Cât costă educația în 2026. Cât plătesc părinții pentru grădiniță, școală și after-school

Costurile pentru educația copiilor au crescut semnificativ în 2026, atât în sistemul public, cât și în cel privat. Familiile suportă cheltuieli mai mari pentru grădiniță, after-school, meditații, masă și taxe școlare. În marile orașe, diferența dintre învățământul de stat și cel privat se reduce atunci când sunt luate în calcul toate costurile reale. Datele provin din ofertele instituțiilor de învățământ și din analize publicate în piața educațională din România.

Educația în 2026 pune o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor, indiferent dacă părinții aleg sistemul public sau cel privat. Pe lângă scumpirile generale din economie, costurile asociate școlarizării copiilor au urcat în aproape toate categoriile de cheltuieli, de la grădiniță și after-school până la meditații și serviciile de catering.

Dacă în urmă cu câțiva ani diferențele dintre cele două sisteme erau evidente, în prezent acestea s-au redus considerabil. În multe situații, părinții care aleg școala de stat ajung să suporte costuri suplimentare consistente pentru a compensa lipsa programului prelungit sau necesitatea pregătirii suplimentare.

Serviciu Sistem de stat Sistem privat Grădiniță fără taxă, dar locuri insuficiente 3.000 – 3.800 lei/lună After-school 1.500 – 2.000 lei/lună inclus în unele pachete sau tarif separat Meditații 1.000 – 1.500 lei/lună frecvent necesare și în privat Masa copilului Program limitat la „Masă Sănătoasă” 500 – 900 euro/an Taxe școlare gratuite aproximativ 30.000 – 45.000 lei/an pentru școli cu curriculum românesc; peste 13.000 euro/an în unele școli internaționale

Pentru familiile cu copii preșcolari, găsirea unui loc la grădiniță rămâne una dintre cele mai mari provocări. În sistemul public, cererea continuă să depășească oferta, mai ales în marile orașe și în zonele metropolitane aflate în dezvoltare.

Deși grădinițele de stat nu percep taxe de școlarizare, programul redus obligă numeroși părinți să apeleze la bone sau la programe private de supraveghere după-amiaza, ceea ce generează costuri suplimentare.

În sistemul privat, tarifele au continuat să crească în ultimul an. Dacă în trecut un cost de 2.000-2.500 de lei pe lună era considerat obișnuit, în 2026 pachetele complete care includ taxa de școlarizare, masa și activitățile opționale depășesc frecvent 3.000 de lei și pot ajunge la 3.800 de lei lunar.

Majorările sunt explicate prin creșterea cheltuielilor cu personalul, obligațiile privind numărul de educatori și îngrijitori, dar și prin scumpirea chiriilor pentru spațiile autorizate și a costurilor de funcționare.

În practică, învățământul public nu mai înseamnă lipsa costurilor pentru familie. Specialiștii din piața educațională estimează că un elev înscris la o școală de stat poate genera cheltuieli de până la aproximativ 2.000 de euro anual, bani plătiți pentru servicii complementare.

Cea mai mare parte a acestor sume este reprezentată de programele de after-school, utilizate deoarece multe unități de învățământ nu pot asigura program prelungit și masă pentru elevi. Tarifele au crescut cu aproximativ 20% în ultimul an și au ajuns la 1.500-2.000 de lei pe lună.

În paralel, piața meditațiilor continuă să se extindă. Dacă în trecut acestea erau asociate în principal examenelor naționale, în prezent numeroși elevi încep pregătirea suplimentară încă din gimnaziu sau chiar din clasele primare. Pentru multe familii, bugetul destinat meditațiilor se situează între 1.000 și 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Potrivit studiilor realizate de organizația Salvați Copiii, cheltuielile totale suportate anual de o familie pentru materiale, pregătire suplimentară și alte costuri educaționale au depășit pragul de 10.000 de lei pentru un copil.

Instituțiile private au anunțat în ultimul an majorări ale taxelor de școlarizare cuprinse între 10% și 25%, în funcție de nivelul de învățământ și de serviciile oferite.

Creșterile sunt explicate de mai mulți factori economici. Modificările fiscale aplicate în 2026 au mărit costurile de funcționare ale școlilor, inclusiv prin eliminarea unor facilități, limitarea sponsorizărilor și majorarea impozitului pe dividende.

În același timp, școlile private au fost nevoite să ofere salarii mai mari pentru a păstra cadrele didactice, în contextul majorărilor salariale acordate profesorilor din sistemul public. Cum cheltuielile cu personalul reprezintă cea mai mare parte din bugetul unei instituții private, impactul s-a reflectat direct în taxele achitate de părinți.

La acestea se adaugă creșterea chiriilor și a costurilor cu utilitățile pentru spațiile educaționale.

Un alt capitol care s-a scumpit constant este alimentația oferită copiilor.

În învățământul privat, taxa pentru masă este, de regulă, separată de taxa de școlarizare și ajunge în prezent între 500 și 900 de euro pe an. Scumpirea materiilor prime, a energiei și a serviciilor de catering a determinat furnizorii să majoreze tarifele cu 10-15%.

În sistemul public, programul „Masă Sănătoasă” continuă să funcționeze în limita bugetului alocat, însă plafonul de 15 lei pe zi este considerat insuficient pentru asigurarea unei mese calde complete în condițiile prețurilor actuale.

Datele privind costurile educației din 2026 sunt bazate pe ofertele financiare publicate de instituții de învățământ, pe rapoarte din piața educațională și pe analize realizate de organizații și publicații de specialitate, inclusiv privind tarifele practicate pentru after-school, meditații, școli private și servicii conexe.