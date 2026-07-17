Petrolul explodează săptămâna aceasta. Un nou risc din Orientul Mijlociu pune piețele în alertă

Piețele bursiere asiatice au debutat cu scăderi în ultima ședință a săptămânii, după ce sectorul producătorilor de semiconductori a continuat să exercite presiune asupra indicilor internaționali. În același timp, cotațiile petrolului se îndreaptă spre cea mai puternică apreciere săptămânală din ultimele trei luni, pe fondul reapariției tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Pe parcursul săptămânii, investitorii și-au redus expunerea pe companiile din industria semiconductorilor și și-au orientat capitalul către alte domenii, inclusiv sectorul bancar. Rezultatele financiare solide raportate de marii creditori au contribuit la această schimbare de strategie, iar piețele asiatice au resimțit mai puternic efectele, având o expunere ridicată la companiile producătoare de cipuri.

Indicele MSCI Asia-Pacific, fără Japonia, a coborât cu 0,06% la începutul sesiunii de tranzacționare, în timp ce indicele japonez Nikkei a consemnat un declin de 2,8%. De asemenea, contractele futures pe Nasdaq au pierdut 0,7%, cele pe S&P 500 au scăzut cu 0,4%, iar contractele futures pe EUROSTOXX 50 au înregistrat un recul de 0,5%.

Piețele financiare din Coreea de Sud au rămas închise din cauza unei perioade de sărbătoare. Decizia vine după ce autoritățile de la Seul au anunțat suspendarea temporară a noilor listări ale fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de anumite mari companii din tehnologie. Totodată, guvernul a decis majorarea depozitelor minime necesare investitorilor individuali care doresc să investească în aceste produse, măsură adoptată pentru reducerea volatilității.

Analiștii HSBC consideră că evoluțiile recente pun din nou sub presiune investițiile asiatice asociate dezvoltării inteligenței artificiale. „Teza comercială a Asiei privind inteligența artificială este din nou testată. După o creștere puternică de până acum în acest an – condusă de semiconductori – au reapărut îngrijorările cu privire la o potențială supracapacitate în dezvoltarea inteligenței artificiale”, au declarat analiștii instituției financiare.

Aceștia au adăugat că există întrebări privind durata ciclului de dezvoltare a inteligenței artificiale și momentul în care acesta ar putea ajunge la maturitate.

„O întrebare mai dificilă este cât de mult poate dura în mod realist ciclul IA. Ne aflăm deja în etapa avansată a ciclului? A atins vârful? Este o întrebare importantă, iar realitatea este că este dificil să anticipezi momentul oportun pentru piață. Acestea fiind spuse, fundamentele par încă solide”, mai spun Analiștii HSB, potrivit Reuters.

Pe piața materiilor prime, petrolul și-a continuat aprecierea. Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 0,7%, până la 84,83 dolari pe baril, iar cotația petrolului american a crescut cu același procent, la 79,49 dolari pe baril.

Creșterile au fost susținute de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au lansat joi un nou val de atacuri asupra Iranului. Comandamentul Central al SUA a precizat, printr-un comunicat, că operațiunile au avut ca obiectiv „degradarea și mai accentuată a capacităților militare iraniene”.

În ritm săptămânal, atât petrolul Brent, cât și cel american sunt pe cale să înregistreze avansuri de peste 11%, ceea ce ar reprezenta cea mai importantă creștere de după luna aprilie.

Thierry Wizman, strateg global pentru piața valutară și dobânzi la Macquarie, apreciază că relațiile dintre Washington și Teheran s-au deteriorat și mai mult. „SUA și Iranul sunt și mai departe de a se înțelege”, a declarat acesta.

Strategul a avertizat că evoluțiile din următoarele zile vor fi importante pentru direcția conflictului. „Următoarele zile ar putea determina care parte a «exagerat», dar nu fără riscul de a vedea distrugerea unor infrastructuri petroliere în acest proces.”

Pe lângă situația geopolitică, investitorii urmăresc și evoluțiile din comerțul internațional. Statele Unite au introdus noi tarife vamale de 25% pentru importurile din Brazilia, măsură care readuce în prim-plan disputele comerciale.

Pe piața valutară, dolarul american s-a menținut aproape neschimbat și este pe cale să încheie săptămâna fără variații semnificative. Reducerea așteptărilor privind majorările dobânzii de politică monetară ale Rezervei Federale a fost compensată de cererea crescută pentru active considerate refugiu.

Investitorii estimează în prezent că Rezerva Federală ar putea opera majorări cumulate ale dobânzii de aproximativ 27 de puncte de bază până în luna decembrie, după publicarea datelor privind indicele prețurilor de consum (IPC) și indicele prețurilor producătorilor (PPI) din Statele Unite, care au indicat o evoluție moderată a inflației. Euro s-a tranzacționat la 1,1442 dolari, fără modificări importante, în timp ce lira sterlină s-a situat la 1,3472 dolari.

Yenul japonez a rămas aproape de minimul ultimelor patru decenii, fiind cotat la 162,38 yeni pentru un dolar. Evoluția monedei a determinat noi declarații din partea ministrului japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, privind necesitatea sprijinirii yenului.

Participanții la piață urmăresc și posibilitatea modificării strategiei de investiții a fondului japonez de pensii GPIF și a altor administratori de active similare. Interesul a crescut după ce ministrul a afirmat săptămâna trecută că autoritățile urmăresc orientarea fondurilor publice de pensii către o creștere „substanțială” a investițiilor în active interne.

Daiju Aoki, director regional de investiții pentru Japonia și economist-șef pentru Japonia la UBS Wealth Management, consideră că aceste așteptări pot influența evoluția piețelor financiare.

„Credem că așteptările investitorilor japonezi privind repatrierile ar putea, pentru o anumită perioadă, să ofere sprijin pentru prețuri mai mari ale acțiunilor și randamente (ale obligațiunilor guvernamentale japoneze) mai mici”, a declarat acesta. Economistul a subliniat însă că evoluțiile excesive ale piețelor sunt dificil de susținut pe termen lung.

„Cu toate acestea, mișcările pieței care depășesc ceea ce este justificat de creșterea economică și de fundamentele câștigurilor corporative sunt puțin probabil să fie susținute pe termen lung”. Pe piața metalelor prețioase, aurul spot a avansat cu 0,4%, ajungând la 3.985,64 dolari pe uncie.

Prețurile petrolului au înregistrat noi creșteri vineri, după intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran în regiunea Golfului. Escaladarea conflictului, încălcarea armistițiului și perturbarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz au amplificat îngrijorările privind aprovizionarea globală. În același timp, Teheranul le-ar fi cerut aliaților houthi să fie pregătiți să blocheze ruta de export prin Marea Roșie.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 70 de cenți, echivalentul unui avans de aproximativ 0,83%, ajungând la 84,93 dolari pe baril la ora 03:12 GMT. Totodată, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 81 de cenți, respectiv 1,03%, până la 79,76 dolari pe baril, recuperând pierderile consemnate în sesiunea anterioară.

Pe parcursul acestei săptămâni, ambele repere internaționale au acumulat câștiguri de aproape 12%. Brent este pe cale să marcheze a treia săptămână consecutivă de apreciere, în timp ce WTI se îndreaptă spre a doua săptămână la rând de creșteri.

„Amenințarea potențială ca Marea Roșie să devină un alt punct major de întrerupere a aprovizionării complică și mai mult perspectivele globale privind petrolul”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade. Acesta a precizat că „scenariul cu risc dublu” continuă să mențină o primă de risc geopolitic inclusă în prețurile celor două contracte de referință.

Pentru prima dată de la semnarea memorandumului de înțelegere care a dus la suspendarea ostilităților luna trecută, Statele Unite au lansat miercuri două valuri ample de atacuri aeriene într-o singură zi. Cele mai multe lovituri au vizat obiective aflate în apropierea coastei sudice a Iranului, iar operațiunile militare au continuat și joi.

Între timp, Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că forțele armate au interceptat un atac cu rachete lansat de Iran în dimineața zilei de vineri. Ministerul de Interne al țării a precizat că un copil a fost rănit de fragmente rezultate în urma operațiunilor de interceptare.

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a atras atenția că securitatea aprovizionării cu petrol rămâne o preocupare majoră. Declarațiile au fost făcute joi, la un eveniment organizat de Consiliul pentru Relații Externe de la Washington

Acesta a avertizat că situația actuală necesită o monitorizare atentă. „Ar trebui să ne îngrijorăm, și eu sunt îngrijorat, dacă situația nu se va îmbunătăți în următoarele săptămâni”, a spus Fatih Birol.

Într-un comunicat, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au declanșat „un nou val de atacuri împotriva Iranului pentru a șasea noapte consecutivă, degradând și mai mult capacitățile militare iraniene”. Operațiunea a început la ora 14:00 EDT (18:00 GMT), respectiv 21:30, ora Teheranului.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone către baze militare americane aflate în statele vecine, inclusiv printr-un atac asupra unei baze aeriene recent extinse din Iordania.

Pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu petrol, trei surse au declarat pentru Reuters că autoritățile iraniene le-au transmis aliaților houthi să fie pregătiți să închidă ruta petrolieră din Marea Roșie dacă Statele Unite vor lovi infrastructura energetică a Iranului.

Analiștii IG apreciază că, din punct de vedere tehnic, prețul petrolului WTI ar putea avansa către nivelul de la mijlocul intervalului de 80 de dolari pe baril, dacă se va menține peste zona de suport situată în jurul valorii de 75 de dolari pe baril, mai arată Reuters.