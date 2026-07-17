Răsturnare de poziție la PSD. Ce spune acum Grindeanu despre un guvern cu AUR
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și-a schimbat poziția exprimată anterior referitoare la posibilitatea formării unui guvern alături de AUR. Dacă în trecut a exclus în mod repetat o astfel de colaborare, liderul social-democraților afirmă acum că nu mai respinge această variantă, invocând respectul față de opțiunea exprimată de alegători la urne.
Declarația lui Grindeanu surprinde scena politică. Nu mai exclude varianta AUR
Schimbarea de poziție vine după ce PSD și AUR au colaborat la moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Deși, la acel moment, Sorin Grindeanu a exclus ferm perspectiva unei alianțe guvernamentale cu partidul condus de George Simion, declarațiile recente indică o abordare diferită.
Întrebat dacă mai respinge categoric posibilitatea formării unui executiv PSD-AUR, Grindeanu a afirmat că nu exclude acest scenariu și a explicat că ia în considerare opțiunea exprimată de electorat.
„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40 la sută, intenții de vot conform sondajelor. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste. Radiografia astăzi este aceasta, în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi. Eu spun aşa: atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor. Aşa că eu nu exclud. Din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români”, a declarat Sorin Grindeanu.
Rezervele invocate de liderul PSD
Deși nu mai exclude o eventuală colaborare la guvernare cu AUR, Sorin Grindeanu a precizat că are în continuare rezerve în privința unor poziții și mesaje asumate de reprezentanții formațiunii.
Președintele PSD a declarat că principalele semne de întrebare sunt legate de credibilitatea unor lideri ai partidului și de poziționarea acestuia în teme de politică externă.
„Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi, în al doilea rând, de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina, pe care în acest moment, din perspectiva mea, AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”, a spus Sorin Grindeanu.
Liderul social-democraților a arătat că aceste aspecte sunt importante deoarece intră în contradicție cu orientarea susținută de PSD în ceea ce privește politica externă și alianțele strategice ale României.
Poziția față de Rusia și Ucraina rămâne un punct sensibil
Potrivit lui Sorin Grindeanu, subiectele referitoare la sancțiunile impuse Rusiei și la războiul din Ucraina reprezintă diferențe majore între PSD și AUR. Acesta a subliniat că pozițiile exprimate de AUR pe aceste teme nu sunt compatibile cu direcția susținută de Partidul Social Democrat, de Uniunea Europeană, de NATO și de parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.
„Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a punctat, la Antena 3, președintele PSD.
Noua declarație a liderului PSD marchează o schimbare față de mesajele transmise în lunile precedente, când excludea în mod repetat posibilitatea unei colaborări guvernamentale cu AUR.
În 6 mai, Sorin Grindeanu respingea categoric această variantă și afirma că poziția social-democraților este una clară. „Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră”, declara atunci liderul PSD.
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