„Nu voi vota în orb”. Ce a descoperit Bogdan Ivan după ce a analizat strategia de biodiversitate
SURSA FOTO: Facebook - Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că nu va susține adoptarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030 fără o analiză atentă a documentului și fără introducerea unor modificări pe care le consideră necesare.
Strategia care poate influența hidrocentralele și infrastructura energetică. Reacția lui Bogdan Ivan
Fostul ministru a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că a analizat documentul și că a formulat 20 de amendamente asumate de Partidul Social Democrat și depuse în Senatul României.
„Nu voi vota in orb, nici eu si nici PSD. Am citit acest document și am formulat 20 de amendamente pe care le-a asumat Partidul Social Democrat si le-am depus in Senatul României. Prin adoptarea propunerilor mele, vom proteja natura, dar niciun ONG nu va mai bloca:
- construcția de hidrocentrale;
- exploatarea gazelor naturale;
- mineritul Romaniei;
- coridoarele strategice de energie electrică și gaze naturale”, scrie Bogdan Ivan în postarea sa de pe social media.
Potrivit fostului ministru, România trebuie să păstreze echilibrul între protecția mediului și dezvoltarea sectorului energetic. El a precizat că obiectivele de conservare a biodiversității nu trebuie să împiedice realizarea proiectelor strategice.
Critici privind impactul documentului asupra proiectelor energetice
Bogdan Ivan susține că România are nevoie atât de protejarea naturii, cât și de dezvoltarea sectorului energetic. Fostul ministru a precizat că Parlamentul urmează să voteze Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, document legat de un jalon PNRR în valoare de 972 de milioane de euro, despre care afirmă că trebuie accesat.
„România are nevoie de natură protejată. Și are nevoie de energie. Cine spune că trebuie să alegem între ele nu apără nici pădurea, nici țara.
Săptămâna aceasta, Parlamentul este chemat să voteze Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030. În spatele ei stă un jalon din PNRR de 972 de milioane de euro. Nimeni nu contestă că acei bani trebuie luați”, a mai punctat fostul ministru.
Ivan: Documentul a fost adoptat cu impact bugetar declarat ZERO
Bogdan Ivan a susținut că documentul ridică mai multe probleme legate de modul în care ar putea influența autorizarea unor investiții majore în energie și infrastructură.
„Dar iată ce nu vi s-a spus: Documentul a fost adoptat cu impact bugetar declarat ZERO. Adică statul român afirmă, în scris, că un act care intră în autorizarea hidrocentralelor, a liniilor electrice, a conductelor de gaz, a autostrăzilor și a certificatelor de urbanism nu costă nimic. Nici un leu. A fost adoptat fără evaluare strategică de mediu, pe motiv că nu creează cadru pentru autorizarea de proiecte, deși în textul lui scrie negru pe alb că viitoarea hartă a zonelor incompatibile cu hidroenergia va deveni „bază obligatorie pentru avizare”. A fost adoptat de un Guvern demis, la trei săptămâni după ce termenul jalonului expirase deja.”
Fostul ministru a mai afirmat că există diferențe de tratament între anumite domenii economice în raport cu măsurile de conservare a biodiversității.
„Și conține un paradox pe care vă rog să-l rețineți: hidrocentralele, energia eoliană și mineritul vor putea fi puse să plătească pentru conservarea biodiversității. Petrolul și gazul sunt exceptate explicit.
În plină criză energetică, cu un reactor oprit la Cernavodă și cu importuri de curent, punem la îndoială exact proiectele care ne-ar fi scos din criză. Tarnița-Lăpuștești — o mie de megawați, un miliard de euro, cea mai mare baterie a României — nu este exceptată clar de la viitoarele restricții”, a explicat Bogdan Ivan.
Amendamente propuse înaintea votului din Parlament
Bogdan Ivan a precizat că nu solicită respingerea strategiei, ci introducerea unor prevederi pe care le consideră necesare pentru protejarea proiectelor strategice din energie și infrastructură.
„Nu cer respingerea strategiei. Cer trei lucruri, și le cer public:
Studiu de impact economic înainte de vot. Nu după. Excepție explicită, în textul legii, pentru proiectele strategice de energie și de infrastructură deja aprobate. Ministerul Energiei și operatorii de rețea la masă cu drept de decizie, nu doar de consultare.”
Fostul ministru a susținut că deciziile privind proiectele energetice trebuie analizate înainte de adoptare, invocând importanța investițiilor pe termen lung.
„Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani. Am condus Ministerul Energiei. Știu exact cât durează să scoți un proiect din avize și cât de ușor se blochează totul cu o singură propoziție prost scrisă într-un document pe care nu l-a citit nimeni până la capăt. Eu îl citesc. Și cer să fie citit înainte de a fi votat!”, a concluzionat Bogdan Ivan în postarea sa.
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