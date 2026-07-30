Siemens Mobility a bătut palma pentru contracte de 308 milioane de euro. Urmează modernizarea căilor ferate din România
SURSA FOTO: Dreamstime - Cale ferată
Siemens Mobility a obținut trei contracte pentru modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară și a sistemelor de centralizare electronică din România, în urma licitațiilor organizate de CFR Infrastructură. Proiectele au o valoare totală de aproximativ 308 milioane de euro și vizează modernizarea unor secțiuni importante ale rețelei feroviare naționale. Lucrările urmăresc creșterea siguranței circulației, sporirea capacității infrastructurii și îmbunătățirea fiabilității transportului de călători și de marfă.
Siemens Mobility va moderniza peste 560 de kilometri de infrastructură feroviară
Siemens Mobility va implementa unul dintre cele mai ample programe de modernizare a infrastructurii de semnalizare feroviară din România, după adjudecarea a trei contracte atribuite prin procedurile de achiziții publice organizate de CFR Infrastructură. Potrivit companiei, valoarea cumulată a proiectelor este de aproximativ 308 milioane de euro.
Investițiile vor acoperi aproximativ 560 de kilometri de cale ferată și vor include modernizarea infrastructurii din 66 de stații, 13 posturi de comandă și control de la distanță aferente secțiilor echipate cu centralizare electronică de linie (CEL), 122 de treceri la nivel cu calea ferată și peste 2.000 de semnale feroviare.
Potrivit companiei, lucrările urmăresc înlocuirea sistemelor existente cu tehnologii moderne de semnalizare și management al traficului, astfel încât infrastructura să răspundă cerințelor actuale privind siguranța și eficiența transportului feroviar.
„Infrastructura feroviară este esenţială pentru viitorul mobilităţii sustenabile a României. Aceste trei proiecte vor moderniza infrastructura critică de semnalizare feroviară la nivel naţional, îmbunătăţind siguranţa circulaţiei, sporind capacitatea reţelei şi asigurând servicii feroviare mai fiabile atât pentru călători, cât şi pentru transportul de marfă. Împreună cu partenerii noştri, ELSITEL şi IMSAT, suntem mândri să sprijinim transformarea digitală a infrastructurii feroviare din România”, a spus Marc Ludwig, Director General Infrastructură Feroviară, Siemens Mobility.
Lucrările vor fi realizate în patru regionale feroviare și vor înlocui sisteme depășite
Proiectele vor fi implementate pe secțiuni de cale ferată și în stații aflate în administrarea regionalelor CFR Cluj, Timișoara, Iași și Galați. Intervențiile vizează infrastructura de semnalizare care și-a depășit durata de viață operațională și care funcționează, în unele cazuri, pe baza unor tehnologii utilizate de mai multe decenii.
Sistemele actuale de centralizare electrodinamică și mecanică vor fi înlocuite cu soluții electronice moderne, destinate gestionării și controlului traficului feroviar. Prin această modernizare, autoritățile urmăresc creșterea nivelului de siguranță, îmbunătățirea capacității de circulație și reducerea riscului de incidente cauzate de infrastructura învechită.
Noile echipamente vor contribui și la creșterea fiabilității operaționale a rețelei, facilitând administrarea traficului feroviar și optimizarea circulației trenurilor pe sectoarele modernizate.
În contextul acestor investiții, reprezentanții companiei subliniază că tehnologiile implementate respectă cele mai ridicate standarde de siguranță utilizate în domeniul feroviar.
Noile sisteme electronice urmăresc creșterea siguranței și susțin obiectivele de decarbonizare
Compania precizează că proiectele vor include sisteme electronice de comandă și control cu nivel de siguranță SIL 4, unul dintre cele mai ridicate standarde utilizate în industria feroviară pentru aplicațiile critice.
Referindu-se la importanța contractelor câștigate, reprezentanții companiei au evidențiat atât nivelul tehnologic al soluțiilor care urmează să fie implementate, cât și contribuția echipelor implicate în pregătirea proiectelor.
„Siemens Mobility este pregătită să sprijine CFR Infrastructură în livrarea unor sisteme electronice de comandă şi control avansate, cu nivel de siguranţă SIL 4, contribuind astfel la modernizarea şi transformarea digitală a reţelei feroviare din România. Atribuirea acestor proiecte reflectă expertiza solidă şi implicarea echipelor care au contribuit la acest succes. Mulţumiri tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat”, a adăugat Emil Voinea, CEO Siemens Mobility România.
Potrivit companiei, modernizarea infrastructurii de semnalizare susține obiectivele asumate de România și Uniunea Europeană privind dezvoltarea transportului feroviar ca alternativă sustenabilă la transportul rutier. Prin creșterea eficienței și fiabilității serviciilor feroviare, investițiile sunt destinate să încurajeze transferul transportului de călători și marfă către calea ferată, contribuind la obiectivele de decarbonizare pe termen lung.
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