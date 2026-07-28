Detalii explozive despre planul Bolojan-Simion de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Care este rolul lui Georgescu în ofensiva pentru anticipate

George Simion a anunțat marți declanșarea unei noi ofensive politice, după ce a mandatat conducerea grupurilor parlamentare AUR să înceapă negocieri cu celelalte partide pentru organizarea alegerilor anticipate. În același timp, liderul AUR a susținut că președintele Nicușor Dan devine „pe zi ce trece tot mai pasibil de suspendare și de demitere”. Declarațiile sale vin în contextul unor informații prezentate anterior de jurnalistul Dan Andronic despre existența unui plan politic care ar implica o colaborare între Ilie Bolojan și George Simion. Tema a fost analizată în cadrul podcastului „Contrapunct”, unde au fost discutate scenariile privind evoluția actualei crize politice.

Dezvăluiri incendiare despre planul Bolojan-Simion de suspendare a președintelui Nicușor Dan au fost prezentate și analizate în cadrul podcastului „Contrapunct”, unde invitații au susținut că pe scena politică se conturează o colaborare conjuncturală între PNL și AUR, având ca obiective menținerea temporară a lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului și organizarea alegerilor anticipate, în paralel cu suspendarea șefului statului.

Declarațiile făcute marți de George Simion au fost interpretate drept o confirmare a informațiilor prezentate anterior de jurnalistul Dan Andronic. Potrivit acestuia, între AUR și tabăra lui Ilie Bolojan ar exista canale de comunicare, iar senatorul Petrișor Peiu ar avea rolul de intermediar în aceste discuții.

În intervenția sa, Dan Andronic a precizat că informațiile prezentate se bazează pe date concrete și pe persoane implicate direct în aceste contacte politice. Gelu Vișan a susținut, la rândul său, că atât George Simion, cât și Călin Georgescu urmăresc organizarea cât mai rapidă a unor noi alegeri.

„Simeon a confirmat azi public tot ce a spus Dan, că discută cu toate forțele politice pentru suspendarea președintelui și alegeri anticipate. (…) Din punctul de vedere al mișcării politice, este de înțeles. Călin Georgescu se uită că s-au anulat alegerile și că e dreptul său să candideze din nou”, a explicat Gelu Vișan.

Liderul AUR a făcut public faptul că i-a mandatat pe liderii grupurilor parlamentare Mihai Enache și Petrișor Peiu să înceapă discuții cu celelalte formațiuni politice pentru identificarea unei majorități favorabile organizării alegerilor anticipate.

În același timp, George Simion a lansat un nou avertisment la adresa președintelui Nicușor Dan, afirmând că șeful statului este tot mai vulnerabil în actualul context politic și că suspendarea acestuia devine o posibilitate din ce în ce mai apropiată.

Aceste declarații au alimentat scenariul discutat în podcastul „Contrapunct”, potrivit căruia actuala criză politică ar putea conduce atât la schimbarea echilibrului parlamentar, cât și la declanșarea procedurilor constituționale împotriva președintelui.

Un alt subiect analizat în cadrul emisiunii a fost presupusa deplasare recentă a premierului interimar Ilie Bolojan în Germania. Potrivit afirmațiilor făcute de Gelu Vișan, întâlnirile de la Berlin ar fi avut un rol strategic și ar fi urmărit obținerea unui sprijin pentru menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului.

Invitatul a susținut că obiectivul ar fi consolidarea poziției politice a actualului premier interimar și crearea condițiilor necesare pentru o eventuală candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale.

Tot Gelu Vișan a afirmat că acest sprijin ar presupune, în schimb, cedarea sau vânzarea unor active importante ale României către interese germane, susținând că un asemenea demers nu ar putea fi realizat dintr-o poziție politică fragilă.

Informațiile prezentate în cadrul emisiunii au fost confirmate, în intervenția sa, și de jurnalistul Mirel Curea.

Participanții la podcast au apreciat că președintele Nicușor Dan traversează una dintre cele mai dificile perioade ale mandatului său, invocând prelungirea crizei politice și lipsa unei soluții pentru formarea unui nou guvern.

În analiza prezentată, aceștia au susținut că blocajul politic, situația economică, nivelul ridicat al inflației și întârzierile privind desemnarea unui nou prim-ministru au afectat în mod semnificativ imaginea șefului statului.

Invitații au făcut referire și la incidentele cu drone de la graniță, precum și la efectele economice generate de războiul din Ucraina, apreciind că aceste evoluții au accentuat nemulțumirea unei părți a opiniei publice.