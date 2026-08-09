Investitorii cumpără tot mai repede în perioadele de scădere a piețelor. Inflația rămâne principala preocupare a românilor care investesc

Investitorii individuali sunt din ce în ce mai dispuși să profite de corecțiile bursiere și să cumpere active înainte ca piețele să înregistreze scăderi accentuate. Chiar dacă riscurile geopolitice au devenit cea mai mare îngrijorare la nivel global, investitorii își păstrează încrederea în perspectivele pe termen lung. În România, însă, inflația continuă să fie principalul risc perceput pentru portofoliile de investiții, potrivit celui mai recent raport Retail Investor Beat realizat de platforma de tranzacționare și investiții eToro.

Raportul, realizat în rândul a 11.000 de investitori individuali din 13 țări, arată că tot mai mulți investitori aleg să cumpere după scăderi moderate ale pieței, fără să mai aștepte prăbușiri importante.

La nivel global, 26% dintre investitori spun că ar cumpăra după o corecție de 5-10%, față de 22% în urmă cu un an. În schimb, doar 11% mai așteaptă o scădere de peste 20% înainte de a investi, comparativ cu 13% anul trecut. În total, 68% dintre investitorii individuali afirmă că orice scădere a pieței i-ar determina să cumpere.

Și investitorii români manifestă aceeași tendință. Aproximativ 27% consideră că o scădere de 5-10% este suficientă pentru a investi, în creștere față de 25% anul trecut. În același timp, 28% preferă să aștepte o corecție între 11% și 20%, procent apropiat de cel înregistrat anul trecut.

Comentând rezultatele studiului, Lale Akoner, strateg pentru piața globală al eToro, a declarat:

„Investitorii individuali au considerat de mult timp că scăderile pieței reprezintă oportunități de cumpărare. Ceea ce s-a schimbat este pragul la care sunt dispuși să-și investească capitalul. Investitorii devin din ce în ce mai dispuși să-și asume riscuri în timpul corecțiilor obișnuite ale pieței, în loc să aștepte perioade de stres extrem. Acest lucru sugerează că încrederea în perspectivele de investiții pe termen lung s-a consolidat. În loc să încerce să identifice punctul minim exact, tot mai mulți investitori par dispuși să-și construiască pozițiile treptat, pe măsură ce evaluările devin mai atractive. Aceasta este, în general, o abordare mai disciplinată decât încercarea de a anticipa momentul capitulării pieței.”

Raportul arată că investitorii nu urmăresc doar câștiguri rapide în perioadele de volatilitate, ci privesc corecțiile bursiere ca pe o oportunitate de a-și consolida portofoliile.

La nivel global, 41% dintre respondenți spun că investesc cu obiective pe termen lung, iar 38% consideră că evaluările mai reduse ale activelor reprezintă principalul motiv pentru cumpărare. Doar 27% urmăresc o revenire rapidă a piețelor pentru a obține profituri pe termen scurt.

În România, investițiile pe termen lung și oportunitatea oferită de prețurile mai mici sunt principalele motive invocate de investitori, fiecare fiind menționat de 42% dintre respondenți. În același timp, 26% urmăresc profituri rapide în cazul unei reveniri a pieței, iar 24% încearcă să reducă prețul mediu al investițiilor deja existente prin achiziții suplimentare în perioadele de scădere.

Raportul evidențiază și diferențe între generații. La nivel global, milenialii sunt cei care cumpără cel mai devreme în perioadele de corecție, în timp ce în România cea mai importantă schimbare de comportament este observată în rândul generației Baby Boomers, unde 36% preferă acum să investească după o scădere cuprinsă între 11% și 20%, față de 29% anul trecut.

Lale Akoner a adăugat:

„Datele referitoare la generații sugerează că investitorii mai tineri se simt din ce în ce mai în largul lor să-și gestioneze investițiile pe fondul scăderilor, în loc să aștepte o singură oportunitate de cumpărare. Acest lucru reflectă atât un orizont de investiții mai îndelungat, cât și o încredere mai mare. Investitorii care se așteaptă să rămână pe piață timp de zeci de ani sunt adesea mai puțin preocupați de identificarea momentului exact al atingerii minimului și se concentrează mai mult pe acumularea de active de calitate la prețuri mai bune. Această mentalitate este în concordanță cu construirea unui portofoliu pe termen lung, mai degrabă decât cu tranzacționarea pe termen scurt.”

Studiul arată că, la nivel global, conflictele internaționale au devenit principala sursă de îngrijorare pentru investitori. Aproximativ 23% dintre respondenți consideră că riscul geopolitic reprezintă cea mai mare amenințare pentru portofoliile lor, depășind temerile privind o recesiune globală, care au scăzut la 21%. În plus, majoritatea investitorilor afirmă că nivelul ridicat al dobânzilor nu le-a modificat planurile de investiții.

În România, situația este diferită. Cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană continuă să influențeze deciziile investitorilor, 24% dintre respondenți indicând inflația drept principalul risc pentru portofoliile lor. Urmează posibilitatea unei recesiuni economice, atât la nivel național, cât și global, fiecare menționată de 21% dintre participanți, în timp ce conflictele internaționale sunt indicate de 15% dintre investitori.

Raportul mai arată că 46% dintre investitorii români intenționează să își mențină actualul nivel al investițiilor, 20% văd contextul actual drept o oportunitate și vor investi mai mult, iar 26% preferă să își reducă expunerea pe piețele financiare.

Bogdan Maioreanu, analist de piață pentru România, a comentat: