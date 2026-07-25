De ce Europa rămâne în urmă la lansarea robotaxiurilor. Producătorii auto se confruntă cu obstacole pe care China le-a depășit deja

Mai mulți producători auto din întreaga lume au încercat în ultimii ani să lanseze servicii comerciale de robotaxi, însă multe dintre aceste planuri au fost abandonate la scurt timp după anunțare. Chiar și companii importante au fost nevoite să își revizuiască strategiile din cauza provocărilor tehnice, costurilor ridicate și cerințelor de reglementare.

Tesla, unul dintre cei mai vocali susținători ai conceptului de robotaxi, a înregistrat o încetinire a implementării serviciilor în ultimele luni. Printre motive se numără necesitatea îmbunătățirii siguranței, dar și problemele operaționale și software care nu au fost încă rezolvate.

Nici constructorii europeni nu au avut un parcurs mai ușor. Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz continuă să întâmpine dificultăți importante în dezvoltarea și lansarea flotelor comerciale de robotaxi, conform Euronews.

Deși constructorii auto tradiționali au făcut unele progrese în domeniul conducerii autonome, lansarea pe scară largă a robotaxiurilor rămâne lentă și inegală, subliniază publicația menționată.

Volkswagen a anunțat în aprilie 2025 un parteneriat comercial cu Uber pentru dezvoltarea unui serviciu de robotaxi. Anterior, în iulie 2023, compania lansase subsidiara dedicată conducerii autonome, VW ADMT.

În luna iulie a acestui an, Volkswagen a lansat primul serviciu pilot de transport de pasageri cu robotaxi prin intermediul subsidiarei Moia, în orașul Hamburg.

Chiar și după acest pas, lansarea comercială completă a robotaxiurilor Volkswagen în Europa se lovește de numeroase obstacole, printre care termene stricte impuse de autorități, costurile ridicate ale echipamentelor și obligația de a avea un monitor de siguranță la volan în timpul testelor publice.

Reglementările din Germania și din alte state europene impun prezența unor monitori de siguranță instruiți în timpul testelor desfășurate pe drumurile publice. Din acest motiv, este puțin probabil ca Volkswagen să obțină certificarea pentru servicii comerciale complet autonome înainte de 2027.

Europa adoptă, de asemenea, o abordare mai prudentă față de software-ul autonom decât Statele Unite și China. Această atitudine întârzie testarea algoritmilor în condiții reale de trafic.

În același timp, autoritățile responsabile de siguranță și organismele care investighează accidentele pot întâmpina dificultăți în adaptarea la ritmul rapid al dezvoltării serviciilor comerciale de robotaxi, ceea ce adaugă noi provocări procesului de implementare.

Costurile ridicate ale componentelor hardware și complexitatea software-ului au încetinit și mai mult dezvoltarea. BMW a suspendat funcțiile Personal Pilot Level 3, care permit șoferului să își ia ochii de la drum în anumite condiții, pe modelele sale de top, din cauza costurilor tot mai mari și a cererii scăzute.

Constructorul german și-a mutat atenția către sistemele avansate de asistență la conducere Level 2 Plus/DCAS, în care șoferul rămâne responsabil pentru vehicul și trebuie să fie atent permanent la trafic.

La rândul său, Volkswagen a încheiat colaborarea de dezvoltare cu Bosch din cauza costurilor ridicate.

În plus, consumatorii sunt tot mai puțin dispuși să plătească suplimentar pentru funcții autonome limitate, ceea ce afectează viabilitatea economică a flotelor fără șofer.

Concurența dintre constructorii europeni, precum Mercedes-Benz, și parteneriatele tehnologice, cum este colaborarea Uber-Autobrains/Wayve, pune presiune suplimentară asupra pieței sistemelor automate și asistate de conducere.

Totodată, rețelele bine dezvoltate de transport public din majoritatea orașelor europene au orientat atenția către integrarea transportului urban, în locul extinderii serviciilor de ride-hailing.

În timp ce Europa încearcă încă să accelereze lansarea robotaxiurilor, China operează deja astfel de servicii în mai multe orașe, inclusiv Beijing, Wuhan, Shenzhen, Guangzhou și Shanghai.

Aceste servicii funcționează în principal în zone pilot delimitate și în cartiere suburbane, nu pe întreg teritoriul marilor metropole. În orașe precum Wuhan și Shenzhen există însă flote comerciale extinse care operează non-stop.

Utilizatorii pot solicita curse prin platforme și aplicații populare precum WeChat și Alipay.

Potrivit analizei, unul dintre principalele motive ale dezvoltării accelerate din China îl reprezintă sprijinul puternic acordat de autorități, politicile guvernamentale susținând dezvoltarea conducerii autonome ca obiectiv strategic național.

Deși și China s-a confruntat cu probleme de siguranță, inclusiv cu suspendarea temporară a acordării licențelor după o întrerupere tehnică a traficului în Wuhan, în luna aprilie a acestui an, emiterea autorizațiilor a revenit treptat la normal până în luna iulie.

Astfel, autoritățile chineze nu permit ca problemele tehnice punctuale să încetinească dezvoltarea și extinderea serviciilor de robotaxi.

Un alt avantaj important îl reprezintă industria auto locală și lanțul de aprovizionare pentru vehicule electrice, care permit reducerea costurilor hardware și producția la scară largă.

În același timp, orașe precum Beijing și Guangzhou oferă condiții ideale pentru antrenarea algoritmilor de inteligență artificială în trafic urban aglomerat și imprevizibil, ajutând sistemele să învețe comportamentul pietonilor și al vehiculelor.

Analiza mai arată că utilizatorii din China sunt mai dispuși decât cei din Europa și din alte piețe occidentale să călătorească în vehicule fără șofer și să aibă încredere în această tehnologie.