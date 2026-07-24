Bani de la stat pentru milioane de beneficiari. ANPIS a virat alocațiile și indemnizațiile aferente lunii iunie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a virat în luna iulie fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii iunie. Cea mai mare alocare, de peste 1,2 miliarde de lei, a fost destinată alocațiilor de stat pentru copii.

Potrivit instituției, aproximativ 3,6 milioane de persoane beneficiază de alocația de stat pentru copii. Pe lista plăților efectuate se regăsesc peste 577 de milioane de lei pentru 146.682 de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului și aproape 55 de milioane de lei pentru 70.968 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

De asemenea, ANPIS a virat peste 36,3 milioane de lei pentru 27.863 de beneficiari ai alocației de plasament, circa 190 de milioane de lei pentru 357.885 de beneficiari ai indemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap grav și aproape 139 de milioane de lei pentru 394.986 de beneficiari ai indemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap accentuat.

În ceea ce privește bugetul personal complementar lunar, au fost achitate peste 71 de milioane de lei pentru 357.885 de beneficiari adulți cu handicap grav și aproape 58 de milioane de lei pentru 394.986 de beneficiari adulți cu handicap accentuat.

Totodată, 7,5 milioane de lei au fost plătite către 93.513 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulții cu handicap mediu. Alte peste 30 de milioane de lei au ajuns la 54.906 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, iar peste 4,4 milioane de lei au fost virate către 11.104 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap accentuat.

Instituția a precizat că, în contul plăților pentru luna mai, au fost achitate peste 3,3 milioane de lei pentru 16.680 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap mediu. De asemenea, circa 86 de milioane de lei au fost virate pentru 33.298 de beneficiari ai indemnizației acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav.

Tot pentru luna mai au fost plătite peste 136.000 de lei pentru 134 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru copii, acordată în baza Legii nr. 448/2006, precum și 13,6 milioane de lei pentru 13.809 beneficiari ai alocației lunare de hrană destinate persoanelor cu HIV/SIDA.

În același timp, ANPIS a achitat peste 3,1 milioane de lei pentru 3.551 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele cu tuberculoză (TBC), 190,4 milioane de lei pentru 257.678 de beneficiari ai venitului minim de incluziune și aproape 36 de milioane de lei pentru 719.710 beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza Ordonanței de Urgență nr. 35/2025, destinată sprijinirii consumatorilor casnici aflați în situație de sărăcie energetică.

ANPIS precizează că, prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială și Agenția Municipiului București, drepturile de asistență socială sunt achitate beneficiarilor prin modalitățile de plată stabilite, respectiv în cont bancar sau prin mandat poștal, conform calendarului de plată aprobat.