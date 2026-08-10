Diana Buzoianu face un anunț neașteptat. Ce spune despre alegerile anticipate

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, consideră că România ar trebui să ajungă la alegeri anticipate dacă partidele politice nu reușesc să construiască o majoritate. Ea a vorbit despre această posibilitate luni seara, la EuroNews, în contextul blocajului politic și al dificultăților privind formarea unei majorități.

Întrebată dacă alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea situației politice actuale, Buzoianu a precizat că o astfel de variantă este una dificilă. Ministrul interimar a spus că „alegerile anticipate sunt cele mai grele”.

Buzoianu a explicat că USR nu a purtat până în prezent o discuție internă prin care să fie stabilită o poziție oficială referitoare la organizarea alegerilor anticipate. Potrivit acesteia, formațiunea politică a discutat de fiecare dată în Biroul Național pozițiile și mandatele cu care reprezentanții săi au mers la negocieri.

„N-am avut acest vot intern. Noi de fiecare dată când ne-am dus la negocieri, am avut o discuție în Biroul Național, am avut o discuție în care s-au luat decizii privire la poziția noastră, la mandatul nostru. N-am avut încă această discuție”, a declarat Buzoianu.

Chiar dacă nu există încă o decizie internă a USR pe această temă, ministrul interimar al Mediului și-a exprimat propria poziție în legătură cu posibilitatea alegerilor anticipate. Ea a susținut că, dacă partidele nu pot forma o majoritate politică, următorul pas ar trebui să fie organizarea alegerilor.

Buzoianu a afirmat, de asemenea, că posibilitatea ca o majoritate să fie creată pare tot mai puțin probabilă. În acest context, ea consideră că alegerile ar trebui organizate într-un timp cât mai scurt, pentru depășirea blocajului politic.

„Dar ce vă pot spune este părerea mea personală. Și părerea mea personală este că dacă noi nu putem să creăm această majoritate, și pare din ce în ce mai clar că nu se poate crea această majoritate, ar trebui să avem alegeri. Și ar trebui să avem alegeri cât mai rapid posibil”, a mai spus Buzoianu.

Declarația sa vine după o perioadă în care discuțiile politice pentru formarea unei majorități nu au dus, potrivit ministrului interimar, la rezultatul necesar pentru deblocarea situației. Buzoianu a legat această situație și de dificultățile privind continuarea reformelor.

Ea a susținut că prelungirea perioadei de incertitudine politică pune presiune asupra României și contribuie la blocarea reformelor. În opinia exprimată de ministrul interimar, această situație generează nemulțumire în rândul populației.

Buzoianu a vorbit și despre efectele pe care le are menținerea actualei situații politice asupra societății. Potrivit acesteia, faptul că nu se formează o majoritate și că reformele sunt blocate contribuie la creșterea tensiunii și a nemulțumirii oamenilor.

„Pentru că fiecare zi în care România este pusă sub stresul acesta continuu, că nici nu se face nicio majoritate politică, dar se și blochează toate reformele, este un stres care revoltă oamenii. Oamenii revoltați nu vor mai vota după aceea logic”, a afirmat ea.

Ministrul interimar al Mediului a precizat că, la acest moment, poziția sa privind alegerile anticipate este una personală și nu reprezintă o decizie adoptată de USR printr-un vot intern. Formațiunea urmează să își stabilească poziția prin mecanismele interne de decizie.

Până la o eventuală decizie politică privind alegerile anticipate, principala problemă indicată de Buzoianu rămâne formarea unei majorități capabile să permită continuarea procesului politic și a reformelor. Ea a susținut că, în lipsa unei astfel de majorități, alegerile ar trebui organizate cât mai rapid posibil.