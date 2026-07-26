Călin Georgescu a făcut noi declarații în fața susținătorilor. Ce a spus la Călugăreni

Călin Georgescu a fost întâmpinat duminică dimineață de sute de susținători la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a urcat pe scena amenajată în cadrul evenimentului și a susținut un discurs în care a vorbit despre credință, istoria României și valorile pe care consideră că românii trebuie să le apere.

La eveniment au participat atât susținători ai lui Călin Georgescu, cât și simpatizanți ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Mulți dintre cei prezenți au afișat steaguri tricolore și bannere cu mesaje de susținere pentru fostul candidat și pentru formațiunea politică.

În discursul susținut la Călugăreni, Georgescu a făcut referire la semnificația istorică a locului și la Bătălia de la Călugăreni din 1595, evocând figura lui Mihai Viteazul și îndemnând la păstrarea identității naționale.

„Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de întâlnirea noastră aici, la Călugăreni. Vă mulțumesc! Călugăreni, loc istoric, loc sfințit, în 1595, din jertfă, credință și curaj. Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazu. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă «ce faceți voi?». Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem”, a spus Călin Georgescu.

În timpul discursului, cei prezenți au scandat în repetate rânduri „Călin Georgescu este președinte” și „Nu ne vindem, nu cedăm!”, în semn de susținere.

Cu câteva zile înaintea evenimentului, Călin Georgescu anunțase pe Facebook că va merge la Târgul de la Călugăreni pentru a se întâlni cu agricultorii și producătorii locali.

„Pentru că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul. Reamintesc. Dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră”, a spus Georgescu atunci când și-a anunțat vizita.

Potrivit informațiilor de la fața locului, la Târgul de la Călugăreni au fost prezenți atât susținători ai lui Călin Georgescu, cât și simpatizanți ai AUR. O parte dintre participanți au purtat pancarte cu mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale și pentru formațiunea politică, în timp ce alții au venit cu steaguri tricolore.

Vizita lui Călin Georgescu la Călugăreni are loc în contextul în care fostul candidat continuă să participe la evenimente publice și să se întâlnească cu susținătorii săi din diferite zone ale țării.