ANOFM: Aproape 29.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii
SURSA FOTO: ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Angajatorii din România au disponibile aproape 29.000 de locuri de muncă, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi, curieri și muncitori necalificați, iar prin rețeaua EURES sunt disponibile și 128 de locuri de muncă în mai multe state europene.
Peste 28.000 de locuri de muncă disponibile în România
ANOFM informează că, la nivel național, sunt disponibile 28.700 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe oferte vin din domenii precum transporturile, logistica, comerțul și construcțiile.
Printre ocupațiile pentru care există cele mai multe posturi disponibile se numără:
- conducător auto transport rutier – 2.149 de locuri;
- curier – 1.943;
- manipulant mărfuri – 1.726;
- muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet – 1.373;
- lucrător comercial – 1.076;
- muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 968;
- agent de securitate – 796;
- muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 650;
- ajutor bucătar – 591;
- sudor – 415.
Ce nivel de studii cer angajatorii
Potrivit ANOFM, din totalul locurilor de muncă disponibile, 1.905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Printre posturile oferite se numără cele de inginer în diferite domenii, consilier, expert, inspector, referent, economist, specialist sau manager.
Alte 4.996 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Angajatorii caută, printre altele, agenți de securitate, vânzători, casieri, funcționari pentru relații cu clienții și asistenți medicali generaliști.
Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.491 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt pentru conducători auto în transport rutier, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și montatori de subansamble.
Cea mai mare parte a ofertelor, respectiv 15.308 locuri de muncă, este destinată persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. În această categorie predomină posturile de curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat în construcții și industrie.
Oferte de muncă și în alte state europene
Prin intermediul rețelei EURES România sunt disponibile și 128 de locuri de muncă în Spațiul Economic European.
Cele mai multe posturi sunt în:
- Norvegia – 45 de locuri pentru lucrători în producția și prelucrarea somonului;
- Olanda – 30 de locuri pentru mecanici de camioane, șoferi de camion, șoferi de autobuz și inspectori veterinari;
- Suedia – 20 de posturi pentru șoferi de autobuz;
- Germania – 20 de locuri pentru lucrători ajutori în podgorii și lucrători în producția de produse din carne;
- Danemarca – 8 posturi pentru dulgheri, tâmplari, programatori CNC pentru mobilă și sudori TIG cu atribuții de asamblare mecanică;
- Malta – 5 locuri de muncă pentru ingineri proiectanți mecanici, ingineri de automatizări pentru clădiri, tehnicieni senior, specialiști în procese operaționale și analiști în controlul calității în domeniul chimiei.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.