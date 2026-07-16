Alexandru Muraru îl acuză pe Sorin Grindeanu de manipulare în disputa privind legile PNRR

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași și vicepreședinte al partidului, îl acuză pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că transmite informații false despre situația proiectelor legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Muraru susține că afirmațiile potrivit cărora parlamentarii formațiunilor aflate la guvernare nu ar fi depus legile PNRR la Parlament nu corespund realității și indică mai multe proiecte legislative care se află deja în procedură parlamentară.

Potrivit deputatului liberal, Sorin Grindeanu ar fi susținut că proiectele nu au fost depuse de parlamentarii puterii și că un guvern demis nu poate iniția acte normative. Muraru contestă această explicație și afirmă că unele dintre legile menționate se află deja la Camera Deputaților.

„Grindeanu a manipulat cu nerușinare spunând că parlamentarii puterii nu au depus aceste proiecte de legi la Parlament și că guvernul demis nu poate depune inițiative. Păi de ce nu poate depune inițiative, domnule Grindeanu? Pentru că în loc să vă fi concentrat eforturile pe reforme când erați la guvernare, singura voastră preocupare era cum să-l sabotați pe premier. Pentru că, în ultimele și cele mai critice luni pentru închiderea PNRR, în mod stupid și fără niciun plan ați dat jos un guvern reformator împreună cu prietenii voștri extremiști. 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭̗𝐢 𝐚𝐜𝐮𝐦 𝐬̗𝐢 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞𝐭̗𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐍𝐑𝐑? 𝐃𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐚𝐧𝐮, 𝐩𝐞 𝐜𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐚̆𝐢𝐭̗𝐢?, a scris deputatul pe social media.

Alexandru Muraru a dat ca exemple mai multe acte normative despre care afirmă că sunt deja depuse în Parlament. Printre acestea se află Legea teritoriului și urbanismului, despre care susține că se află la Camera Deputaților din anul 2023.

„Legea teritoriului și urbanismului stă la Camera Deputaților, pe care o conduceți, din 2023!”, a afirmat Muraru, referindu-se la instituția condusă de Sorin Grindeanu.

Deputatul PNL a menționat și alte proiecte legislative despre care spune că au fost transmise Parlamentului. „Legea privind energia electrică și gaze naturale este depusă la Camera Deputaților din februarie 2026!”, a precizat acesta.

În aceeași listă, Muraru a inclus și Legea privind decarbonizarea sectorului energetic, despre care afirmă că se află la Camera Deputaților din aprilie 2026. El a ridicat întrebări și cu privire la alte proiecte incluse în angajamentele asumate prin PNRR, precum cele referitoare la salarizare, integritate și decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

„Dar legea privind salarizarea, care era responsabilitatea Ministerului Muncii, condus de miniștri PSD, de ce nu a fost depusă la timp?”, a transmis Alexandru Muraru.

În mesajul său, liderul PNL Iași a susținut că respingerea sau blocarea acestor proiecte legislative ar putea avea consecințe financiare pentru România. El a estimat că impactul ar putea ajunge la 4,5 miliarde de euro, reprezentând fonduri europene.

„Dacă PSD pică, prin proceduri, sabotaj sau prin vot aceste legi, pagubele produse României de către Grindeanu & Co. se vor ridica la 4,5 miliarde de euro, bani europeni. Ciolacu, cu gaura din fondul de rezervă, ar deveni o notă de subsol dacă păstrăm proporțiile”, a declarat Muraru.

Acesta a afirmat că sumele respective sunt destinate unor proiecte de investiții precum infrastructura rutieră și feroviară, spitale, școli, investiții în energie și lucrări de eficientizare energetică a clădirilor.

„Domnilor de la PSD, banii aceștia, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Sunt pentru români. În fața lor veți răspunde în cazul în care vă gândiți să îngropați aceste proiecte”, a transmis Alexandru Muraru.

Declarațiile deputatului liberal vin pe fondul disputelor politice legate de adoptarea proiectelor legislative asociate PNRR și de responsabilitatea partidelor pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.