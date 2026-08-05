ANAF schimbă regulile pentru TVA: ce se întâmplă cu firmele care nu depun decontul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o procedură actualizată pentru stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de persoanele impozabile care nu depun decontul de TVA. Proiectul de ordin analizat prevede utilizarea informațiilor disponibile în sistemele informatice fiscale, inclusiv date provenite din e-TVA, RO e-Factura și sistemul național e-Case de marcat electronice.

Documentul trebuie aprobat de conducerea ANAF și publicat în Monitorul Oficial înainte de a produce efecte. Noua procedură vizează contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care au obligația de a transmite, pentru fiecare perioadă fiscală, decontul de taxă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale încheiate.

În cazul în care această obligație nu este respectată, autoritatea fiscală poate stabili din oficiu creanțele fiscale prin emiterea unei decizii de impunere. Stabilirea din oficiu nu poate fi realizată înainte de expirarea unui termen de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

În prezent, pentru persoanele care nu depun decontul de TVA, ANAF stabilește din oficiu taxa datorată prin estimare, potrivit procedurii aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 962/2016. Această procedură are la bază informații din documentele fiscale depuse anterior de contribuabili, precum deconturile de TVA, declarațiile informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, precum și declarațiile recapitulative privind operațiunile intracomunitare.

Prin noua procedură, ANAF ia în calcul dezvoltarea sistemelor informatice fiscale și operaționalizarea Sistemului informatic național e-TVA, prin care este întocmit „Decontul precompletat RO e-TVA”. Acesta utilizează mai multe surse de date, printre care informațiile transmise prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și datele disponibile în sistemul e-Case de marcat electronice.

Procedura urmează să fie aplicată lunar pentru contribuabilii care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a decontului de TVA, după expirarea termenului legal pentru transmiterea formularului 300.

Potrivit proiectului, organele fiscale vor estima pentru fiecare perioadă fiscală în care decontul nu a fost depus valoarea totală a taxei colectate. Calculul va avea la bază sumele înscrise în formularul „Decont precompletat RO e-TVA”, precum și informațiile extrase din sistemele naționale RO e-Factura, RO e-Case de marcat electronice și alte date existente în evidențele fiscale.

Pentru stabilirea taxei deductibile, ANAF precizează că nu deține informații suficiente privind destinația sau utilizarea bunurilor și serviciilor achiziționate de contribuabili. Din acest motiv, instituția nu poate determina exact valoarea sumelor pentru care persoanele impozabile și-ar exercita efectiv dreptul de deducere.

Proiectul menționează că, potrivit prevederilor Codului fiscal, taxa aferentă achizițiilor pentru care nu este cunoscută destinația acestora sau proporția utilizării pentru operațiuni cu drept de deducere și fără drept de deducere se deduce pe baza mecanismului de pro rata.

Totodată, legislația fiscală limitează la 50% dreptul de deducere a TVA pentru anumite cheltuieli legate de vehicule rutiere motorizate atunci când acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. Regula se aplică pentru cumpărarea, achiziția intracomunitară, importul, închirierea sau leasingul acestor vehicule, precum și pentru cheltuielile asociate acestora.

Având în vedere aceste prevederi, proiectul propune ca, pentru stabilirea din oficiu a TVA datorate, valoarea taxei deduse să fie considerată 50% din totalul taxei deductibile estimate.

Organul fiscal va emite decizia de impunere din oficiu și va stabili suma de plată numai dacă diferența dintre totalul taxei colectate și totalul taxei deduse este mai mare de 20 de lei. Potrivit Codului de procedură fiscală, autoritatea fiscală centrală nu stabilește creanțe fiscale principale mai mici de 20 de lei și nu emite decizie de impunere pentru astfel de valori.

Proiectul stabilește și pașii procedurali privind exercitarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat înainte de emiterea deciziei de stabilire din oficiu a TVA datorate.

„Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul:

Art. 1 – Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300) , prevăzută în anexa nr.1. Art. 2 – Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) ”Notificare privind nedepunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (300)”, prevăzut în anexa nr.2; b) ”Invitație privind exercitarea dreptului de a fi ascultat, în cazul neprezentării la primul termen stabilit de organul fiscal în vederea audierii”, prevăzut în anexa nr.3; c) ”Decizie de impunere din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300)” (192), prevăzut în anexa nr.4; d) ”Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300)” (193), prevăzut în anexa nr.5. Art. 3 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art.2 sunt prevăzute în anexa nr.6. Art. 4 – Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 5 – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Art.6. (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și se aplică pentru stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300), începând cu obligația de depunere a decontului de TVA aferent lunii iulie 2024 (2) Pentru perioadele fiscale anterioare lunii iulie 2024, stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300), se face potrivit prevederilor pct.3 din capitolul II al Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aprobată prin Anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.233 din 30 martie 2016, cu modificările ulterioare. Art. 7 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Această etapă se aplică persoanelor impozabile care nu au depus decontul de TVA și pentru care organele fiscale urmează să stabilească obligațiile fiscale prin estimare. Prin utilizarea datelor disponibile în sistemele informatice fiscale, ANAF urmărește actualizarea mecanismului de stabilire din oficiu a TVA, astfel încât estimarea obligațiilor fiscale să se bazeze pe informațiile colectate prin noile platforme digitale de raportare.