Anunț pentru pensionarii: au fost repartizate 155 de bilete de tratament. Când începe eliberarea biletelor
SURSA FOTO: Dreamstime - Pensionari, seniori, tratament balnear, bilete tratament balnear
Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat că a primit o nouă repartizare de bilete de tratament destinate beneficiarilor, pentru seria a 8-a. Instituției i-au fost alocate 155 de bilete de tratament aferente acestei serii.
Mesaj pentru pensionarii care așteaptă bilete de tratament
Biletele pot fi ridicate începând cu data de 5 august 2026 de la sediul Casei Județene de Pensii Cluj, de la ghișeele nr. 7 și 8. Eliberarea se face potrivit programului de lucru al instituției, de luni până joi, între orele 8.00 și 14.00, iar vineri între orele 8.00 și 13.00.
Ultima zi în care beneficiarii pot ridica biletele de tratament pentru seria 8 este 7 august 2026. Programul casieriei este stabilit între orele 08.00 și 11.30.
Redistribuirea biletelor rămase disponibile
Casa Județeană de Pensii Cluj a precizat că redistribuirea biletelor de tratament pentru seria 8 va avea loc în data de 10 august 2026. Această etapă se adresează biletelor care nu au fost ridicate până la termenul stabilit sau care rămân disponibile după prima repartizare.
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 75/20.04.2026 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, pot beneficia de bilete de tratament, în limita locurilor disponibile, persoanele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acordare.
Pentru obținerea unui bilet de tratament, solicitanții trebuie să depună o cerere tip, un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente, dacă situația impune acest lucru.
Documentele necesare pentru eliberarea biletelor
Biletele de tratament sunt eliberate personal titularului. În situația în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului, acesta poate desemna o altă persoană care să efectueze demersul.
Persoana împuternicită trebuie să prezinte o procură autentificată la notarul public, din care să rezulte că mandatarul are dreptul de a ridica biletul de tratament balnear în numele titularului.
Reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj precizează că acordarea biletelor se realizează în limita locurilor repartizate și cu respectarea documentelor și criteriilor prevăzute de legislația aplicabilă.
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