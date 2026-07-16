România, împărțită între caniculă și furtuni. ANM anunță 37 de grade și ploi torențiale

România intră sub influența unui nou val de căldură, care se va intensifica treptat în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi de până la 37 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe regiuni ale țării. În același timp, instabilitatea atmosferică va aduce vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină în numeroase județe.

Meteorologii avertizează că vremea va fi caracterizată de contraste puternice, cu episoade de caniculă în vestul și sudul țării și fenomene severe în zonele montane și în alte regiuni afectate de instabilitate atmosferică.

Potrivit ANM, în intervalul 16 iulie – 18 iulie, ora 22:00, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat.

Disconfortul termic va crește în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi și vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă temperaturile foarte ridicate se vor extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade Celsius, iar în timpul nopții valorile termice vor rămâne ridicate, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade, ceea ce înseamnă instalarea nopților tropicale.

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 10:00.

Sunt vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime de 20-22 de grade.

Pe lângă temperaturile ridicate, ANM avertizează că joi, între orele 12:00 și 22:00, instabilitatea atmosferică va afecta cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei, precum și sudul Dobrogei.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între unu și trei centimetri.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se pot manifesta local și în alte regiuni ale țării.

ANM a emis și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 17 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 21:00.

Vor fi afectate nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local Munții Apuseni.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp. Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului”, mai arată ANM.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteorologice, deoarece valul de căldură și episoadele de instabilitate atmosferică se pot extinde și în alte zone în funcție de evoluția condițiilor meteo.