Aproape 10.000 de firme și-au suspendat activitatea în România. Domeniile în care antreprenorii au tras cel mai des obloanele

Aproape 9.700 de companii și-au suspendat activitatea în primele șase luni ale anului 2026, potrivit celor mai recente date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Deși numărul total este ușor mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, în unele domenii economice și în anumite județe creșterile sunt semnificative, semn că multe afaceri continuă să se confrunte cu dificultăți.

Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că, în perioada ianuarie–iunie 2026, un număr de 9.687 de firme și-au suspendat activitatea. Comparativ cu primul semestru din 2025, indicatorul a înregistrat o scădere de 2,56%.

Suspendarea activității reprezintă, în multe cazuri, o soluție temporară adoptată de antreprenori atunci când firmele întâmpină dificultăți financiare, reorganizări sau alte probleme care împiedică desfășurarea normală a activității, fără ca societățile să fie radiate.

Capitala continuă să concentreze cele mai multe suspendări de activitate din țară. În primele șase luni ale anului, 1.192 de firme din București și-au întrerupt temporar activitatea, cu 1,89% mai puține decât în perioada similară din 2025.

Pe următoarele poziții se află:

Cluj – 657 firme suspendate (-5,19%);

Bihor – 494 (+12,79%);

Iași – 488 (+2,74%);

Brașov – 418 (+0,72%);

Timiș – 394 (+7,07%);

Neamț – 368 (-10,46%).

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost raportate în:

Giurgiu – 45 firme (-41,56%);

Ialomița – 46 (-20,69%);

Tulcea – 51 (-29,17%);

Covasna – 62 (-11,43%);

Brăila – 63 (-23,17%);

Teleorman – 75.

Deși numărul total al suspendărilor este în ușoară scădere la nivel național, în unele județe evoluția a fost diferită.

Cele mai mari creșteri procentuale au fost înregistrate în:

Caraș-Severin: +54,55%;

Maramureș: +36,64%;

Teleorman: +22,95%.

În schimb, cele mai importante diminuări ale numărului de firme care și-au suspendat activitatea au fost consemnate în:

Giurgiu: -41,56%;

Vrancea: -35,34%;

Tulcea: -29,17%.

Aceste diferențe arată că evoluția mediului de afaceri rămâne neuniformă la nivel regional, fiind influențată de specificul economic al fiecărui județ.

Statisticile ONRC indică faptul că suspendările de activitate s-au concentrat în special în câteva sectoare economice.

Cel mai mare număr de firme care și-au întrerupt activitatea s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 1.213 suspendări, în creștere cu 49,02% față de aceeași perioadă din 2025.

Urmează:

alte activități de servicii – 807 suspendări (+88,55%);

activități profesionale, științifice și tehnice – 617 suspendări (+76,29%).

Creșterile importante din aceste domenii sugerează că presiunile economice continuă să afecteze atât firmele din comerț, cât și pe cele care oferă servicii sau consultanță.

În ultima lună pentru care există date centralizate, respectiv iunie 2026, Registrul Comerțului a consemnat 1.486 de suspendări de activitate.

Cele mai multe au fost înregistrate în:

București – 180;

Cluj – 152;

Maramureș – 94;

Brașov – 68;

Timiș – 68.

Datele ONRC arată că, deși numărul total al firmelor care și-au suspendat activitatea este ușor mai redus comparativ cu anul trecut, anumite domenii și regiuni continuă să înregistreze evoluții îngrijorătoare, ceea ce reflectă provocările cu care se confruntă o parte a mediului de afaceri din România.