Raportul ANI care schimbă perspectiva asupra conflictelor de interese.  Câte persoane sunt monitorizate

Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că urmărește în prezent situația a 122 de persoane care se află sub interdicția de trei ani de a ocupa anumite funcții. Măsura se aplică persoanelor declarate definitiv în conflict de interese sau incompatibilitate, după finalizarea procedurilor legale.

Datele prezentate de instituție arată că aceste cazuri reprezintă aproximativ 35% din totalul interdicțiilor active aflate în monitorizare. Totodată, trei sferturi dintre persoanele vizate au fost declarate în conflict de interese în perioada în care dețineau funcții elective.

Reprezentanții ANI susțin că publicarea acestor informații are rolul de a oferi o imagine bazată pe date verificabile privind aplicarea legislației în domeniul integrității.

„Transparența și prezentarea datelor obiective reprezintă fundamentul unei politici de integritate bazate pe fapte, nu pe percepții. Agenția susține, totodată, consolidarea cadrului legislativ în materia integrității prin adoptarea unor soluții care să elimine posibilitatea ca încălcarea regimului conflictului de interese să poată fi tratată ca o simplă consecință pecuniară, întărind astfel caracterul preventiv și descurajator al legislației”, transmite ANI.

Instituția precizează că inspectorii săi urmăresc respectarea interdicției de trei ani calculate de la încetarea mandatului sau a funcției, aplicată persoanelor identificate definitiv în conflict de interese ori incompatibilitate.

„În prezent, inspectorii Agenției monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicția de 3 ani de la încetarea mandatului/funcției, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate.”

ANI detaliază și ponderea acestor situații în activitatea de monitorizare desfășurată la nivelul instituției.

„Ce reprezintă aceste 122 de cazuri: Aprox. 35% din totalul interdicțiilor active aflate în monitorizare (nu totalul interdicțiilor rămase definitive din întreaga activitate a Agenției, ci doar pe cele în curs de derulare) 75% dintre cele 122 de cazuri, privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcții elective”, se arată în comunicat.

Potrivit informațiilor comunicate de ANI, o parte dintre cazuri au rămas definitive deoarece persoanele vizate nu au contestat rapoartele de evaluare, iar altele după epuizarea căilor de atac prevăzute de lege.

„Cum au rămas definitive:

25 prin necontestare,

14 prin nerecurarea deciziei Curții de Apel

restul, prin decizie a ICCJ”.

Instituția prezintă și măsurile aplicate în aceste situații, precum și cazurile în care acestea nu au mai produs efecte.

„Măsurile aplicate:

Pentru 9 persoane nu au fost dispuse măsuri sau măsurile au fost anulate în instanță;

Pentru celelalte, măsurile au constat în diminuarea salariului/indemnizației cu 5-20%, pe o durată de 1-6 luni.”

Conform datelor publicate de ANI, o parte dintre persoanele vizate continuă să dețină funcții care presupun completarea declarațiilor de avere și de interese.

„Situația actuală a persoanelor vizate:

47 continuă să ocupe funcții pentru care completează declarații de avere și interese din care:

22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcție electivă continuă să ocupe o funcție electivă;

22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcție publică continuă să ocupe o funcție publică”, mai transmite ANI.

Instituția precizează că numărul de 122 de persoane include exclusiv cazurile pentru care rapoartele de evaluare au rămas definitive prin necontestare sau în urma unor hotărâri judecătorești definitive comunicate Agenției. Nu sunt incluse persoanele care se află încă în termenul legal de contestare, cele implicate în procese aflate pe rolul instanțelor sau situațiile în care hotărârile definitive nu au fost comunicate.