Cine are dreptul să încaseze ultima pensie? Actele necesare. Termenul legal de depunere a cererii

Puțini români știu că ultima pensie a unei persoane decedate nu se pierde și nu ajunge automat la stat. Suma poate fi încasată de cei îndreptățiți, însă numai dacă sunt respectate anumite reguli și sunt depuse documentele necesare. Iată cine poate solicita banii și ce pași trebuie urmați.

Ultima pensie reprezintă suma de bani cuvenită unui pensionar pentru luna în care a decedat, dar care nu a mai fost încasată. De exemplu, dacă o persoană primea pensia pe data de 15 a fiecărei luni și a decedat pe 10, dreptul la acea pensie nu se pierde. Suma rămâne datorată de Casa de Pensii și poate fi solicitată de persoanele îndreptățite.

Acești bani nu intră automat în patrimoniul statului, ci pot fi revendicați de soțul supraviețuitor sau de moștenitorii legali. Cu toate acestea, plata nu se face din oficiu. Cei îndreptățiți trebuie să depună o cerere la Casa Teritorială de Pensii în raza căreia defunctul avea domiciliul. În lipsa acestei solicitări, instituția nu are obligația de a achita suma, motiv pentru care este important ca familia să cunoască procedura pentru a nu pierde un drept bănesc.

Legislația stabilește clar cine poate încasa ultima pensie a persoanei decedate. Prioritate are soțul supraviețuitor, iar în lipsa acestuia dreptul revine moștenitorilor legali, respectiv copiilor, părinților, fraților și surorilor, în ordinea prevăzută de Codul Civil. În cazul în care defunctul a lăsat un testament, prevederile acestuia pot influența modul de împărțire a sumei. În cele mai multe situații, certificatul de moștenitor eliberat de notar este documentul care stabilește calitatea de beneficiar.

Pentru a intra în posesia banilor, solicitantul trebuie să depună la Casa de Pensii mai multe documente justificative. Printre acestea se numără certificatul de deces al pensionarului, certificatul de căsătorie sau certificatele de naștere ale moștenitorilor, actul de identitate al solicitantului și certificatul de moștenitor emis de notar. În lipsa acestor documente, Casa de Pensii nu poate efectua plata, chiar dacă există o legătură de rudenie evidentă.

Pentru a recupera ultima pensie a unei persoane decedate, moștenitorii trebuie să urmeze o procedură clar stabilită. Primul pas este obținerea certificatului de deces de la serviciul de stare civilă, urmată de deschiderea procedurii succesorale la un birou notarial. În cadrul acesteia se stabilește cine are dreptul legal la moștenire, iar notarul eliberează certificatul de moștenitor, document care atestă calitatea de beneficiar. După obținerea acestuia, persoana îndreptățită poate depune la Casa de Pensii o cerere-tip, însoțită de toate documentele necesare.

Dosarul trebuie să cuprindă cererea-tip, certificatul de deces în original și copie, certificatul de moștenitor, actul de identitate al solicitantului și un extras de cont bancar pe numele acestuia, în care va fi virată suma. Este important ca toate documentele să fie complete și corect întocmite pentru a evita respingerea cererii sau întârzieri în procesarea dosarului. Pentru a se asigura că procedura este urmată corect, unii moștenitori aleg să apeleze la un avocat sau la consultanța notarului.

Un aspect important îl reprezintă momentul în care este depusă cererea. Deși legea nu prevede un termen de prescripție foarte strict pentru solicitarea ultimei pensii neîncasate, specialiștii recomandă ca demersurile să fie începute cât mai curând după deces, de preferat în primele trei luni. Acest lucru poate facilita procesarea mai rapidă a documentelor și poate reduce riscul apariției unor dificultăți birocratice. Totodată, experții în dreptul pensiilor avertizează că amânarea procedurii poate îngreuna, în anumite situații, dovedirea dreptului asupra sumei.

Respectarea termenelor legale este esențială, mai ales în cazul altor drepturi succesorale legate de sistemul public de pensii, cum este pensia de urmaș. Deși ultima pensie neîncasată reprezintă un drept distinct, aceasta este, de regulă, gestionată în cadrul acelorași demersuri administrative pe care familia trebuie să le îndeplinească după deces. O abordare promptă și bine organizată poate simplifica procedura și poate reduce timpul necesar pentru obținerea sumelor cuvenite.