Euro se apropie de un moment decisiv în raport cu dolarul. Analiștii văd două scenarii pentru moneda europeană

Evoluția euro în raport cu dolarul american ar putea intra într-o nouă etapă după mai bine de un an în care moneda europeană s-a tranzacționat într-un interval relativ stabil. Analiștii avertizează că apropierea de limitele acestui interval ar putea declanșa o mișcare importantă, fie în sens descendent, fie în sens ascendent.

Potrivit unei analize bazate pe date furnizate de LSEG, euro a pierdut teren în fața dolarului în ultimele luni, tendință accentuată după izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran.

Cu toate acestea, deprecierea monedei europene s-a produs în interiorul unui interval de tranzacționare care s-a menținut în mare parte neschimbat de peste un an.

Analiștii arată că evoluția euro este limitată de două medii mobile pe termen lung, indicatori utilizați în analiza tehnică pentru a evidenția tendințele generale și pentru a elimina fluctuațiile de scurtă durată ale pieței, transmite Reuters.

Analiza arată că euro a încercat de două ori să depășească limitele acestui interval, în mai 2025 și în ianuarie 2026.

În ambele situații, moneda europeană a revenit în interiorul intervalului până la finalul lunii, ceea ce, în opinia analiștilor, confirmă că nivelurile respective reprezintă zone importante de rezistență și suport.

Cea mai importantă barieră este reprezentată de media mobilă pe 200 de luni, considerată mai dificil de depășit deoarece reflectă evoluția pieței pe o perioadă mult mai lungă.

Potrivit analizei, în condițiile în care tendința lunară a euro rămâne ușor descendentă, scenariul considerat mai probabil este o coborâre sub media mobilă pe 100 de luni, care reprezintă limita inferioară a intervalului.

Dacă acest nivel va fi depășit, sistemul de analiză tehnică Ichimoku indică un posibil obiectiv în zona de 1,0940 dolari pentru un euro.

Analiștii atrag însă atenția că există și un scenariu alternativ.

În cazul în care piețele își reduc așteptările privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed), dolarul s-ar putea deprecia, oferind euro șansa de a depăși limita superioară a intervalului actual.

În această situație, moneda europeană ar putea intra într-un nou interval de tranzacționare, iar următorul reper tehnic important ar fi maximul atins în ianuarie, la nivelul de 1,2084 dolari pentru un euro.