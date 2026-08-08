Analiză Bloomplate: Românii plătesc mai mult ca să mănânce nesănătos. Cât costă un coș cu alimente sănătoase VS unul bazat pe produse ultraprocesate

Deși mulți cred că alimentația sănătoasă este un lux, realitatea arată exact contrariul. O analiză relevă că produsele ultraprocesate pot costa chiar mai mult decât un meniu echilibrat. Diferențele ajung la sute de lei pe lună, iar economiile anuale pot depăși 10.000 de lei pentru o familie.

Românii ajung să plătească astăzi aproape la fel sau chiar mai mult pentru o alimentație bazată pe produse ultraprocesate decât pentru una echilibrată. Potrivit unei analize realizate de Bloomplate, platformă dedicată planurilor alimentare personalizate și promovării unui stil de viață sănătos, costul lunar al alimentației pentru două persoane este estimat între 3.420 și 4.020 de lei în cazul unui meniu echilibrat și între 4.320 și 4.920 de lei pentru unul bazat pe produse ultraprocesate. Astfel, o familie poate economisi între 600 și 900 de lei pe lună, ceea ce reprezintă aproximativ 14-18% din cheltuielile cu hrana.

Analiza comparativă arată că și valoarea coșului alimentar diferă în funcție de alegerile făcute. Un coș alcătuit din produse de bază, precum carne, ouă, lactate, legume și fructe, costă în medie 385 de lei. În schimb, un coș format din pizza congelată, mezeluri, snacksuri, băuturi îndulcite și alte produse ultraprocesate ajunge la aproximativ 431 de lei.

Diferențele sunt vizibile și la nivelul cheltuielilor zilnice. Un meniu echilibrat costă, în medie, între 57 și 67 de lei pe zi, în timp ce unul bazat pe produse procesate ajunge la 72-82 de lei pe zi. Astfel, o persoană poate economisi între 10 și 15 lei zilnic, adică până la 100 de lei pe săptămână, dacă optează pentru ingrediente de bază și prepară mesele acasă.

Pe termen lung, economiile devin și mai evidente. Pentru o singură persoană, costul anual al unei alimentații echilibrate este estimat între 20.520 și 24.120 de lei, comparativ cu 25.920-29.520 de lei în cazul unei diete bazate pe produse ultraprocesate. Diferența se traduce printr-o economie anuală de aproximativ 5.400 de lei, echivalentă cu circa 18%.

În cazul unei familii formate din două persoane, alimentația echilibrată presupune un cost anual cuprins între 41.040 și 48.240 de lei, în timp ce un regim bazat pe produse ultraprocesate ajunge la 51.840-59.040 de lei. În acest scenariu, economia anuală estimată este de aproximativ 10.800 de lei, respectiv aproape 18% din cheltuielile cu alimentația.

„Scumpirile din ultimii ani au redus semnificativ diferențele de preț dintre alimentele sănătoase și cele ultraprocesate. Astăzi, atunci când comparăm un coș alimentar complet sau meniurile pentru o zi întreagă, alimentația echilibrată costă aproape la fel sau poate fi chiar mai ieftină. Cu toate acestea, mulți români continuă să creadă că mâncatul sănătos este un lux. În loc să investim în alimente de bază, precum carne, ouă, lactate, legume sau fructe, ajungem să cheltuim o parte importantă din bani pe gustări, băuturi îndulcite și produse cumpărate impulsiv. Astfel, impresia că alimentația sănătoasă este mai scumpă apare adesea nu pentru că ingredientele de bază costă mai mult, ci pentru că o mare parte din buget este direcționată către produse ultraprocesate care oferă puțină valoare nutritivă”, spune Olivia Niță, consultant nutriționist și cofondator Bloomplate, potrivit unui comunicat de presă.

Unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație este acela că un stil de viață sănătos este mai scump. Această percepție apare, însă, de cele mai multe ori din comparații greșite.

Mulți oameni asociază alimentația sănătoasă cu produse precum avocado, somon, semințe exotice sau alimente bio și le compară cu mezeluri ieftine, covrigi ori produse de patiserie. În realitate, o astfel de comparație nu este relevantă. Costurile ar trebui analizate la nivelul unor meniuri complete sau al unor coșuri alimentare întregi, nu prin raportarea dintre două produse individuale.

„Alimentația sănătoasă pare mai scumpă nu pentru că ingredientele de bază au un preț mai mare, ci pentru că o parte semnificativă din buget ajunge să fie cheltuită pe produse ultraprocesate, cu un aport nutrițional redus. Partea bună este că vedem un interes tot mai mare pentru schimbarea stilului de viață. În 2026, cererea pentru planurile alimentare personalizate din platforma Bloomplate a crescut cu 15%, pe măsură ce tot mai mulți români caută soluții pentru probleme precum rezistența la insulină, afecțiunile digestive, dezechilibrele hormonale, infertilitatea, managementul greutății sau lipsa energiei. Aproximativ 45% dintre utilizatorii noștri aleg abonamentul anual, semn că alimentația sănătoasă începe să fie privită ca o investiție pe termen lung în sănătate, nu ca o dietă de moment”, a adăugat Niță.

Analiza Bloomplate arată că prețul nu mai reprezintă principalul obstacol în adoptarea unei alimentații sănătoase. În prezent, alegerile alimentare sunt influențate mai ales de stilul de viață, obiceiurile zilnice și accesul facil la produsele ultraprocesate.

Potrivit analizei, mulți consumatori acordă o importanță mai mare prețului afișat la raft decât valorii nutritive a produselor. În același timp, lipsa timpului îi determină să aleagă preparate gata de consum sau să comande mâncare, în timp ce miturile despre costurile unei alimentații sănătoase continuă să influențeze deciziile de cumpărare.

Specialiștii mai arată că obiceiurile alimentare formate în familie sunt greu de schimbat, iar produsele ultraprocesate beneficiază de o promovare intensă și sunt disponibile aproape peste tot. De asemenea, lipsa planificării meselor favorizează cumpărăturile impulsive și consumul mai mare de gustări și dulciuri, în timp ce stresul îi împinge pe mulți oameni către alimentația emoțională și alegeri rapide, cu o valoare nutritivă redusă. În plus, mediul alimentar actual face ca opțiunile nesănătoase să fie mai accesibile decât pregătirea unei mese echilibrate.

Concluzia analizei este că alimentația sănătoasă nu mai poate fi considerată un lux, deoarece diferențele de preț față de produsele ultraprocesate s-au redus semnificativ în ultimii ani. În multe situații, o dietă echilibrată poate costa la fel sau chiar mai puțin decât una bazată pe alimente ultraprocesate.

Cu toate acestea, românii continuă să aleagă produse cu valoare nutritivă redusă nu din cauza costurilor, ci din lipsa timpului, a obiceiurilor alimentare, a stresului și a accesului permanent la produse gata de consum. În acest context, schimbarea depinde nu doar de buget, ci și de informare, planificare și de alegerile făcute zi de zi.