Dumitru Chisăliță avertizează: Oprirea reactoarelor de la Cernavodă va aduce prețuri mai mari la energie și o primă de risc în piață

România a rămas fără producție de energie nucleară după oprirea ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, măsură luată din cauza scăderii dramatice a debitului Dunării. Situația, fără precedent în ultimele două decenii, pune presiune pe sistemul energetic național, care va depinde mai mult de importuri. Dumitru Chiseliță avertizează asupra unor posibile creșteri ale prețurilor pe piața de energie.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a explicat pentru MediaFax că oprirea reactoarelor nu ar trebui să afecteze imediat alimentarea cu energie a populației și industriei, însă va determina creșterea importurilor și ar putea pune presiune pe prețurile de pe piețele de energie.

Expertul a arătat că oprirea Unității 2, după cea a Unității 1, confirmă scenariul anticipat într-o analiză publicată anterior, în care avertiza că o perioadă prelungită de secetă severă ar putea conduce la oprirea preventivă a reactoarelor de la Cernavodă. El preciza că riscul a crescut semnificativ pe fondul scăderii debitelor Dunării, însă nu considera inițial sigură o astfel de măsură.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, operată de compania de stat Nuclearelectrica, asigură în condiții normale aproximativ 20% din producția de energie electrică a României, prin cele două reactoare cu o capacitate instalată de circa 700 MW fiecare.

Chisăliță estimează că sistemul energetic național va putea traversa perioada dificilă, însă cu toate capacitățile de producție utilizate la maximum. El a precizat că România va fi nevoită să apeleze la importuri semnificativ mai mari, care ar putea ajunge în orele de vârf la 3.000-3.200 MW, aproape de limita maximă disponibilă pe interconexiunile cu statele vecine.

Potrivit lui, producția internă pe bază de cărbune, hidrocarburi și, în anumite intervale, hidroenergie, va fi utilizată la capacitate maximă, ceea ce înseamnă că orice incident suplimentar apărut în sistem ar putea deveni o problemă majoră.

„În eventualitatea a încă 30 de zile de secetă severă în întregul bazin al Dunării, fără precipitații semnificative, riscul opririi preventive a cel puțin unei unități de la Cernavodă ar crește considerabil. Totuși, pe baza informațiilor actuale, o astfel de oprire nu poate fi considerată certă. Chiar dacă vom avea importuri foarte mari și probabil că vom sta în orele de vârf către 3.000 – 3.200 de MWh, adică în zona maximală a importurilor, că vom merge probabil la maxim, așa cum mergem și în momentul de față, cu producția și din hidrocarburi, și cu cărbunele, și probabil în anumite ore, și cu hidro, cred că, mă rog, vom trece peste situația asta, din punct de vedere al dispecerizării, al managementului sistemului. Mă rog, o să fie un pic dificil, o să fie greu, dar cred că vom trece peste asta. Singurul element critic este că vom fi cu toate la maximum, adică orice situație poate să apară în viitor devine critic, fiind cumva la maxim turate toate capacitățile. Din perspectiva prețului, mâine o să avem cea mai mare diferență între prețurile orare. Dacă ultima mare diferența a fost de 23 de ori între prețul cel mai mic și prețul cel mai mare dintr-o zi, mâine o să avem 25 pe PZU între prețul cel mai mic și prețul cel mai cel mai mare. Și sincer, mă aștept ca poimâine prețurile pe vârf de consum să fie unele și mai mari decât vor fi mâine. Și probabil în zilele următoare lucrurile nu vor sta deloc bine din perspectiva asta, a prețurilor pe PZU. În factura românilor, nu o să vedem neapărat mâine sau luna viitoare o creștere, dar situația pe care o vedem în momentul de față creează costuri, costuri care vor fi recuperate de furnizori din viitoarele oferte de preț. Și nu în ultimul rând, situația aceasta introduce probabil o primă de risc, adică furnizorii își vor lua o măsură de securitate ca atunci când se mai întâmplă să aibe o acoperire din perspectiva prețului pe care îl ofertează. Toate asta cel mai probabil vor duce la creșteri de oferte de preț în piață. Nu înseamnă neapărat că crește prețul, dar ofertele, noile contracte posibil să fie mai mari decât ofertele momentane, bazate pe această situație punctuală pe care o avem și care din păcate poate să se repete și anul viitor, ceea ce bineînțeles crează costuri la nivelul furnizorilor. După acel eveniment s-au făcut niște investiții importante, doar că situația de astăzi e mai critică decât situația de atunci. În materialul ce l-am făcut eu am estimat că vom atinge acel nivel minim al Dunării, care a fost în 1985, când am avut 1.400 metri cubi/oră la Baziaș și acum avem 1.600, dar cu luna august secetoasă, cum se arată, din punctul meu de vedere atingem același nivel, în august”, a precizat Chisăliță.

În ceea ce privește piața energiei, Chisăliță avertizează că oprirea reactoarelor va accentua diferențele dintre prețurile din timpul zilei și cele din orele de consum maxim. El estimează că pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț orar ar putea depăși nivelurile deja ridicate, ajungând la variații de peste 25 de ori într-o singură zi.

Expertul consideră că oprirea centralei nu va duce la o creștere imediată a facturilor populației, însă costurile suplimentare generate de importuri și de achizițiile mai scumpe de energie vor fi recuperate ulterior de furnizori prin noi oferte comerciale. În plus, furnizorii ar putea introduce o primă de risc pentru a se proteja în fața unor situații similare.

Oprirea simultană a celor două reactoare de la Cernavodă din cauza debitului scăzut al Dunării este o premieră. Potrivit lui Chisăliță, după situația similară din 2003 au fost realizate investiții pentru reducerea vulnerabilităților, însă contextul actual este mai dificil.

Acesta a precizat, pentru HotNews.ro, că nivelul Dunării se apropie de valorile istorice înregistrate în 1985, când debitul la intrarea în țară, în zona Baziaș, a coborât la aproximativ 1.400 metri cubi pe secundă. În prezent, debitul este în jurul valorii de 1.600 metri cubi pe secundă, însă o lună august secetoasă ar putea duce la atingerea unor niveluri similare.