Sute de români au scos bani din buzunar după controalele ANAF. Impozitele suplimentare au depășit 81 de milioane de euro

ANAF a emis, în ultimul an și jumătate, 467 de decizii de impunere pentru persoane fizice, stabilind impozite suplimentare care depășesc 81 de milioane de euro. Măsurile au fost aplicate în urma controalelor fiscale desfășurate la nivel național, inclusiv în primul semestru din 2026. Cele mai multe cazuri au vizat venituri a căror proveniență nu a putut fi demonstrată cu documente justificative. Impozitul de 70% pentru aceste sume este în vigoare din 1 iulie 2024.

ANAF a stabilit, în urma verificărilor efectuate asupra persoanelor fizice în ultimul an și jumătate, un impozit suplimentar de peste 81 de milioane de euro pentru venituri a căror sursă nu a putut fi identificată. Potrivit datelor transmise de instituție, impozitarea a fost realizată prin aplicarea cotei de 70%, prevăzută de legislația în vigoare pentru veniturile din surse neidentificate.

În intervalul analizat au fost emise 467 de decizii de impunere, valoarea totală a obligațiilor fiscale suplimentare ajungând la 426.006.486 de lei, echivalentul a peste 81 de milioane de euro.

În perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, cea mai mare decizie de impunere emisă în urma unei verificări a situației fiscale personale a fost de 15.116.587 de lei, aproximativ 2,88 milioane de euro. Aceasta a fost emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Verificările efectuate de autoritățile fiscale au evidențiat mai multe situații în care persoanele controlate nu au putut demonstra proveniența fondurilor utilizate sau deținute, deși au invocat diferite surse de finanțare.

Potrivit datelor furnizate de Fisc celor de la StartupCafe.ro, unele persoane au susținut că banii provin din străinătate, însă nu au prezentat documente care să confirme aceste afirmații. În urma schimbului de informații dintre autoritățile române și cele din alte state, aceste explicații nu au fost validate.

Alte cazuri au vizat depuneri importante de numerar în conturile personale sau în conturile unor societăți în care persoanele verificate dețineau participații. Totodată, inspectorii au constatat lipsa documentelor justificative pentru fondurile folosite la achiziția de bunuri mobile și imobile, la creditarea firmelor, la majorări de capital social ori pentru sume despre care contribuabilii au afirmat că au fost primite de la alte persoane fizice.

„Persoanele fizice care au făcut obiectul impunerii nu au putut face dovada surselor de fonduri invocate a fi obţinute din străinătate și a sumelor deţinute în numerar în alte state, acestea nefiind confirmate de autoritățile din statele terţe, urmare solicitărilor de informaţii ale autorităților române”.

În cadrul controalelor fiscale, autoritățile au analizat inclusiv trasabilitatea sumelor invocate de contribuabili și capacitatea financiară a persoanelor indicate drept sursă a banilor.

„Persoanele fizice verificate nu au putut justifica proveniența depunerilor de numerar în conturile bancare personale şi/sau ale societăților la care deţin participații, a fondurilor în numerar utilizate pentru achiziția de bunuri mobile/imobile, creditări acordate societăţilor, majorări de capital social, inclusiv sume deținute în numerar anterior perioadei verificate, precum şi pretinse sume a fi primite de la alte persoane fizice. În aceste situaţii organele de control au constatat lipsa trasabilităţii acestora întrucât persoanele fizice indicate ca fiind sursă a fondurilor nu aveau capacitatea financiară, iar pe de altă parte inexistenţa documentelor/mijloacelor de probă care să ateste cuantumul sumelor deţinute, momentul obţinerii acestora, existența lor în perioada verificată, aceasta conducând la stabilirea situaţiei reale de fapt fiscale și a sumelor suplimentare datorate bugetului de stat”.

Datele centralizate de autorități arată că gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale stabilite suplimentar în urma verificării situației fiscale personale, pentru perioada 2015 – 30 iunie 2026, a fost de 64,38%.

În cazul creanțelor rezultate din verificările documentare efectuate în intervalul 2021 – 30 iunie 2026, gradul de conformare voluntară a ajuns la 71,92%.

Impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate a intrat în vigoare la 1 iulie 2024, în baza Legii nr. 296/2023. Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF desfășoară activități de identificare și gestionare a riscurilor fiscale, selectează contribuabilii pentru verificări și coordonează metodologic structurile teritoriale care efectuează controalele.

Totodată, în urma unui ordin publicat în Monitorul Oficial la începutul lunii iulie 2026, verificarea situației fiscale personale va fi realizată și de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF. Aceștia vor avea competența de a efectua controale pentru identificarea veniturilor din surse neidentificate și aplicarea impozitului de 70% prevăzut de lege.