Rusia pregătește un nou atac devastator. Avertismentul lansat de ISW privind infrastructura energetică a Kievului

Rusia ar putea lansa în următoarele săptămâni o campanie de amploare împotriva infrastructurii energetice din Kiev, cu scopul de a provoca pagube maxime înainte de Ziua Independenței Ucrainei, celebrată pe 24 august. Avertismentul vine din cea mai recentă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care citează informații provenite din serviciile de informații americane și din Centrul ucrainean pentru Comunicații Strategice.

Potrivit evaluării publicate de Institutul pentru Studiul Războiului, Rusia ar pregăti o nouă campanie de bombardamente asupra infrastructurii energetice a capitalei ucrainene. Analiștii susțin că Moscova urmărește să provoace cât mai multe distrugeri înainte de 24 august, când Ucraina marchează Ziua Independenței.

ISW citează Centrul ucrainean pentru Comunicații Strategice, care, pe baza unor informații furnizate de serviciile americane, afirmă că Rusia ar putea folosi inclusiv rachete balistice din rezerva strategică pentru a lovi obiective energetice esențiale.

În analiza sa, Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că este vorba despre o evaluare bazată pe informațiile disponibile în prezent și că evoluția situației depinde de deciziile militare ale Moscovei.

Experții ISW apreciază că Rusia ar putea modifica strategia adoptată în ultimii ani și ar putea începe atacurile asupra sistemului energetic ucrainean încă din luna august.

În mod obișnuit, loviturile intensive asupra infrastructurii energetice au fost lansate odată cu apropierea sezonului rece. În 2025, campania a început în luna septembrie, însă anul acesta există indicii că atacurile ar putea fi devansate.

Unul dintre motive îl reprezintă vulnerabilitatea actuală a apărării antiaeriene ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski declara pe 5 august că Ucraina primește de aproape trei ori mai puțini interceptori pentru rachetele balistice decât la începutul anului.

Potrivit ISW, această situație permite Rusiei să obțină rezultate importante chiar și cu un număr relativ redus de rachete balistice și cvasibalistice, ceea ce ar putea face ca loviturile asupra infrastructurii energetice din Kiev să aibă „efecte semnificative”.

Analiștii americani consideră că un alt obiectiv al Moscovei ar fi împiedicarea lucrărilor prin care Ucraina încearcă să refacă și să consolideze infrastructura energetică înainte de sezonul rece.

După atacurile repetate din iarna 2025-2026, autoritățile ucrainene desfășoară lucrări de reparații și modernizare pentru a reduce impactul unor noi bombardamente.

ISW avertizează că, dacă Rusia lovește aceste obiective încă din luna august, capacitatea Ucrainei de a pregăti sistemul energetic pentru iarna 2026-2027 ar putea fi redusă considerabil, ceea ce ar amplifica efectele atacurilor din lunile următoare.

Potrivit datelor citate în raport, campania rusă din toamna și iarna trecută a provocat pagube estimate între 64 și 70 de miliarde de dolari.

Prim-vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal declara la începutul lunii august că aproximativ 80% din capacitățile de producere a energiei ale Ucrainei au fost avariate sau distruse, iar deficitul de producție a ajuns la aproximativ șase gigawați.

Evaluarea ISW vine după unul dintre cele mai ample atacuri lansate recent de Rusia asupra Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, în noaptea de 7 spre 8 august, forțele ruse au lansat șase rachete balistice Iskander-M și rachete provenite din sistemele S-400, precum și 151 de drone Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală Parodiya.

Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat 135 de drone, însă rachetele și alte 13 drone de atac au reușit să lovească 12 obiective.

Printre țintele afectate s-au numărat infrastructura civilă și logistică din regiunile Cernihiv, Odesa și Kiev, un tren de pasageri din regiunea Sumî și mai multe benzinării din regiunea Dnipropetrovsk.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile asupra Kievului s-au soldat cu moartea a cel puțin trei civili.

Raportul ISW sugerează că astfel de atacuri ar putea deveni mai frecvente în perioada următoare, pe fondul presiunii exercitate de Rusia asupra infrastructurii energetice și al dificultăților cu care se confruntă apărarea antiaeriană a Ucrainei.