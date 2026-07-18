China pregătește noua ofensivă tehnologică. Beijingul vrea să conducă revoluția AI

China își intensifică ambițiile în domeniul inteligenței artificiale și își propune să devină un lider global al tehnologiei. Președintele Xi Jinping a prezentat vineri strategia Beijingului, susținând că dezvoltarea AI trebuie să fie rezultatul unei colaborări internaționale și nu să fie controlată de o singură țară.

În discursul susținut la o conferință dedicată inteligenței artificiale, organizată la Shanghai, liderul chinez a afirmat că dezvoltarea AI nu ar trebui să fie monopolizată de o singură națiune, ci să se bazeze pe cooperare internațională.

Xi Jinping a descris tehnologia open-source, care permite distribuirea și modificarea liberă a codului sursă al aplicațiilor, drept o oportunitate istorică pentru răspândirea beneficiilor inteligenței artificiale la nivel mondial.

Potrivit acestuia, accesul statelor în curs de dezvoltare la aceste tehnologii este esențial pentru evitarea apariției unor noi inegalități tehnologice, transmite New York Times.

Discursul liderului chinez vine într-un moment în care industria locală de inteligență artificială începe să recupereze teren în fața concurenților americani.

Companii precum DeepSeek, Moonshot și Zhipu dezvoltă modele open-source care, potrivit evaluărilor din industrie, se apropie tot mai mult de performanțele soluțiilor oferite de OpenAI, Anthropic și Google.

Tot vineri, compania chineză Moonshot a lansat noul model Kimi K3, despre care susține că oferă performanțe comparabile cu cele ale celor mai avansate modele dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Anunțul a avut efecte imediate asupra piețelor financiare, alimentând volatilitatea acțiunilor din sectorul tehnologic.

China își promovează strategia și pe plan internațional prin World AI Cooperation Organization, organizație lansată anul trecut pentru a oferi statelor în curs de dezvoltare un rol mai important în stabilirea regulilor privind utilizarea inteligenței artificiale.

Xi Jinping a anunțat că Beijingul este pregătit să ofere tehnologie și programe de pregătire în domeniul AI țărilor aflate în relații de cooperare cu China.

Inițiativa face parte din strategia prin care autoritățile chineze încearcă să își consolideze influența globală în domeniul noilor tehnologii.

Deși progresele sunt rapide, China este considerată în continuare în urma Statelor Unite în cursa pentru dezvoltarea celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.

Companiile americane OpenAI, Google și Anthropic continuă să investească miliarde de dolari în dezvoltarea modelelor de ultimă generație și nu distribuie liber tehnologiile utilizate.

În plus, China rămâne în urmă în producția celor mai performante cipuri destinate inteligenței artificiale, segment dominat de compania americană Nvidia.

Pe lângă competiția tehnologică cu Statele Unite, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale creează și provocări pentru autoritățile de la Beijing.

Reglementările impuse sectorului AI au variat în ultimii ani, în funcție de prioritățile strategice ale Chinei. După lansarea ChatGPT în 2022, autoritățile au adoptat o abordare mai permisivă pentru a permite companiilor locale să accelereze dezvoltarea propriilor modele.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale de către instituții și organizații apropiate statului chinez continuă să genereze controverse. Cercetători au documentat anterior folosirea acestor tehnologii pentru influențarea opiniei publice în Hong Kong și Taiwan, iar Filipine a condamnat vineri un videoclip generat cu AI și publicat de un site de presă controlat de statul chinez, pe care l-a calificat drept rasist.