Primăria unei comune dă lecții la nivel național. A obținut singura notă de 10 la securitate cibernetică

O primărie de comună din județul Cluj a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România în ceea ce privește securitatea cibernetică. Primăria comunei Ciurila a obținut nota 10 în ediția din luna iulie a Barometrului Digital, fiind singura dintre aproape 2.500 de instituții publice evaluate care a primit punctajul maxim. Rezultatul vine după implementarea unor măsuri stricte de protecție a sistemelor informatice și a unui program permanent de instruire a angajaților.

Într-o perioadă în care instituțiile publice se confruntă tot mai des cu tentative de fraudă informatică, atacuri de tip ransomware și campanii de phishing, primăria de comună din Ciurila a reușit să se distingă prin nivelul ridicat de protecție a infrastructurii digitale.

Administrația locală din județul Cluj a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România în ediția din iulie a Barometrului Digital, după ce a obținut nota maximă la evaluarea măsurilor de securitate cibernetică.

Rezultatul este unul unic la nivel național. Dintre aproape 2.500 de instituții publice analizate, doar Primăria Ciurila a încheiat evaluarea cu punctajul maxim, ceea ce o plasează pe primul loc în clasamentul privind securitatea sistemelor informatice utilizate în administrația publică.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât instituția are doar 14 angajați, demonstrând că dimensiunea unei administrații locale nu reprezintă un obstacol în implementarea unor standarde ridicate de securitate cibernetică, informează digi24.

Rezultatul obținut de administrația locală este consecința unor măsuri aplicate consecvent pentru limitarea vulnerabilităților și prevenirea incidentelor informatice.

Primăria colaborează cu o companie specializată în securitate IT, responsabilă de administrarea și monitorizarea sistemelor informatice folosite în activitatea de zi cu zi a instituției.

Una dintre regulile de bază este aceea că niciun program nu poate fi instalat pe calculatoarele instituției fără aprobarea administratorului de sistem. În acest mod este eliminat riscul introducerii unor aplicații necunoscute sau potențial periculoase în rețeaua informatică.

În același timp, accesul către anumite pagini de internet este restricționat, măsură menită să reducă expunerea la conținut malițios și la tentative de infectare a echipamentelor utilizate de angajați.

Pe lângă soluțiile tehnice, instituția a pus accent și pe pregătirea personalului. Angajații au fost instruiți să recunoască și să raporteze imediat orice e-mail, atașament sau link suspect, astfel încât eventualele tentative de atac cibernetic să fie identificate înainte de a produce efecte.

Conducerea administrației locale consideră că securitatea cibernetică reprezintă o componentă esențială a funcționării unei instituții publice și nu poate fi tratată ca o simplă obligație tehnică.

Reprezentanții primăriei susțin că investițiile realizate în protejarea infrastructurii informatice au avut ca obiectiv atât siguranța datelor cetățenilor, cât și asigurarea continuității serviciilor publice oferite de administrația locală.

În condițiile în care digitalizarea administrației publice presupune gestionarea unui volum tot mai mare de informații electronice, măsurile de prevenție și control devin esențiale pentru limitarea riscurilor generate de atacurile informatice.

Aplicarea acestor reguli a făcut ca Primăria comunei Ciurila să obțină cel mai bun rezultat dintre toate instituțiile publice evaluate în cadrul Barometrului Digital, devenind singura administrație din România care a primit nota 10 la capitolul securitate cibernetică.