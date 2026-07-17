Apple recâștigă încrederea investitorilor datorită strategiei în AI. Analiștii văd un potențial de creștere de încă 10%

Apple începe să fie privită diferit de analiștii de pe Wall Street, după o perioadă în care compania era considerată rămasă în urmă în cursa pentru inteligența artificială. Un analist al HSBC și-a îmbunătățit recomandarea pentru acțiunile companiei și estimează că acestea mai au loc de creștere.

Analistul HSBC Nicolas Cote-Colisson a modificat recomandarea pentru acțiunile Apple, de la „hold” la „buy”, și a majorat prețul țintă de la 260 la 366 de dolari.

Potrivit acestuia, noua estimare indică un potențial de creștere de aproximativ 10%. Analistul consideră că dezvoltarea viitoarelor produse și extinderea capabilităților de inteligență artificială vor susține accelerarea veniturilor din segmentul hardware, transmite Market Watch.

În analiza sa, Nicolas Cote-Colisson arată că Apple a evitat dezbaterea privind investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Acesta estimează că investițiile de capital ale companiei reprezintă aproximativ 2,5% din vânzările prognozate, comparativ cu aproximativ 39% în cazul marilor furnizori de servicii cloud.

În același timp, analistul apreciază că Apple dispune de un avantaj competitiv important prin baza sa de aproximativ 2,5 miliarde de dispozitive active, pe care poate extinde treptat funcțiile Apple Intelligence.

Potrivit acestuia, dezvoltarea componentelor de inteligență artificială vine într-un moment în care Apple pregătește una dintre cele mai inovatoare game de produse din ultimii ani.

Și analiștii BNP Paribas văd semnale pozitive pentru Apple. Într-o analiză publicată joi, Karl Ackerman a arătat că veniturile furnizorilor Apple cresc peste nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului.

Acesta pune evoluția pe seama cererii solide pentru smartphone-urile din segmentul premium și a posibilității unor majorări de prețuri.

În ședința de tranzacționare de vineri, acțiunile Apple au avut o evoluție aproape neschimbată.

Cu toate acestea, în ultimele 15 ședințe bursiere, titlurile companiei au urcat cu aproape 20%, în timp ce indicele S&P 500 a avansat cu aproximativ 1,9%.

Potrivit datelor Dow Jones Market Data, aceasta este cea mai mare performanță relativă a acțiunilor Apple față de indicele american din august 2020, când compania a depășit evoluția S&P 500 cu peste 18 puncte procentuale.