PPC și-a majorat profitul la 400 de milioane de euro în primul semestru. Investițiile au ajuns la 1,4 miliarde de euro
Grupul PPC a raportat rezultate financiare în creștere în prima jumătate a anului 2026, susținute de investițiile în energie regenerabilă, stocare și modernizarea rețelelor. Compania și-a reconfirmat totodată obiectivele financiare pentru întregul an și planurile de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est.
Profitul și EBITDA au crescut în primul semestru al anului 2026
Grupul PPC a înregistrat un EBITDA ajustat de 1,2 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, în creștere față de un miliard de euro în aceeași perioadă a anului trecut.
Profitul net ajustat, după scăderea cotei atribuite acționarilor minoritari, a ajuns la 400 de milioane de euro, comparativ cu 200 de milioane de euro în primul semestru din 2025.
Potrivit companiei, evoluția rezultatelor financiare reflectă reziliența modelului său integrat de afaceri și contribuția investițiilor realizate în ultimii ani.
În același timp, gradul de îndatorare s-a situat la 1,2 ori EBITDA, mult sub limita de 3,5 stabilită prin politica financiară a grupului. Datoria netă era de 2,7 miliarde de euro la 30 iunie 2026.
Investițiile de 1,4 miliarde de euro au vizat energia regenerabilă, stocarea și rețelele
În prima jumătate a anului, PPC a investit 1,4 miliarde de euro în dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile, proiecte de producție flexibilă și modernizarea rețelelor de distribuție.
Compania estimează că ritmul investițiilor va accelera în a doua parte a anului, conform planului de dezvoltare.
La finalul lunii iunie, capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 7,3 GW, cu un gigawatt peste nivelul din urmă cu un an. Energia regenerabilă reprezintă în prezent 58% din capacitatea totală instalată a grupului.
PPC a finalizat noi proiecte și își extinde prezența în Europa
În primul semestru din 2026, compania a finalizat două proiecte de stocare a energiei în baterii, cu o putere totală de 98 MW, la Florina, un proiect hibrid fotovoltaic și de stocare în Astypalaia și un parc fotovoltaic de 22 MW în Italia.
După perioada de raportare au fost finalizate și două parcuri fotovoltaice în România și Bulgaria, cu o capacitate totală de 151 MW.
În paralel, grupul a încheiat mai multe acorduri pentru extinderea portofoliului în Grecia, Ungaria și Polonia.
În Grecia, PPC a convenit achiziția a șase parcuri eoliene operaționale, cu o capacitate totală de 107 MW, precum și preluarea participației rămase de 51% într-un portofoliu de proiecte fotovoltaice de 1.175 MW.
În Ungaria, compania a semnat un acord pentru achiziția unui parc fotovoltaic de 57,5 MW și are opțiunea de a cumpăra un sistem de stocare în baterii de 49 MW.
În Polonia, PPC a convenit achiziția unui portofoliu operațional de aproximativ 175 MW în proiecte eoliene și solare, precum și a unor proiecte fotovoltaice aflate în dezvoltare, cu o capacitate de 102 MW.
După includerea acestor proiecte și acorduri, capacitatea instalată din surse regenerabile a grupului a ajuns, în august 2026, la 7,8 GW, calculată pro forma.
Totodată, proiecte cu o capacitate totală de 7,4 GW se află în construcție, pregătite pentru construcție sau în etapa de licitație.
Compania și-a reconfirmat obiectivele financiare pentru 2026
PPC și-a menținut țintele financiare pentru întregul an, estimând un EBITDA ajustat de 2,4 miliarde de euro și un profit net ajustat de 700 de milioane de euro, după scăderea cotei atribuite acționarilor minoritari.
Compania intenționează, de asemenea, să distribuie un dividend de 0,80 euro pe acțiune.
Președintele și directorul general executiv al Public Power Corporation, Georgios Stassis, a declarat că rezultatele din prima jumătate a anului confirmă reziliența modelului de afaceri și ritmul investițiilor.
El a precizat că majorarea recentă a capitalului permite implementarea noului plan de investiții până în 2030 și că acordurile pentru intrarea pe piețele din Ungaria și Polonia reprezintă primii pași concreți pentru consolidarea prezenței grupului în Europa Centrală și de Sud-Est.
„Prima jumătate a anului 2026 confirmă dinamica și reziliența modelului de afaceri al PPC. Am obținut o profitabilitate operațională solidă, am continuat să creștem contribuția investițiilor realizate în anii anteriori și am făcut progrese tangibile în tranziția noastră către un portofoliu de producție mai curat, mai flexibil și mai diversificat din punct de vedere geografic.
În urma majorării de capital social începem implementarea noului nostru plan de investiții până în 2030 cu o bază de capital semnificativ consolidată. La finalizarea recentelor acorduri de achiziție, capacitatea noastră din surse regenerabile va atinge 7,8 GW, în timp ce proiecte suplimentare de 7,4 GW se află în construcție sau într-un stadiu avansat de dezvoltare. Acordurile care susțin intrarea noastră pe piețele din Ungaria și Polonia reprezintă primii pași concreți către consolidarea adițională a prezenței noastre în Europa Centrală și de Sud-Est.
Ne reconfirmăm țintele financiare pentru 2026 și continuăm să avansăm către viziunea noastră a unui PPC mai puternic și mai competitiv, cu un rol de lider în tranziția energetică a regiunii extinse,” a declarat Georgios Stassis.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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