China pregătește noua ofensivă tehnologică. Beijingul vrea să conducă revoluția AI
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China își intensifică ambițiile în domeniul inteligenței artificiale și își propune să devină un lider global al tehnologiei. Președintele Xi Jinping a prezentat vineri strategia Beijingului, susținând că dezvoltarea AI trebuie să fie rezultatul unei colaborări internaționale și nu să fie controlată de o singură țară.
Xi Jinping promovează un model deschis de dezvoltare a inteligenței artificiale și cere o colaborare globală
În discursul susținut la o conferință dedicată inteligenței artificiale, organizată la Shanghai, liderul chinez a afirmat că dezvoltarea AI nu ar trebui să fie monopolizată de o singură națiune, ci să se bazeze pe cooperare internațională.
Xi Jinping a descris tehnologia open-source, care permite distribuirea și modificarea liberă a codului sursă al aplicațiilor, drept o oportunitate istorică pentru răspândirea beneficiilor inteligenței artificiale la nivel mondial.
Potrivit acestuia, accesul statelor în curs de dezvoltare la aceste tehnologii este esențial pentru evitarea apariției unor noi inegalități tehnologice, transmite New York Times.
Companiile chineze reduc diferența față de OpenAI, Google și Anthropic prin modele AI tot mai performante
Discursul liderului chinez vine într-un moment în care industria locală de inteligență artificială începe să recupereze teren în fața concurenților americani.
Companii precum DeepSeek, Moonshot și Zhipu dezvoltă modele open-source care, potrivit evaluărilor din industrie, se apropie tot mai mult de performanțele soluțiilor oferite de OpenAI, Anthropic și Google.
Tot vineri, compania chineză Moonshot a lansat noul model Kimi K3, despre care susține că oferă performanțe comparabile cu cele ale celor mai avansate modele dezvoltate de OpenAI și Anthropic.
Anunțul a avut efecte imediate asupra piețelor financiare, alimentând volatilitatea acțiunilor din sectorul tehnologic.
Beijingul încearcă să își extindă influența printr-o organizație internațională dedicată inteligenței artificiale
China își promovează strategia și pe plan internațional prin World AI Cooperation Organization, organizație lansată anul trecut pentru a oferi statelor în curs de dezvoltare un rol mai important în stabilirea regulilor privind utilizarea inteligenței artificiale.
Xi Jinping a anunțat că Beijingul este pregătit să ofere tehnologie și programe de pregătire în domeniul AI țărilor aflate în relații de cooperare cu China.
Inițiativa face parte din strategia prin care autoritățile chineze încearcă să își consolideze influența globală în domeniul noilor tehnologii.
China încearcă să recupereze decalajul față de SUA, dar rămâne dependentă de cipurile avansate
Deși progresele sunt rapide, China este considerată în continuare în urma Statelor Unite în cursa pentru dezvoltarea celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.
Companiile americane OpenAI, Google și Anthropic continuă să investească miliarde de dolari în dezvoltarea modelelor de ultimă generație și nu distribuie liber tehnologiile utilizate.
În plus, China rămâne în urmă în producția celor mai performante cipuri destinate inteligenței artificiale, segment dominat de compania americană Nvidia.
Dezvoltarea accelerată a AI ridică provocări inclusiv pentru autoritățile chineze
Pe lângă competiția tehnologică cu Statele Unite, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale creează și provocări pentru autoritățile de la Beijing.
Reglementările impuse sectorului AI au variat în ultimii ani, în funcție de prioritățile strategice ale Chinei. După lansarea ChatGPT în 2022, autoritățile au adoptat o abordare mai permisivă pentru a permite companiilor locale să accelereze dezvoltarea propriilor modele.
În același timp, utilizarea inteligenței artificiale de către instituții și organizații apropiate statului chinez continuă să genereze controverse. Cercetători au documentat anterior folosirea acestor tehnologii pentru influențarea opiniei publice în Hong Kong și Taiwan, iar Filipine a condamnat vineri un videoclip generat cu AI și publicat de un site de presă controlat de statul chinez, pe care l-a calificat drept rasist.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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