Escrocii îți pot copia vocea, dar nu știu acest detaliu pe care familia îl poate folosi împotriva lor

Escrocheriile bazate pe voci falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale folosesc o vulnerabilitate puternică: reacția emoțională a oamenilor atunci când cred că o persoană apropiată este în pericol. Deși tehnologia poate imita vocea unei persoane, infractorii nu cunosc informații private stabilite între membrii unei familii.

Câteva minute de pregătire pot ajuta la evitarea unei fraude. Specialiștii recomandă stabilirea unui cuvânt de cod, cunoscut doar de persoanele apropiate, care să fie folosit atunci când apare o situație neobișnuită. „A fost cea mai mare teamă pe care am simțit-o vreodată”, spune Elizabeth Benz, o mamă din Buffalo, statul New York, potrivit BBC.

În septembrie 2025, femeia a primit un apel telefonic despre care a crezut că vine de la fiul său de 16 ani, John. „Era fiul meu de 16 ani, John”, povestește ea. „Plângea în hohote și spunea: Mamă, prietenul meu este mort. A murit”

Un alt bărbat a preluat apoi apelul și i-a spus că tocmai îl omorâse pe prietenul fiului ei și că îi va face același lucru lui John dacă nu aduce 7.500 de dolari într-o parcare Walmart.

Femeia a plecat spre locul indicat, însă fratele lui John a reușit să ia legătura cu adolescentul înainte ca situația să escaladeze. Fiul ei se afla la un meci de fotbal american, nu fusese niciodată în pericol, iar vocea auzită la telefon fusese creată printr-o tehnologie deepfake.

Astfel de fraude devin tot mai greu de identificat deoarece inteligența artificială permite imitarea vocii unei persoane cu un nivel ridicat de precizie. Experții avertizează că oamenii nu se mai pot baza doar pe ceea ce aud atunci când primesc un apel neașteptat.

Una dintre metodele recomandate pentru protecție este stabilirea unei parole sau a unui cuvânt de cod pe care membrii familiei să îl folosească în situații de urgență. Elizabeth Benz spune că familia sa avea deja o astfel de parolă, însă în momentul apelului nu și-a amintit să o ceară.

„Pur și simplu nu mi-a trecut prin minte să o cer. Aceste escrocherii te aruncă într-o stare de panică în care nu mai poți gândi limpede”.

Hany Farid, specialist în deepfake-uri generate cu inteligență artificială, spune că aceste cazuri nu mai reprezintă un scenariu ipotetic. „Nu este un scenariu ipotetic. Aceste fraude au loc peste tot în lume”. El recomandă alegerea unui cuvânt ușor de reținut pentru familie, dar dificil de ghicit pentru alte persoane. O glumă internă sau o referință cunoscută doar de membrii familiei poate fi o variantă potrivită.

„Dacă soția mă sună să-mi spună să cumpăr lapte, nu îi cer parola. Dar dacă știu că este într-o ședință sau îmi spune că a avut un accident și are nevoie urgentă de bani ori apare orice situație neobișnuită, atunci folosim parola”.

Specialiștii indică trei semne care apar frecvent în fraudele de acest tip. Primul este presiunea de a lua o decizie imediată. Al doilea este solicitarea unor metode de plată dificil de urmărit, precum numerar, carduri cadou sau criptomonede. Al treilea este încercarea escrocului de a împiedica victima să vorbească cu alte persoane.

„Unul dintre cele mai importante lucruri este modul în care reacționezi. Trebuie să îți antrenezi modul de gândire pentru a fi pregătit pentru acest scenariu”, spune Brian Long, cofondator al unei companii.

Datele prezentate de experți arată amploarea fenomenului. Numai în Statele Unite, pierderile provocate de escrocherii și infracțiuni online au ajuns la aproximativ 148,2 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu aproape 26% față de anul precedent. Fraudele bazate pe inteligență artificială au reprezentat 6,3 miliarde de dolari din această sumă.

Hany Farid, cofondatorul GetReal Security și unul dintre experții cunoscuți în domeniul deepfake-urilor, spune că utilizatorii obișnuiți nu sunt pregătiți pentru nivelul actual al acestor atacuri.

„Imaginați-vă că primiți un apel la ora 02:00, un mesaj vocal, un apel video, o persoană dragă care spune că are probleme”, spune el. „Sau poate este directorul general, care țipă că are nevoie de ajutor pentru a se conecta. Consumatorul obișnuit nu este pregătit pentru așa ceva.”

Gary Schildhorn, avocat din Philadelphia, a evitat propria experiență de fraudă deepfake în 2023. După acel episod, a început să lucreze ca avocat pentru siguranța în cazul înșelăciunilor.

„Există trei semnale de alarmă”, spune Schildhorn. El explică faptul că toate urmăresc același obiectiv: izolarea victimei și crearea unei stări de teamă care limitează capacitatea de a analiza situația.

„Un semnal de alarmă este timpul. Totul trebuie făcut imediat”, spune el. „În al doilea rând, nu cer niciodată fonduri trasabile. Dacă au nevoie de Bitcoin, carduri cadou sau numerar, știi care e agenda. Și în al treilea rând, încearcă să controleze cu cine vorbești.”

Specialiștii spun că simpla cunoaștere a acestor metode nu este suficientă. Reacția din primele momente ale apelului poate avea un rol important.

„Unul dintre cele mai importante lucruri este cum reacționezi”, spune Brian Long, cofondator al Adaptive Security, companie care creează programe de instruire în domeniul securității inteligenței artificiale pentru companii. „Trebuie să-ți antrenezi modelul mental pentru a te pregăti pentru acest scenariu.”

Experții recomandă ca parola de familie să fie verificată periodic pentru a nu fi uitată. Unii specialiști sugerează folosirea unor alerte periodice care să amintească membrilor familiei să revadă procedura pentru apelurile de urgență: păstrarea calmului, solicitarea cuvântului de cod și consultarea unei persoane de încredere înainte de a lua o decizie.