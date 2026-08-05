O premieră în învățământul superior din România după declararea alertei energetice. Decizia luată de Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a anunțat că va aplica, până la sfârșitul lunii august, o serie de măsuri pentru diminuarea consumului de energie electrică. Decizia vine după ce autoritățile au declarat stare de alertă energetică la nivel național, pe fondul reducerii producției de energie electrică.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a explicat că diminuarea producției este determinată de efectele secetei, precum și de debitele reduse ale Dunării și ale altor râuri din țară.

UPT este prima instituție de învățământ superior care anunță public adoptarea unor astfel de măsuri. Reprezentanții universității precizează că implementarea acestora este posibilă și datorită reducerii activităților specifice perioadei vacanței de vară.

Potrivit unui comunicat transmis de universitate, măsurile presupun întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică sau oprirea unor instalații din spațiile unde activitatea este redusă ori suspendată pe durata lunii august.

Conform informațiilor prezentate de UPT, în intervalul 4-31 august vor avea un consum redus de energie mai multe obiective și instalații. Printre acestea se numără Casa Mühle, situată pe Bulevardul Mihai Viteazu nr. 3, Facultatea de Chimie de pe strada Carol Telbisz nr. 6, instalația de iluminat nocturn a pistei de atletism de la Baza Sportivă nr. 1, de pe strada Traian Lalescu nr. 2, instalația de iluminat exterior din Parcul Facultății de Mecanică, iluminatul exterior al Facultății de Chimie de pe Bulevardul Vasile Pârvan nr. 6, precum și iluminatul exterior al Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile ICER, aflat pe strada Gavril Musicescu nr. 138.

Universitatea precizează că măsurile sunt aplicate diferențiat, în funcție de specificul fiecărui spațiu. Totodată, instalațiile esențiale pentru siguranța clădirilor, protejarea echipamentelor și conservarea patrimoniului universitar vor rămâne în funcțiune.

Instituția subliniază că reducerea consumului de energie este limitată la perioada în care activitatea universitară este diminuată și nu afectează funcționarea sistemelor indispensabile.

Comunicatul universității include și declarația rectorului Florin Drăgan, care explică motivele adoptării acestor măsuri.

„Într-o perioadă în care activitatea universitară este redusă, considerăm firesc să utilizăm responsabil resursele și să reducem consumurile nejustificate. Măsurile adoptate sunt temporare, punctuale și au fost stabilite astfel încât să nu afecteze siguranța clădirilor, protejarea patrimoniului sau funcționarea instalațiilor esențiale. Universitatea Politehnica Timișoara răspunde astfel apelului la responsabilitate și se alătură efortului național de menținere a echilibrului sistemului energetic”.

Rectorul arată că decizia urmărește utilizarea responsabilă a resurselor în perioada vacanței de vară și susținerea demersurilor naționale pentru reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 31 iulie, după o ședință extraordinară dedicată situației din sectorul energetic, că pe durata lunii august a fost declarată stare de alertă la nivel național.

Șeful Guvernului a explicat că reducerea producției de energie electrică este cauzată de secetă și de nivelurile scăzute ale Dunării și ale altor râuri, precizând, potrivit G4Media.ro, că aceeași situație este întâlnită și în statele vecine. Tot atunci, premierul a lansat „apel către cetățeni, companii, autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare” ale consumului de energie.

Reamintim faptul că marți, 4 august, Guvernul a organizat trei ședințe operative dedicate situației din sistemul național de energie electrică și din piața combustibililor. Referitor la sectorul energetic, un comunicat de presă transmis după reuniuni menționează că „solidaritatea noastră e foarte importantă și aseară acest lucru s-a văzut. Prim-ministrul Ilie Bolojan mulțumește tuturor celor care au înțeles că fiecare mic gest contează în astfel de momente”.