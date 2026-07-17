Euro se apropie de un moment decisiv în raport cu dolarul. Analiștii văd două scenarii pentru moneda europeană
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Evoluția euro în raport cu dolarul american ar putea intra într-o nouă etapă după mai bine de un an în care moneda europeană s-a tranzacționat într-un interval relativ stabil. Analiștii avertizează că apropierea de limitele acestui interval ar putea declanșa o mișcare importantă, fie în sens descendent, fie în sens ascendent.
Euro continuă să evolueze într-un interval care rezistă de peste un an
Potrivit unei analize bazate pe date furnizate de LSEG, euro a pierdut teren în fața dolarului în ultimele luni, tendință accentuată după izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran.
Cu toate acestea, deprecierea monedei europene s-a produs în interiorul unui interval de tranzacționare care s-a menținut în mare parte neschimbat de peste un an.
Analiștii arată că evoluția euro este limitată de două medii mobile pe termen lung, indicatori utilizați în analiza tehnică pentru a evidenția tendințele generale și pentru a elimina fluctuațiile de scurtă durată ale pieței, transmite Reuters.
Tentativele de ieșire din interval au eșuat atât în 2025, cât și în 2026
Analiza arată că euro a încercat de două ori să depășească limitele acestui interval, în mai 2025 și în ianuarie 2026.
În ambele situații, moneda europeană a revenit în interiorul intervalului până la finalul lunii, ceea ce, în opinia analiștilor, confirmă că nivelurile respective reprezintă zone importante de rezistență și suport.
Cea mai importantă barieră este reprezentată de media mobilă pe 200 de luni, considerată mai dificil de depășit deoarece reflectă evoluția pieței pe o perioadă mult mai lungă.
O spargere în jos ar putea trimite euro către nivelul de 1,0940 dolari
Potrivit analizei, în condițiile în care tendința lunară a euro rămâne ușor descendentă, scenariul considerat mai probabil este o coborâre sub media mobilă pe 100 de luni, care reprezintă limita inferioară a intervalului.
Dacă acest nivel va fi depășit, sistemul de analiză tehnică Ichimoku indică un posibil obiectiv în zona de 1,0940 dolari pentru un euro.
Slăbirea dolarului ar putea împinge moneda europeană către un nou interval de tranzacționare
Analiștii atrag însă atenția că există și un scenariu alternativ.
În cazul în care piețele își reduc așteptările privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed), dolarul s-ar putea deprecia, oferind euro șansa de a depăși limita superioară a intervalului actual.
În această situație, moneda europeană ar putea intra într-un nou interval de tranzacționare, iar următorul reper tehnic important ar fi maximul atins în ianuarie, la nivelul de 1,2084 dolari pentru un euro.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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