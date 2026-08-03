Mesajul care pare oficial, dar ascunde o fraudă. Avertismentul transmis de DNSC pentru utilizatori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția utilizatorilor asupra unei noi forme de fraudă online, bazată pe mesaje de tip phishing prin care atacatorii încearcă să obțină date personale, informații bancare sau acces la conturi.

Instituția avertizează că mesajele frauduloase au devenit mai greu de identificat, deoarece nu mai conțin neapărat greșeli gramaticale evidente sau formulări care să ridice imediat suspiciuni.

Acestea sunt construite astfel încât să pară autentice și să inducă utilizatorilor senzația că trebuie să acționeze rapid. Un exemplu de mesaj folosit în astfel de tentative este: „URGENT: Bună ziua! Aveți o rambursare de primit. Confirmați datele aici: www./.”.

Potrivit DNSC, atacatorii folosesc tot mai des identitatea vizuală a unor branduri cunoscute sau a unor instituții de încredere pentru a crește șansele ca mesajele trimise să fie considerate legitime. Prin folosirea unor formule care sugerează urgență, utilizatorii pot fi determinați să acceseze linkuri sau să ofere informații sensibile fără o verificare prealabilă.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a expeditorului înainte de accesarea unui link primit prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie. Adresa de la care provine mesajul poate oferi indicii importante despre autenticitatea acestuia.

DNSC recomandă analizarea URL-ului unei pagini web înainte de introducerea oricăror date. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu furnizeze parole, date personale sau informații bancare dacă au ajuns pe o pagină accesând un link primit printr-un mesaj nesolicitat.

În situațiile în care există îndoieli privind autenticitatea unei comunicări, instituția recomandă accesarea site-ului oficial prin introducerea manuală a adresei în browser sau prin folosirea unui motor de căutare. Accesarea directă a linkurilor primite poate conduce către pagini create pentru colectarea frauduloasă a informațiilor.

DNSC subliniază că verificarea unui mesaj înainte de a continua interacțiunea cu acesta poate contribui la prevenirea compromiterii conturilor, a furtului de date personale sau a pierderilor financiare.

Utilizatorii care identifică un mesaj de tip phishing sau care consideră că au fost victime ale unei astfel de fraude sunt îndemnați să raporteze incidentul către Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Raportarea poate fi făcută prin platforma PNRISC, disponibilă la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/, sau prin apelarea numărului 1911, destinat semnalării incidentelor de securitate cibernetică.

Reprezentanții DNSC transmit că atenția acordată mesajelor primite și verificarea informațiilor înainte de accesarea linkurilor reprezintă pași importanți pentru reducerea riscurilor asociate fraudelor online.

Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de fraudă online prin care infractorii transmit mesaje text în numele unor instituții publice și solicită plata unor presupuse amenzi prin accesarea unor linkuri de internet.

Potrivit autorităților, instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie și nu solicită efectuarea plăților prin linkuri primite în astfel de comunicări. Mesajele frauduloase sunt concepute pentru a induce în eroare destinatarii și pentru a-i determina să ofere date personale sau informații bancare.

Noua schemă de fraudă presupune trimiterea unor SMS-uri sau mesaje pe aplicații de conversații în care atacatorii pretind că reprezintă Poliția. În aceste comunicări, aceștia susțin că persoana vizată ar fi primit o amendă pentru depășirea limitei de viteză.

Pentru a convinge victimele să acționeze fără verificări suplimentare, infractorii folosesc formulări care creează o stare de urgență. Mesajele pot conține termene foarte scurte pentru achitarea presupusei amenzi și amenințări privind blocarea conturilor sau inițierea unor proceduri de executare silită.

Poliția Română recomandă cetățenilor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze linkurile incluse și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini către care sunt direcționați.

Verificarea eventualelor obligații de plată trebuie făcută doar prin intermediul canalelor oficiale ale instituțiilor competente. Pentru verificarea unor datorii, cetățenii pot utiliza platforma oficială ghiseul.ro.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române atrag atenția că persoanele care au accesat un astfel de link și au introdus datele cardului trebuie să contacteze de urgență banca emitentă.

Instituțiile recomandă prudență în cazul mesajelor nesolicitate care solicită plăți rapide, accesarea unor linkuri sau furnizarea unor informații confidențiale. Comunicările oficiale privind obligațiile de plată sunt transmise prin procedurile stabilite de autorități, nu prin mesaje care direcționează utilizatorii către pagini necunoscute.