Decizia surpriză de la Cernavodă: reactorul care trebuia oprit rămâne în funcțiune. Ce s-a schimbat peste noapte

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă nu va mai fi oprită, după ce specialiștii au reevaluat situația tehnică și condițiile de operare. Decizia vine la o zi după anunțul privind o posibilă oprire accidentală a reactorului, comunicată miercuri seara de Ministerul Energiei și de Nuclearelectrica.

Operatorul centralei a transmis joi dimineață că oprirea a fost amânată, după analiza parametrilor de funcționare ai instalațiilor. Informarea inițială publicată pe site-ul operatorului național de transport și sistem al energiei electrice preciza:

„CNE Cernavodă a decis amânarea opririi accidentale a U2. Durata menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, nu poate fi apreciată”. Ulterior, această mențiune a fost eliminată.

Cele două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă contribuie, în condiții normale de funcționare, cu aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Centrala este operată de Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, care deține 82,49% din acțiuni.

Nuclearelectrica a explicat că decizia de menținere în funcțiune a Unității 2 a fost luată după verificarea parametrilor de operare și a echipamentelor centralei.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectata la Sistemul Energetic Național întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2 realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță”, a explicat compania.

Potrivit operatorului, funcționarea reactoarelor este urmărită permanent prin monitorizarea parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și prin aplicarea procedurilor specifice pentru perioadele cu secetă.

„Operarea Unităților 1 si 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă si, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN”, a mai precizat Nuclearelectrica.

Compania a menționat că evoluția parametrilor importanți ai Unității 2 a fost stabilă pe timpul nopții, iar condițiile actuale permit continuarea temporară a funcționării.

„Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și iî acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2”, arată informarea transmisă de Nuclearelectrica.

Operatorul a precizat că monitorizarea situației va continua, iar deciziile viitoare vor depinde de evoluția parametrilor tehnici și de condițiile hidrologice. Nivelul Dunării reprezintă un factor important pentru funcționarea centralei, deoarece influențează sistemele necesare procesului de operare.

„Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea pana la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranță a instalațiilor”, a mai transmis compania.

Nuclearelectrica a precizat că, potrivit situației actuale și prognozelor hidrologice privind nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate deveni necesară dacă apar fluctuații negative care afectează condițiile de operare ale centralei.

„Având în vedere atât situația actuală precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară in orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei”, a anunțat operatorul.

Compania a precizat că va comunica noi informații în funcție de evoluția situației. Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă rămâne oprită în stare sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea acesteia la Sistemul Energetic Național în condiții de siguranță.