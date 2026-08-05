ANOFM: Aproape 29.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii

Angajatorii din România au disponibile aproape 29.000 de locuri de muncă, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi, curieri și muncitori necalificați, iar prin rețeaua EURES sunt disponibile și 128 de locuri de muncă în mai multe state europene.

ANOFM informează că, la nivel național, sunt disponibile 28.700 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe oferte vin din domenii precum transporturile, logistica, comerțul și construcțiile.

Printre ocupațiile pentru care există cele mai multe posturi disponibile se numără:

conducător auto transport rutier – 2.149 de locuri;

curier – 1.943;

manipulant mărfuri – 1.726;

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet – 1.373;

lucrător comercial – 1.076;

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 968;

agent de securitate – 796;

muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 650;

ajutor bucătar – 591;

sudor – 415.

Potrivit ANOFM, din totalul locurilor de muncă disponibile, 1.905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Printre posturile oferite se numără cele de inginer în diferite domenii, consilier, expert, inspector, referent, economist, specialist sau manager.

Alte 4.996 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Angajatorii caută, printre altele, agenți de securitate, vânzători, casieri, funcționari pentru relații cu clienții și asistenți medicali generaliști.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.491 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt pentru conducători auto în transport rutier, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și montatori de subansamble.

Cea mai mare parte a ofertelor, respectiv 15.308 locuri de muncă, este destinată persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. În această categorie predomină posturile de curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat în construcții și industrie.

Prin intermediul rețelei EURES România sunt disponibile și 128 de locuri de muncă în Spațiul Economic European.

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