Fraudele cu AI și deepfake se extind rapid. Companiile se așteaptă la mai multe atacuri în 2026

Fraudele digitale devin tot mai dificil de identificat, pe măsură ce infractorii folosesc tehnologii avansate pentru a crea identități false, documente falsificate și materiale deepfake. Datele analizate în Sumsub Fraud Report 2025 arată că firmele anticipează o creștere a mai multor tipuri de fraude în 2026, în special a celor care exploatează inteligența artificială și datele biometrice. Tendința este observată la nivel global și vizează companii, instituții financiare și platforme digitale.

Fraudele bazate pe date biometrice se află în fruntea riscurilor identificate de companii, care estimează că aceste metode vor cunoaște cea mai puternică expansiune în perioada următoare.

O analiză realizată de Visual Capitalist, pe baza datelor din Sumsub Fraud Report 2025, evidențiază principalele forme de fraudă pe care mediul de afaceri le consideră în creștere pentru 2026.

Potrivit rezultatelor, 67% dintre companiile participante la sondaj se așteaptă la o majorare a fraudelor biometrice. Dezvoltarea autentificării prin recunoaștere facială, verificare vocală și procese de identificare la distanță a creat noi oportunități pentru infractorii care încearcă să exploateze aceste sisteme.

Pe locul al doilea se află fraudele prin identitate sintetică, indicate de 56% dintre respondenți. Aceste scheme presupun combinarea unor informații reale cu date fabricate pentru construirea unor identități aparent autentice, capabile să treacă de verificările tradiționale.

Estimările companiilor pentru principalele tendințe de fraudă sunt:

Fraudă biometrică – 67%;

Fraudă prin identitate sintetică – 56%;

Atacuri avansate bazate pe AI – 44%;

Escrocherii cu deepfake – 44%;

Documente de identitate falsificate – 44%;

Profiluri false generate de AI – 33%;

Furt de identitate pe baza breșelor de date – 33%;

Extinderea rețelelor organizate de fraudă – 22%.

Fraudele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt așteptate să se extindă pe măsură ce instrumentele generative permit crearea rapidă a unor materiale și identități convingătoare.

Aproximativ 44% dintre companii estimează creșteri atât ale atacurilor avansate bazate pe AI, cât și ale escrocheriilor care folosesc tehnologia deepfake. În aceeași categorie se regăsesc și documentele de identitate falsificate, care beneficiază de instrumente tot mai performante de editare și generare a conținutului.

Alți 33% dintre respondenți anticipează o creștere a profilurilor false generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste conturi sunt folosite pentru a imita utilizatori reali și pot fi întâlnite în servicii financiare, platforme de comerț electronic sau alte servicii digitale care se bazează pe verificarea identității.

În acest context, companiile estimează că sistemele clasice de prevenire a fraudelor vor deveni insuficiente în multe situații. Tot mai multe organizații analizează soluții de monitorizare în timp real, bazate pe machine learning și analiză comportamentală, pentru identificarea activităților suspecte înainte ca acestea să producă pierderi.

Fraudele care folosesc date personale compromise continuă să reprezinte o sursă importantă de risc, în condițiile în care breșele de securitate oferă acces la volume mari de informații despre utilizatori.

Potrivit sondajului, 33% dintre companii se așteaptă la o creștere a furturilor de identitate generate de utilizarea datelor obținute în urma breșelor de securitate.

În paralel, 22% dintre respondenți consideră că rețelele organizate de fraudă își vor extinde activitatea. Specialiștii atrag atenția că grupările de criminalitate cibernetică devin mai coordonate și operează la scară internațională, ceea ce facilitează lansarea unor campanii complexe și dificil de urmărit.

Diferențele dintre state rămân semnificative în ceea ce privește expunerea la fraudă. Datele din Indicele de fraudă al Sumsub, care a analizat 112 țări în funcție de nivelul activității frauduloase, stabilitatea economică și răspunsul autorităților, indică Luxemburg, Danemarca și Finlanda printre cele mai rezistente state. În schimb, Statele Unite s-au clasat pe locul 91, în ultimele 20% ale clasamentului.

Un exemplu relevant privind impactul financiar al noilor metode de fraudă este cazul unei companii de inginerie din Marea Britanie, care a pierdut 25 de milioane de dolari după ce angajații au participat la un apel video în care presupușii directori ai firmei erau, de fapt, personaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În urma discuției, au fost aprobate transferuri financiare care s-au dovedit frauduloase.

Pe măsură ce tehnologia avansează, experții avertizează că vocile clonate, videoclipurile generate artificial și identitățile false vor deveni tot mai convingătoare, ceea ce va complica procesele de verificare și de prevenire a fraudelor la nivel global.