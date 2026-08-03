Guvernul aprobă un împrumut de 630 de milioane de euro de la BEI pentru modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara

Guvernul a făcut un nou pas pentru modernizarea uneia dintre cele mai importante linii de cale ferată din România, aprobând contractarea unui împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI). Fondurile vor susține lucrările pe tronsonul Brașov–Sighișoara, un proiect strategic inclus în rețeaua europeană de transport TEN-T.

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care autorizează negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Împuternicirea pentru semnarea acordului a fost acordată ministrului Finanțelor. Fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea contribuției naționale aferente proiectului de modernizare a tronsonului feroviar Brașov–Sighișoara.

Finanțarea face parte dintr-un program-cadru mai amplu, prin care România poate contracta de la BEI împrumuturi de până la 4,975 miliarde de euro pentru susținerea proiectelor strategice incluse în Programul Transport 2021–2027 și în Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Proiectul Brașov–Sighișoara este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură feroviară din România, fiind cofinanțat din fonduri naționale și granturi europene nerambursabile.

Tronsonul de cale ferată Brașov–Sighișoara are o lungime de 112,55 kilometri și este proiectat pentru o viteză maximă de până la 160 km/h în cazul trenurilor de călători. Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 2,25 miliarde de euro, inclusiv TVA. Lucrările au început în anul 2020 și sunt programate să fie finalizate în 2029. Beneficiarul și implementatorul proiectului este Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Pe subsecțiunile 1 (Brașov–Apața) și 3 (Cața–Sighișoara), cu o lungime totală de 84 de kilometri, lucrările se desfășoară în județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș. Antreprenorul este asocierea RailWorks, formată din Alstom Transport, Aktor Technical Societe Anonyme, Arcada Company și Euro Construct Trading 98, iar consultantul este asocierea ISPCF, TPF Inginerie și Baicons Impex. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 59,42%, iar cel financiar la 51,43%. Lucrările au început la 16 aprilie 2020 și sunt estimate să fie finalizate în iunie 2028. Valoarea contractului este de 3,68 miliarde de lei, fără TVA.

În prezent, la tunelul Archita 1, cu o lungime de 503 metri, portalul de intrare este realizat în proporție de 65%, iar cel de ieșire în proporție de 43,09%, în timp ce au fost excavați 122 de metri în teren natural. La tunelurile Archita 2 și Beia nu se desfășoară lucrări. În schimb, la tunelul Mureni, cu o lungime de 759 de metri, portalul de intrare este realizat în proporție de 80%, cel de ieșire în proporție de 97,96%, iar excavația în teren natural a fost finalizată integral, după executarea a 647 de metri.

Subsecțiunea 2, Apața–Cața, are o lungime de 28 de kilometri și traversează județul Brașov. Lucrările sunt executate de asocierea RailWorks, formată din Aktor S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A., iar consultanța este asigurată de asocierea TPF Inginerie, ISPCF și Baicons Impex. Stadiul fizic al proiectului este de 60,14%, iar cel financiar de 55,24%. Lucrările au început la 3 noiembrie 2020 și ar urma să fie finalizate în februarie 2028. Valoarea contractului se ridică la 3,36 miliarde de lei, fără TVA.

Pe această subsecțiune continuă lucrările la cele două mari tuneluri feroviare. La tunelul Ormeniș, alcătuit din două galerii de câte 7,1 kilometri, ambele utilaje de forare (TBM) sunt montate integral. În galeria sudică au fost excavați 2.811 metri, iar în cea nordică 2.281,5 metri. La tunelul Homorod, format din două galerii de câte 5,2 kilometri, cele două TBM-uri sunt, de asemenea, montate complet, iar excavațiile au ajuns la 678 de metri în galeria sudică și la 873 de metri în galeria nordică.

Linia de cale ferată Brașov–Sighișoara face parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) și reprezintă un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din România, contribuind totodată la îmbunătățirea conectivității la nivel european.

Guvernul a transmis că modernizarea infrastructurii va crește siguranța și eficiența transportului feroviar, va reduce timpii de călătorie și va permite dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare duală. Astfel, aceasta va putea răspunde atât nevoilor de mobilitate civilă, cât și obiectivelor Uniunii Europene privind mobilitatea militară și consolidarea rezilienței rețelelor de transport.