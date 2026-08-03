Atac informatic asupra Trezoreriei Ungariei. Descoperirea neașteptată a anchetatorilor
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O parte a infrastructurii IT a Trezoreriei Statului Ungar a fost afectată de un atac cibernetic, au anunțat luni autoritățile de la Budapesta. Potrivit informațiilor comunicate până în prezent, primele rezultate ale investigației indică faptul că atacul ar fi fost lansat prin intermediul unor servere din Rusia. Oficialii precizează însă că nu există indicii potrivit cărora datele clienților ar fi fost compromise.
Atac cibernetic la Trezoreria Ungariei. Primele indicii duc către servere din Rusia
Trezoreria de Stat a Ungariei a confirmat producerea incidentului și a transmis că investigația tehnică desfășurată până acum indică o posibilă origine a atacului în servere localizate în Rusia. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.
Ținta atacului a fost rețeaua IT utilizată de Divizia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, structură care îndeplinește rolul de Agenție Națională de Plăți a Ungariei și gestionează fondurile destinate agriculturii și dezvoltării rurale.
Reprezentanții instituției au explicat că specialiștii IT au intervenit imediat după identificarea atacului, izolând serverele afectate prin deconectarea acestora de la rețea pentru a împiedica extinderea problemelor către alte sisteme, potrivit celor relatate de dailynewshungary.com.
Datele clienților nu au fost compromise
Potrivit informațiilor furnizate de Trezorerie pentru publicația Telex, până în acest moment nu există dovezi că informațiile referitoare la clienți ar fi fost accesate sau compromise. Oficialii au transmis că nici pierderea de date nu a fost constatată în urma verificărilor efectuate.
Cu toate acestea, atacul cibernetic a afectat funcționarea unor sisteme interne ale instituției. Mai multe fișiere existente pe calculatoarele unor angajați au fost criptate, situație care indică utilizarea unui tip de ransomware sau a unui alt program informatic cu funcționalități similare.
Autoritățile desfășoară investigații pentru a determina modul în care atacatorii au reușit să pătrundă în infrastructura informatică și pentru a evalua amploarea efectelor produse asupra sistemelor vizate. În paralel, echipele tehnice lucrează la restabilirea funcționării în condiții de siguranță a serviciilor afectate și la limitarea impactului incidentului.
Investigația este desfășurată cu sprijinul specialiștilor în securitate cibernetică
Ancheta beneficiază de sprijinul experților de la Centrul Național de Securitate Cibernetică din Ungaria, care colaborează cu specialiștii Trezoreriei pentru identificarea cauzelor atacului și refacerea infrastructurii informatice afectate în cel mai scurt timp.
Totodată, instituția a notificat Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (NAIH), în conformitate cu obligațiile prevăzute de reglementările aplicabile.
Potrivit relatărilor din presa maghiară, cazul este analizat și de Biroul Național de Investigații, precum și de Serviciul Special pentru Securitate Națională, autoritățile continuând verificările pentru stabilirea tuturor elementelor legate de incident. Investigația urmărește atât identificarea modului de operare folosit în atac, cât și stabilirea eventualilor responsabili.
Unele servicii electronice funcționează cu restricții
Pe durata investigației, o parte dintre serviciile electronice utilizate de Divizia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală rămân disponibile doar parțial, măsură adoptată din motive de securitate.
Trezoreria și-a cerut scuze utilizatorilor pentru disfuncționalitățile temporare și a solicitat răbdare până la finalizarea operațiunilor de remediere și reluarea funcționării normale a serviciilor.
Deși specialiștii apreciază în acest moment că atacul a fost lansat prin intermediul unor servere din Rusia, autoritățile nu au făcut publică identitatea persoanelor sau a grupării care s-ar afla în spatele incidentului.
Ancheta rămâne în desfășurare, iar instituțiile implicate continuă verificările pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de atacul cibernetic și de impactul acestuia asupra infrastructurii informatice a Trezoreriei Statului Ungar.
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