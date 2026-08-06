Guvernul a lansat platforma pentru angajarea lucrătorilor străini. Sistemul este interconectat cu mai multe instituții publice

Guvernul a lansat joi platforma oficială Work in Romania, destinată angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini. Tot joi, Executivul a aprobat hotărârea care stabilește categoriile de date procesate prin platformă, măsurile de securitate și evidențele informatice ale instituțiilor publice interconectate cu aceasta, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Platforma WorkinRomania.gov.ro a fost dezvoltată de specialiștii MAI în cadrul Hub-ului de servicii al ministerului și pune la dispoziția angajatorilor un sistem unic pentru gestionarea procedurilor privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România.

Autoritățile susțin că noul sistem va reduce timpul de soluționare a cererilor și va permite urmărirea în timp real a fiecărui dosar.

În prima etapă de funcționare, WorkinRomania.gov.ro permite desfășurarea exclusiv online a procedurilor privind înregistrarea și autorizarea angajatorilor, autorizarea și prelungirea autorizării agențiilor de plasare a lucrătorilor străini, depunerea documentelor justificative în format electronic, transmiterea notificărilor și comunicărilor oficiale, precum și urmărirea în timp real a stadiului fiecărei cereri.

Actele administrative vor fi comunicate direct în contul utilizatorului.

Platforma permite și desemnarea persoanelor care acționează în numele angajatorilor sau al agențiilor de plasare, asigurând trasabilitatea operațiunilor și utilizarea semnăturii electronice calificate.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că platforma va fi extinsă în perioada următoare. În etapele următoare, același sistem va susține și fluxurile electronice privind cererile unice pentru acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă și pentru prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă, precum și alte servicii digitale prevăzute de legislația în domeniu.

„În etapele următoare, aceeaşi platformă va susţine şi fluxurile electronice privind cererile unice pentru acordarea vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă şi pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, precum şi alte servicii digitale prevăzute de legislaţia în domeniu”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Autoritățile afirmă că WorkinRomania.gov.ro elimină necesitatea transmiterii repetate a acelorași documente către instituții diferite și reduce timpul de soluționare a cererilor.

Prin interconectarea sistemelor informatice ale instituțiilor implicate, platforma permite verificări automate și schimbul securizat de informații necesare soluționării dosarelor.

Utilizatorii vor avea acces permanent la propriul dosar electronic, vor putea urmări fiecare etapă a procedurii și vor primi notificări automate privind solicitările de completare sau soluțiile adoptate.

Potrivit MAI, platforma contribuie și la prevenirea migrației ilegale, la protejarea lucrătorilor străini și la creșterea gradului de conformare a angajatorilor și agențiilor de plasare la obligațiile prevăzute de lege.

Platforma este administrată tehnic de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Inspectoratul General pentru Imigrări gestionează procedurile privind regimul străinilor și dreptul de ședere în scop de muncă, iar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă administrează modulul destinat înregistrării și autorizării angajatorilor și agențiilor de plasare.

Ministerul Afacerilor Externe participă, prin sistemul național de vize și platforma eViza, la fluxurile privind acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează informațiile necesare verificărilor fiscale, iar Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, verifică calificările și diplomele în cazurile prevăzute de lege.

Platforma este interconectată și cu evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, Registrul general de evidență a salariaților REGES-ONLINE și alte sisteme informatice utilizate în procesul de verificare.

Potrivit comunicatului, operaționalizarea WorkinRomania.gov.ro reprezintă un nou pas în digitalizarea administrației publice.

Platforma oferă informații pentru angajatori, agențiile de plasare și lucrătorii străini, inclusiv în limba engleză, privind crearea și validarea contului, condițiile de autorizare și utilizarea serviciilor electronice.

Utilizatorii beneficiază și de un serviciu de chat suport, disponibil atât în format text, cât și vocal, care oferă asistență în limba română și în mai multe limbi de circulație internațională.