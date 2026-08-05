Alex Coita: România plătește seară de seară prețul lipsei unei strategii energetice coerente

România produce suficientă energie la prânz, dar ajunge să importe scump în fiecare seară, susține analistul politic Alex Coita. Într-o analiză dedicată vulnerabilităților sistemului energetic, el susține că adevărata problemă nu este lipsa capacităților instalate, ci absența unei planificări care să asigure energie disponibilă în orele de vârf.

Analistul politic Alex Coita susține că vulnerabilitățile actuale ale sistemului energetic românesc reflectă eșecul strategiei statului de a sincroniza închiderea unor capacități de producție cu punerea în funcțiune a unor noi surse de energie controlabilă. Într-o analiză publicată marți, 4 august, pe blogul său, acesta afirmă că problema nu este lipsa investițiilor sau a capacităților instalate, ci incapacitatea autorităților de a asigura energie disponibilă în intervalele de consum maxim.

Coita oferă ca exemplu evoluția Sistemului Energetic Național din 3 august. Potrivit acestuia, la prânz România producea suficientă energie pentru consum și export, însă în cursul serii producția internă a scăzut sub nivelul cererii, ceea ce a obligat țara să importe aproximativ 2.700 MW la prețuri de peste opt ori mai mari decât cele din timpul zilei.

Analistul susține că această situație evidențiază diferența dintre puterea instalată și capacitatea reală a sistemului de a furniza energie în momentele critice. În opinia sa, seceta, nivelul redus al Dunării și problemele de la Cernavodă nu au creat vulnerabilitatea actuală, ci doar au făcut-o vizibilă.

Alex Coita afirmă că statul dispune de un calendar clar pentru retragerea unor capacități de producție, în special pe cărbune, însă nu are un calendar la fel de ferm pentru finalizarea investițiilor care ar trebui să le înlocuiască. El amintește că retragerea unor grupuri pe lignit este programată pentru sfârșitul lunii august 2026, în timp ce noile centrale pe gaze și alte proiecte energetice majore sunt estimate să intre în funcțiune abia în 2027 sau chiar mai târziu.

Analistul mai susține că autoritățile prezintă drept un succes numărul mare de proiecte regenerabile care au obținut avize tehnice de racordare, însă aceste capacități nu reprezintă centrale deja construite și disponibile pentru producție. În plus, chiar și noile parcuri fotovoltaice contribuie în principal la surplusul de energie din timpul zilei, fără a rezolva deficitul din orele de seară, în lipsa unor investiții în stocare, rețele și flexibilitatea consumului.

În analiza sa, Coita argumentează că România are nevoie de un mix echilibrat între hidroenergie, energie nucleară, gaze naturale, surse regenerabile și capacități de stocare, fiecare având un rol distinct în funcționarea sistemului. El consideră că retragerea grupurilor pe cărbune ar trebui decisă exclusiv pe baza unor evaluări publice privind adecvanța sistemului și securitatea energetică.

Analistul critică și apelurile autorităților către populație și industrie de a reduce consumul în orele de vârf, apreciind că într-o piață matură flexibilitatea consumului trebuie remunerată prin mecanisme contractuale și nu bazată pe apeluri voluntare.

Totodată, acesta susține că lipsa de transparență în privința deciziilor privind funcționarea Unității 2 de la Cernavodă și conducerea interimară a Ministerului Energiei afectează încrederea în gestionarea sistemului energetic.

În opinia lui, România ar trebui să introducă un calendar public de adecvanță energetică, actualizat zilnic de Transelectrica, care să prezinte capacitatea efectiv disponibilă, nivelul rezervelor și riscurile pentru următoarele zile. Din acesta ar trebui să rezulte măsuri precum licitații pentru flexibilitatea consumului, rezerve strategice și prioritizarea investițiilor în stocare și infrastructură.

Analistul concluzionează că România nu trebuie să aleagă între securitate energetică, prețuri competitive și decarbonizare, ci să coordoneze aceste obiective printr-o planificare coerentă. În caz contrar, avertizează el, situațiile din vara anului 2026 riscă să se repete, inclusiv în sezonul rece, când consumul este mai ridicat, iar producția din surse fotovoltaice este mult mai redusă.