Benzina și motorina la 15 lei/litru? Ce s-ar întâmpla cu traficul din România. AEI: Adevărata ruptură

O creștere semnificativă a prețurilor la carburanți ar putea modifica comportamentul de deplasare al românilor, însă efectele nu ar apărea imediat. Potrivit unei analize realizate de expertul în energie Dumitru Chisăliță, piața auto din România este una rigidă, iar majorările moderate ale prețului la pompă generează doar reduceri limitate ale consumului și traficului. Schimbările importante ar începe să apară abia după depășirea unui anumit prag psihologic al prețului combustibilului.

Potrivit calculelor prezentate de Dumitru Chisăliță, România are aproximativ opt milioane de autoturisme, dintre care aproape 4,8 milioane circulă zilnic. Acestea generează peste 136 de milioane de kilometri parcurși în fiecare zi și un consum estimat la peste 10 milioane de litri de carburant.

Analiza pornește de la un preț de referință de 9,5 lei pe litru și utilizează un model de elasticitate care estimează modul în care șoferii își modifică obiceiurile de deplasare pe măsură ce combustibilul se scumpește.

Concluzia este că reacția inițială a pieței este una redusă.

„Dacă izolăm strict consumul autoturismelor, datele indică că aproximativ 8 milioane de vehicule, dintre care aproape 4,8 milioane sunt active zilnic, generând peste 130 de milioane de kilometri parcurși și un consum de circa 10 milioane de litri de carburant pe zi. Este o piață mare, dar mai ales rigidă.”

Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă (AEI), la un preț de 10 lei pe litru consumul zilnic de carburant s-ar reduce cu aproximativ 410.000 de litri, iar traficul ar înregistra cu circa 230.000 de autoturisme mai puțin în fiecare zi.

În opinia expertului, adevăratele schimbări apar însă atunci când prețul depășește pragul de 11-12 lei pe litru.

„Între 11 și 12 lei pe litru, sistemul ar începe să intre într-o zonă de non-linearitate. Reducerea consumului nu mai este rezultatul unor optimizări marginale — drumuri combinate, deplasări amânate — ci al unei decizii mai dure, renunțarea la utilizarea zilnică. Estimările indică, la 12 lei pe litru, o scădere de peste -800.000 de litri pe zi și peste -11 milioane de kilometri eliminați din trafic, în paralel cu retragerea a până la -600.000–800.000 de autoturisme din utilizarea zilnică.”

Potrivit analizei, acest comportament este explicat prin faptul că piața auto din România nu este omogenă.

„Piața autoturismelor din România nu este omogenă. Există un nucleu dur — aproximativ jumătate dintre utilizatori — pentru care mașina este indispensabilă, în special în zonele slab conectate sau pentru navetă. Pentru acest segment, cererea este aproape perfect inelastică pe termen scurt. În schimb, există un segment marginal, mai flexibil, care susține ajustarea inițială și care, la un anumit prag de preț, iese rapid din piață. De aici rezultă forma reală a reacției, nu o curbă lină, ci una în trepte.”

Analiza arată că, odată cu creșterea prețului la 13-14 lei pe litru, efectele s-ar extinde la nivelul întregului sistem de mobilitate.

Potrivit estimărilor AEI, consumul zilnic de carburant ar putea scădea cu peste un milion de litri, iar peste un milion de autoturisme nu ar mai circula zilnic.

Cel mai sever scenariu analizat este cel în care combustibilul ajunge la 15 lei pe litru.

„Dar adevărata ruptură ar apărea la 15 lei pe litru. La acest nivel, mecanismele obișnuite nu mai funcționează. Nu mai este suficient să optimizezi. Pentru o parte semnificativă din populație, costul devine incompatibil cu utilizarea zilnică. Estimările indică retragerea a până la -1,5 milioane de autoturisme din trafic într-o zi obișnuită și o reducere a consumului de peste -1,5 milioane de litri pe zi. Nu este doar o ajustare — este o comprimare a mobilității. Și totuși, chiar și la acest nivel, sistemul nu se oprește.”

Expertul subliniază că majorarea prețului la pompă nu poate înlocui investițiile în infrastructură și transport public și că efectele sunt resimțite mai ales de persoanele cu venituri reduse.

„Creșterea prețului nu creează alternative. Ea doar forțează comportamente de adaptare într-un sistem în care opțiunile sunt deja constrânse. Fără investiții în transport public, infrastructură feroviară și planificare urbană, reducerea traficului prin preț rămâne o soluție imperfectă și, în esență, regresivă și afectează disproporționat segmentele cu venituri mici, fără a elimina nevoia de mobilitate.”

În concluzie, Dumitru Chisăliță apreciază că majoritatea românilor nu vor renunța complet la autoturism, chiar dacă prețurile carburanților vor continua să crească.