Noi acuzații la adresa președintelui FIFA. Prințul Ali bin Al Hussein îl acuză pe Gianni Infantino de șantaj

Scandalul din jurul președintelui FIFA, Gianni Infantino, continuă. Prințul Ali bin Al Hussein, președintele Federației Iordaniene de Fotbal, susține că i s-a sugerat că sprijinul pentru federația sa depinde de susținerea acordată actualului șef al FIFA.

Într-un mesaj amplu publicat pe platforma X, prințul Ali bin Al Hussein a afirmat că FIFA nu a oferit sprijin Federației Iordaniene în rezolvarea unor probleme importante, însă i s-ar fi transmis verbal, în timpul Cupei Mondiale, că situația s-ar putea schimba dacă îl va susține pe Gianni Infantino.

„Timp de luni de zile, FIFA a refuzat să ne ajute cu aceste probleme, dar mi s-a spus verbal în timpul Cupei Mondiale că sprijinirea lui Infantino ar ajuta foarte mult federaţia noastră”, a declarat liderul fotbalului iordanian.

Acesta a prezentat acuzațiile în contextul dificultăților cu care se confruntă o federație cu resurse financiare limitate, susținând că lipsa sprijinului din partea FIFA a afectat activitatea organizației pe care o conduce.

Prințul Ali a enumerat mai multe situații în care consideră că FIFA nu și-a îndeplinit rolul de sprijin.

Printre acestea se numără dificultățile întâmpinate de suporterii iordanieni în obținerea vizelor, deși aveau bilete pentru meciurile Cupei Mondiale, turneu la care Iordania s-a calificat pentru prima dată în istorie.

De asemenea, acesta a susținut că guvernul Statelor Unite ar fi perceput taxe prin intermediul FIFA pentru participarea echipei naționale, în timp ce alte reprezentative care și-au organizat cantonamentele în Canada și Mexic nu s-ar fi aflat în aceeași situație.

Prințul Ali a mai afirmat că bonusurile destinate jucătorilor Iordaniei pentru participarea la Cupa Arabă din Qatar, unde echipa a ajuns până în finală, nu au fost plătite nici până în prezent.

„Nu toţi suporterii noştri au obţinut vize, chiar dacă aveau bilete – despre care ştim, de asemenea, că au fost vândute la preţuri exorbitante (…) În al doilea rând, guvernul SUA ne-a impus taxe prin intermediul FIFA pentru participarea noastră, când acei bani ar trebui să meargă la jucători şi personal (…) În al treilea rând, aşteptăm din decembrie bonusurile destinate jucătorilor noştri pentru Cupa Arabă din Qatar, care încă nu au fost plătite în ciuda faptului că am ajuns în finală”, a declarat acesta.

Acuzațiile apar într-un moment delicat pentru Gianni Infantino, care se confruntă cu critici după tentativa eșuată de a vinde acțiuni ale Cupei Mondiale unor investitori privați.

Potrivit informațiilor prezentate, proiectul ar fi fost contestat inclusiv de oficiali din conducerea FIFA, printre care și secretarul general Mattias Grafström. Mai multe organizații din fotbal i-au cerut lui Infantino să demisioneze, iar perspectivele obținerii unui nou mandat la conducerea FIFA sunt descrise ca fiind tot mai incerte.

Scandalul vine după alte controverse de la Cupa Mondială organizată în Statele Unite, Mexic și Canada, inclusiv după anularea cartonașului roșu primit de fotbalistul american Folarin Balogun, decizie despre care sursa susține că a fost luată la cererea președintelui Donald Trump.

Prințul Ali bin Al Hussein nu este la primul conflict cu actuala conducere a FIFA. El a candidat la președinția forului în 2015, fiind susținut atunci de Michel Platini, însă a fost învins de Sepp Blatter.