Lider PNL acuză lipsă de transparență la Tribunalul Ilfov în dosarul deschis de liberali împotriva deciziilor partidului

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a semnalat o situație controversată la Tribunalul Ilfov, unde avocații partidului nu pot accesa dosarul unui proces intentat de 16 membri PNL. Aceștia contestă deciziile Biroului Politic Național (BPN) al formațiunii conduse de Ilie Bolojan.

Deputatul a criticat lipsa de transparență și restricționarea dreptului la apărare, subliniind că instanța a emis o ordonanță într-un timp record, fără a cita oficial PNL.

„Ce se întâmplă la Tribunalul Ilfov? Joia trecută, 18 iunie, o contestație depusă de cei care au ales drumul pesedismului a fost judecată și admisă în doar două ore, fără citarea PNL. Au trecut 10 zile, iar avocații PNL nu au primit nici acum acces la dosar, deși au solicitat oficial acest lucru”, a afirmat Sighiartău într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a atras atenția că această situație afectează grav posibilitatea partidului de a-și exercita drepturile procesuale, inclusiv dreptul la apărare.

Pe 18 iunie, cei 16 liberali au cerut instanței suspendarea deciziilor BPN care impun membrilor partidului să nu voteze în Parlament Guvernul Veștea și prevăd excluderea celor care încalcă această regulă.

În plus, tabăra „anti-Bolojan” solicită daune morale în valoare de câte 250.000 de lei de persoană, susținând că hotărârile atacate le-ar restrânge libertatea de vot în Parlament.

Ordonanța președințială de suspendare a deciziilor partidului a fost emisă de Tribunalul Ilfov la doar o oră și jumătate după înregistrarea cererii, un termen neobișnuit de scurt pentru o astfel de procedură.

În contrast, Tribunalul Ilfov a întârziat soluționarea unei cereri urgente privind plasamentul unui copil în risc, depusă în luna ianuarie de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Robert Sighiartău a concluzionat că „transparența și dreptul la apărare sunt principii fundamentale într-un stat de drept”, evidențiind dificultățile cu care se confruntă PNL în acest dosar.