Aproape 270.000 de atacuri cibernetice au vizat turiștii în ultimul an. Escrocii profită de rezervările online și de încrederea în marile branduri

Infractorii cibernetici își intensifică atacurile asupra persoanelor care își organizează vacanțele online, folosind identitatea unor companii cunoscute din transport și turism pentru a fura date bancare și informații personale. Potrivit unei analize realizate de Kaspersky, în perioada cuprinsă între trimestrul al doilea din 2025 și trimestrul întâi din 2026 au fost detectate aproape 270.000 de tentative de atac care au vizat turiștii. Specialiștii avertizează că phishingul, aplicațiile false și ofertele frauduloase devin tot mai sofisticate, iar utilizatorii trebuie să fie extrem de atenți atunci când își rezervă biletele sau cazarea.

Planificarea unei vacanțe presupune, în prezent, utilizarea mai multor platforme digitale – de la companii aeriene și aplicații de ridesharing până la site-uri de rezervări și servicii turistice. Tocmai această dependență de mediul online este exploatată de infractorii cibernetici, care creează pagini false, aplicații malițioase și campanii de phishing ce imită perfect serviciile unor branduri cunoscute.

Analiza Kaspersky arată că, în intervalul analizat, au fost detectate 262.663 de tentative de atac care au folosit identitatea unor companii importante din domeniul transporturilor. Cele mai multe au imitat compania aeriană Emirates, responsabilă pentru aproximativ 61% dintre atacuri, urmată de Uber, cu 37% din total. Potrivit cercetătorilor, atacatorii aleg brandurile cu milioane de utilizatori și un volum ridicat de tranzacții financiare, crescând astfel șansele ca victimele să ofere date sensibile fără să suspecteze o fraudă.

În ceea ce privește tipurile de amenințări, troienii au reprezentat peste 30% dintre atacurile detectate, iar malware-ul de tip Trojan-Banker a avut o pondere de 22,5%. Aceste programe sunt concepute pentru a fura date bancare și informații despre metodele de plată, obiectivul infractorilor nefiind doar accesul la rezervări, ci și compromiterea conturilor financiare ale victimelor.

Printre metodele identificate de specialiști se numără și fraudele care folosesc imaginea companiei Ryanair. Victimele primesc mesaje prin care sunt anunțate că au dreptul la o despăgubire pentru un zbor și sunt convinse să își introducă datele de autentificare sau să achite o presupusă taxă de procesare pentru a primi banii. Escrocii creează artificial un sentiment de urgență, susținând că oferta expiră în doar câteva secunde, pentru a determina utilizatorii să acționeze fără verificări suplimentare.

Kaspersky subliniază că o companie aeriană legitimă nu condiționează acordarea unei despăgubiri de plata unei taxe în avans și nici nu impune termene de câteva secunde pentru completarea unei solicitări.

Specialiștii au analizat și amenințările care folosesc identitatea platformelor de rezervări și serviciilor turistice. În aceeași perioadă au fost înregistrate 5.414 tentative de atac, iar peste jumătate dintre acestea au implicat troieni. Conturile utilizatorilor pe astfel de platforme conțin date personale, istoricul rezervărilor și informații despre metodele de plată, ceea ce le transformă într-o țintă extrem de valoroasă pentru atacatori.

Un exemplu prezentat de Kaspersky este cel al unei pagini false care imită Booking.com. Utilizatorii sunt convinși că finalizează o rezervare autentică și introduc datele personale și informațiile bancare. În realitate, rezervarea nu este efectuată, nu există nicio confirmare oficială, iar sumele plătite ajung direct în conturile infractorilor. Multe victime descoperă înșelătoria abia la sosirea la destinație, când află că nu există nicio rezervare pe numele lor.

Pentru a reduce riscul de a deveni victime ale unor astfel de fraude, experții recomandă rezervarea biletelor și a cazării exclusiv prin site-urile și aplicațiile oficiale și evitarea accesării linkurilor primite prin e-mail, SMS sau rețele sociale. Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna adresa URL înainte de a introduce datele bancare și să fie sceptici în fața ofertelor care par prea avantajoase sau care solicită o decizie imediată.

De asemenea, este recomandată utilizarea unor parole puternice și diferite pentru fiecare cont, activarea autentificării multifactor, descărcarea aplicațiilor doar din magazinele oficiale și monitorizarea constantă a tranzacțiilor bancare după efectuarea rezervărilor. Kaspersky avertizează și asupra codurilor QR necunoscute, care pot ascunde linkuri către pagini de phishing, precum și asupra utilizării rețelelor Wi-Fi publice fără protecție suplimentară.

Compania a lansat și proiectul Kaspersky Safe Travel Insights, prin care oferă recomandări despre destinații turistice și informații privind principalele riscuri digitale pe care călătorii le pot întâlni în diferite țări, de la fraude de tip phishing și escrocherii legate de rezervări până la amenințările asociate utilizării rețelelor publice de internet.