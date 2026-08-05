Studiu național: Cum arată reputația online a afacerilor din România în 2026? Top 10 cele mai recenzate profiluri Google Business din România

Peste 43 de milioane de recenzii publicate pe Google ne dezvăluie cum își aleg românii restaurantele, hotelurile sau magazinele. În spatele acestor cifre se ascunde însă o realitate surprinzătoare: una din trei afaceri nu are nicio recenzie, iar peste jumătate dintre companii nu își administrează propriul profil Google Business.

Barometrul Reputației Online din România 2026, primul studiu de acest tip realizat de RecenziiClienti.ro, relevă un paradox al mediului de afaceri românesc: deși consumatorii au publicat peste 43 de milioane de recenzii pe Google, mai bine de jumătate dintre companii nu își administrează profilul Google Business, iar aproape șase din zece nu au nici măcar un website asociat. Analiza a inclus 725.668 de profiluri Google Business și 43.159.123 de recenzii.

Datele arată că prezența companiilor pe Google este extinsă, însă administrarea profilurilor și interacțiunea cu clienții sunt distribuite inegal. Ratingul mediu la nivel național este de 4,39 din 5, iar 68,2% dintre profilurile analizate au cel puțin o recenzie. În schimb, doar 45,4% dintre profiluri sunt revendicate de proprietari, iar numai 40,6% afișează un website.

Studiul evidențiază faptul că 231.086 de profiluri, reprezentând 31,8% din total, nu au primit nicio recenzie. Alte 267.541 de profiluri au între una și zece recenzii, în timp ce doar 242 de afaceri au reușit să depășească pragul de 10.000 de recenzii. Aceste cifre arată că reputația online a devenit un activ important pentru companii, însă există încă numeroase oportunități nevalorificate atât în administrarea profilurilor Google Business, cât și în relația cu clienții.

Bucureștiul concentrează cel mai mare volum de feedback din țară, cu 10.449.526 de recenzii, ceea ce reprezintă aproximativ 24,2% din totalul analizat. La nivelul domeniilor de activitate, restaurantele generează cele mai multe opinii din partea consumatorilor, acumulând 5.196.700 de recenzii.

În ceea ce privește calitatea serviciilor, Sibiu înregistrează cea mai mare notă medie dintre marile orașe analizate, cu un scor de 4,507. La polul opus, oficiile poștale sunt categoria cu cea mai redusă evaluare, având un rating mediu de doar 2,47.

Studiul mai scoate în evidență o anomalie a comportamentului consumatorilor români în mediul online: firmele de curierat primesc mai multe recenzii decât obiective turistice emblematice, precum Castelul Bran. Totodată, profilul cu cele mai multe recenzii din Top 100 analizat este cel al companiei GLS România, care a acumulat 123.559 de recenzii.

„Asistăm la un paradox digital: consumatorii români sunt extrem de activi în a lăsa recenzii, dar peste 230.000 de afaceri din România sunt complet invizibile online, având zero evaluări. Companiile pierd clienți zilnic pur și simplu pentru că nu își revendică pagina pe Google”, declară Sabina Nistor, Reprezentant RecenziiClienti.ro.

Deși Google Business este una dintre cele mai utilizate platforme de consumatori pentru alegerea unei companii, 31,8% dintre afacerile analizate nu au primit încă nicio recenzie din partea clienților. Acest lucru înseamnă că aproape una din trei afaceri este practic invizibilă din perspectiva reputației online, utilizatorii neavând suficiente informații pentru a lua o decizie bazată pe experiențele altor clienți.

Analiza arată că majoritatea companiilor acumulează un număr redus de evaluări. Astfel, 231.086 de profiluri nu au nicio recenzie, 267.541 au între una și zece recenzii, 128.232 au între 11 și 50 de recenzii, iar 37.269 au între 51 și 100 de recenzii. Doar 61.540 de afaceri au depășit pragul de 100 de recenzii.

În ansamblu, aproape șapte din zece afaceri analizate au cel mult zece recenzii sau nu au deloc, ceea ce sugerează că, pentru multe companii din România, reputația online se află încă într-un stadiu incipient. În același timp, doar un număr foarte mic de profiluri reușește să acumuleze volume foarte mari de feedback, ceea ce evidențiază diferențe importante între industrii și între tipurile de afaceri.

Datele studiului arată că numai 242 de profiluri din întreaga bază analizată au depășit pragul de 10.000 de recenzii, reprezentând mai puțin de 0,04% din totalul afacerilor incluse în cercetare.

Studiul evidențiază și faptul că simpla prezență a unei companii în Google nu înseamnă automat că aceasta își gestionează activ profilul Google Business. Mai puțin de jumătate dintre profilurile analizate sunt revendicate de proprietari, iar majoritatea nu includ nici măcar un website oficial.

Concret, doar 45,4% dintre profiluri sunt revendicate de proprietarii afacerilor, ceea ce înseamnă că peste jumătate dintre companii nu controlează direct informațiile afișate în Google. Totodată, numai 40,6% dintre profiluri afișează un website, în timp ce aproape șase din zece nu oferă utilizatorilor o legătură directă către site-ul oficial al companiei.

Rezultatele sugerează că numeroase afaceri sunt prezente în Google prin profiluri create automat sau completate doar parțial, fără a beneficia de administrarea directă a proprietarilor. În contextul unei competiții tot mai intense în mediul online, diferența dintre un profil complet și unul incomplet poate influența vizibilitatea în rezultatele căutărilor și nivelul de încredere al utilizatorilor. Totuși, studiul descrie starea actuală a ecosistemului digital și nu stabilește o relație de cauzalitate între aceste elemente.

Analiza pe categorii arată că restaurantele sunt segmentul economic cu cea mai intensă activitate în Google Business. Cu peste 5,19 milioane de recenzii, acestea generează de aproximativ două ori mai mult feedback decât supermarketurile, aflate pe locul al doilea, cu 2,61 milioane de recenzii. Pe următoarele poziții se află hotelurile, cu 2,04 milioane de recenzii, centrele comerciale, cu 1,55 milioane, restaurantele de tip fast-food, cu 1,22 milioane, urmate de parcuri, benzinării, atracții turistice, hipermarketuri și magazine de bricolaj.

Restaurantele reprezintă cea mai mare categorie din întregul ecosistem analizat, atât prin numărul de locații, cât și prin volumul total de recenzii. În același timp, anumite categorii, precum hipermarketurile sau magazinele de bricolaj, reușesc să acumuleze un număr foarte mare de evaluări raportat la numărul redus de unități, ceea ce reflectă forța brandurilor naționale și frecvența ridicată a interacțiunilor cu clienții.

Aceste diferențe arată că simplul număr total de recenzii nu este suficient pentru a compara industriile. Pentru o imagine completă, analiza trebuie să țină cont și de indicatori precum media recenziilor per locație, ratingul mediu al fiecărei categorii, distribuția recenziilor și nivelul de maturitate digitală al fiecărei industrii. Astfel, o categorie cu puține locații poate genera un volum mult mai mare de recenzii pentru fiecare unitate decât una care cuprinde mii de afaceri.

Raportarea numărului de recenzii la fiecare locație schimbă semnificativ perspectiva. Deși restaurantele domină clasamentul în funcție de volumul total al evaluărilor, hipermarketurile sunt lideri în ceea ce privește media recenziilor per unitate, cu peste 4.400 de recenzii pentru fiecare locație. Magazinele de bricolaj depășesc, în medie, 1.470 de recenzii per unitate, centrele comerciale înregistrează aproape 470, iar restaurantele ajung la aproximativ 372 de recenzii pentru fiecare profil.

Aceste diferențe reflectă mai degrabă frecvența interacțiunilor cu clienții și traficul ridicat din anumite tipuri de afaceri decât dimensiunea pieței. Industriile bazate pe experiența directă a consumatorului, precum restaurantele, hotelurile, centrele comerciale și atracțiile turistice, domină conversația online și concentrează milioane de recenzii. În aceste domenii, reputația online poate influența semnificativ decizia de cumpărare, deoarece fiecare nouă evaluare contribuie la imaginea publică a companiei și la încrederea potențialilor clienți.

Studiul arată totodată că nu toate industriile generează același nivel de feedback. În timp ce serviciile utilizate ocazional acumulează relativ puține recenzii, sectoarele cu trafic intens și contact direct cu publicul, precum retailul alimentar, HoReCa și turismul, concentrează cea mai mare parte a opiniilor exprimate de consumatori în România.

Analiza distribuției recenziilor evidențiază și o polarizare puternică a ecosistemului Google Business din România. Pe de o parte, există un număr restrâns de afaceri care acumulează sute sau chiar mii de recenzii și beneficiază de o vizibilitate ridicată în Google. Pe de altă parte, majoritatea profilurilor au foarte puține evaluări sau nu au deloc, ceea ce le reduce semnificativ expunerea în fața consumatorilor.

Datele arată că 231.086 de profiluri nu au nicio recenzie, 267.541 au între una și zece recenzii, 128.232 au între 11 și 50, iar 37.269 au între 51 și 100 de recenzii. Doar 61.540 de afaceri au depășit pragul de 100 de recenzii.

În total, 68,7% dintre profilurile analizate au cel mult zece recenzii sau nu au primit nicio evaluare din partea clienților. La polul opus, numai 242 de profiluri depășesc pragul de 10.000 de recenzii. Acest dezechilibru arată că succesul în Google Business nu este distribuit uniform și că o parte redusă dintre companii concentrează cea mai mare parte a interacțiunilor și a feedback-ului public. Astfel, vizibilitatea online este mult mai inegal distribuită decât numărul afacerilor existente.