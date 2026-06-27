Lider PNL propune alegeri anticipate: „Dacă nu se poate forma un guvern, trebuie să ne întoarcem la cetățeni”

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat sâmbătă că, în contextul blocajului politic actual, este necesară organizarea alegerilor anticipate. „Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la cetățeni”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Sighiartău, România se confruntă cu o criză politică generată de PSD, după demiterea Guvernului Bolojan, acum aproape două luni. Această situație a blocat deciziile importante, afectând încrederea publică și economia țării.

„Partidul Național Liberal nu s-a limitat la critici, ci a venit cu soluții concrete și responsabile pentru deblocarea situației. Am propus formule de compromis și am prezentat Președintelui variante pentru un guvern funcțional”, a adăugat secretarul general al PNL.

Sighiartău a acuzat PSD că a preferat să continue jocurile politice în loc să își asume responsabilitatea pentru depășirea crizei. De asemenea, el a subliniat că nici propunerile făcute de Președintele României nu au reușit să deblocheze situația, ci au amplificat tensiunile și au complicat formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea guvernului.

„Dacă nu există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci trebuie să ne întoarcem la cetățeni”, a concluzionat Sighiartău.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare, iar desemnarea noului premier a fost amânată din cauza lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care acuză PNL că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea guvernului.

Ulterior, liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că partidul său nu va susține necondiționat candidatura lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și nu acceptă un „cec în alb” în negocierile pentru formarea viitorului guvern.