Partidele au încasat peste 15,4 milioane de lei de la bugetul de stat în luna iulie. PSD rămâne principalul beneficiar al subvențiilor, urmat de AUR și PNL

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna iulie 2026 subvențiile acordate partidelor politice din bugetul de stat, suma totală distribuită ajungând la 15.470.004 lei. Datele publicate de instituție arată că Partidul Social Democrat (PSD) a primit cea mai mare finanțare, de peste 5,1 milioane de lei, în timp ce AUR și PNL completează podiumul formațiunilor care au beneficiat de cele mai consistente alocări.

Subvențiile reprezintă principala sursă de finanțare publică a activității partidelor politice și sunt acordate lunar, în baza prevederilor legale privind finanțarea formațiunilor politice și a campaniilor electorale. Fondurile provin din bugetul de stat și sunt gestionate de Autoritatea Electorală Permanentă, instituția responsabilă de monitorizarea modului în care sunt utilizați acești bani.

Potrivit situației publicate joi de Autoritatea Electorală Permanentă, cea mai mare subvenție a fost încasată de Partidul Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei.

Pe locul al doilea se situează Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu o subvenție de 3.035.116 lei, în timp ce Partidul Național Liberal (PNL) a beneficiat de 2.794.483 lei.

Uniunea Salvați România (USR) a primit 1.983.502 lei, rămânând una dintre formațiunile care beneficiază de finanțare publică importantă în fiecare lună.

Lista publicată de AEP include și partidele care primesc subvenții mai reduse, însă care beneficiază, la rândul lor, de finanțare din fonduri publice.

În luna iulie, distribuția sumelor a fost următoarea:

PSD – 5.132.818 lei;

AUR – 3.035.116 lei;

PNL – 2.794.483 lei;

USR – 1.983.502 lei;

S.O.S. România – 1.319.399 lei;

Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 1.063.111 lei;

PMP – 72.619 lei;

Forța Dreptei – 68.956 lei.

Valoarea totală a subvențiilor acordate tuturor partidelor politice în luna iulie se ridică la 15.470.004 lei.

Finanțarea publică a partidelor politice este reglementată prin Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Nivelul subvențiilor este stabilit în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale, iar repartizarea fondurilor este realizată de Autoritatea Electorală Permanentă.

Sumele sunt virate lunar în conturile formațiunilor politice și pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, plata personalului, chirii și utilități, activități de comunicare și promovare, organizarea de evenimente politice, cercetări sociologice, pregătirea campaniilor electorale, precum și pentru alte cheltuieli permise de legislația în vigoare.

Partidele au obligația de a evidenția distinct modul în care utilizează banii primiți de la bugetul de stat și de a prezenta rapoarte financiare privind cheltuielile efectuate.

Autoritatea Electorală Permanentă publică în fiecare lună situația subvențiilor acordate formațiunilor politice, ca parte a obligațiilor de transparență privind utilizarea fondurilor publice. Aceste informații permit urmărirea modului în care sunt distribuiți banii de la buget către partidele politice și oferă o imagine asupra nivelului finanțării publice de care beneficiază fiecare formațiune.

În luna iulie 2026, peste 15,4 milioane de lei au fost direcționați către opt partide politice, PSD rămânând principalul beneficiar al fondurilor publice, urmat de AUR și PNL.