PPC și-a majorat profitul la 400 de milioane de euro în primul semestru. Investițiile au ajuns la 1,4 miliarde de euro

Grupul PPC a raportat rezultate financiare în creștere în prima jumătate a anului 2026, susținute de investițiile în energie regenerabilă, stocare și modernizarea rețelelor. Compania și-a reconfirmat totodată obiectivele financiare pentru întregul an și planurile de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est.

Grupul PPC a înregistrat un EBITDA ajustat de 1,2 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, în creștere față de un miliard de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net ajustat, după scăderea cotei atribuite acționarilor minoritari, a ajuns la 400 de milioane de euro, comparativ cu 200 de milioane de euro în primul semestru din 2025.

Potrivit companiei, evoluția rezultatelor financiare reflectă reziliența modelului său integrat de afaceri și contribuția investițiilor realizate în ultimii ani.

În același timp, gradul de îndatorare s-a situat la 1,2 ori EBITDA, mult sub limita de 3,5 stabilită prin politica financiară a grupului. Datoria netă era de 2,7 miliarde de euro la 30 iunie 2026.

În prima jumătate a anului, PPC a investit 1,4 miliarde de euro în dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile, proiecte de producție flexibilă și modernizarea rețelelor de distribuție.

Compania estimează că ritmul investițiilor va accelera în a doua parte a anului, conform planului de dezvoltare.

La finalul lunii iunie, capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 7,3 GW, cu un gigawatt peste nivelul din urmă cu un an. Energia regenerabilă reprezintă în prezent 58% din capacitatea totală instalată a grupului.

În primul semestru din 2026, compania a finalizat două proiecte de stocare a energiei în baterii, cu o putere totală de 98 MW, la Florina, un proiect hibrid fotovoltaic și de stocare în Astypalaia și un parc fotovoltaic de 22 MW în Italia.

După perioada de raportare au fost finalizate și două parcuri fotovoltaice în România și Bulgaria, cu o capacitate totală de 151 MW.

În paralel, grupul a încheiat mai multe acorduri pentru extinderea portofoliului în Grecia, Ungaria și Polonia.

În Grecia, PPC a convenit achiziția a șase parcuri eoliene operaționale, cu o capacitate totală de 107 MW, precum și preluarea participației rămase de 51% într-un portofoliu de proiecte fotovoltaice de 1.175 MW.

În Ungaria, compania a semnat un acord pentru achiziția unui parc fotovoltaic de 57,5 MW și are opțiunea de a cumpăra un sistem de stocare în baterii de 49 MW.

În Polonia, PPC a convenit achiziția unui portofoliu operațional de aproximativ 175 MW în proiecte eoliene și solare, precum și a unor proiecte fotovoltaice aflate în dezvoltare, cu o capacitate de 102 MW.

După includerea acestor proiecte și acorduri, capacitatea instalată din surse regenerabile a grupului a ajuns, în august 2026, la 7,8 GW, calculată pro forma.

Totodată, proiecte cu o capacitate totală de 7,4 GW se află în construcție, pregătite pentru construcție sau în etapa de licitație.

PPC și-a menținut țintele financiare pentru întregul an, estimând un EBITDA ajustat de 2,4 miliarde de euro și un profit net ajustat de 700 de milioane de euro, după scăderea cotei atribuite acționarilor minoritari.

Compania intenționează, de asemenea, să distribuie un dividend de 0,80 euro pe acțiune.

Președintele și directorul general executiv al Public Power Corporation, Georgios Stassis, a declarat că rezultatele din prima jumătate a anului confirmă reziliența modelului de afaceri și ritmul investițiilor.

El a precizat că majorarea recentă a capitalului permite implementarea noului plan de investiții până în 2030 și că acordurile pentru intrarea pe piețele din Ungaria și Polonia reprezintă primii pași concreți pentru consolidarea prezenței grupului în Europa Centrală și de Sud-Est.