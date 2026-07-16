PRISA cere măsuri urgente pentru combaterea promovării produselor de tip „pastile minune”

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) solicită autorităților competente să adopte măsuri mai stricte pentru monitorizarea pieței și sancționarea practicilor comerciale prin care sunt promovate produse prezentate drept „pastile minune” sau pseudo-suplimente alimentare care nu respectă cerințele legale de notificare.

Organizația atrage atenția asupra creșterii numărului de cazuri în care astfel de produse sunt promovate, în special în mediul online, prin mesaje care conțin promisiuni false privind tratarea sau vindecarea unor afecțiuni grave.

Campaniile publicitare înșelătoare, utilizarea unor mărturii fabricate și metodele agresive de vânzare sunt indicate de PRISA ca practici care pot afecta consumatorii și pot diminua încrederea în piața legală a suplimentelor alimentare.

Potrivit patronatului, aceste situații nu reprezintă activitatea industriei autorizate a suplimentelor alimentare, care funcționează pe baza unor reguli specifice și a unor standarde privind calitatea și siguranța produselor.

PRISA precizează că fenomenul necesită intervenții coordonate din partea instituțiilor responsabile de sănătatea publică, protecția consumatorilor, supravegherea pieței, reglementarea publicității și combaterea practicilor comerciale neloiale.

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare a transmis autorităților o serie de solicitări concrete pentru limitarea acestor practici. Printre măsurile propuse se află intensificarea controalelor și monitorizarea activă a pieței, inclusiv a canalelor de vânzare online, a platformelor de comerț electronic și a rețelelor sociale.

Intensificarea controalelor și a monitorizării active a pieței, inclusiv în mediul online, pe platformele de

comerț electronic și pe rețelele sociale;

comerț electronic și pe rețelele sociale; Sancționarea rapidă și drastică a operatorilor care promovează produse folosind afirmații false ori

nepermise privind prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli ;

nepermise privind prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli ; Actualizarea și aplicarea coerentă a cadrului legislativ, astfel încât acesta să răspundă eficient

realităților pieței digitale actuale;

realităților pieței digitale actuale; Creșterea nivelului de informare a publicului, prin campanii de educare a consumatorilor cu privire la

riscurile asociate acestor produse;

riscurile asociate acestor produse; Formarea rapidă unui grup de lucru interinstituțional.

PRISA arată că soluțiile trebuie dezvoltate prin colaborarea dintre instituțiile cu atribuții în domeniu, platformele online și organizațiile reprezentative ale industriei. Potrivit patronatului, un astfel de mecanism ar putea contribui la identificarea unor măsuri aplicabile pe termen scurt, mediu și lung.

„Considerăm că doar printr-o abordare comună, bazată pe dialog, cooperare și schimb de expertiză, putem construi mecanisme eficiente de prevenire și sancționare. PRISA își exprimă deschis disponibilitatea de a colabora cu toate instituțiile abilitate, punându-și la dispoziție experiența, datele și cunoștințele acumulate în domeniu. Ne dorim să fim un partener activ și un catalizator al acestui demers, nu doar un observator”, a declarat Gerald Flintoacă Filip, secretar general al PRISA.

Reprezentanții PRISA recomandă consumatorilor să verifice sursa de achiziție a suplimentelor alimentare și să aleagă produse comercializate prin canale autorizate. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să verifice existența etichetei în limba română și informațiile privind producătorul, distribuitorul și ingredientele conținute.

„Nu putem privi pasiv cum încrederea și nevoile oamenilor sunt exploatate de operatori lipsiți de scrupule, în timp ce companii responsabile din industria legală respectă an de an standarde tot mai riguroase. Încurajăm consumatorii să achiziționeze suplimente alimentare exclusiv din surse autorizate, să se asigure că au eticheta în limba română și că aceasta include informații clare privind producătorul, distribuitorul și ingredientele conținute. Alegerea unor produse aflate pe circuitul legal reprezintă cea mai bună garanție că acestea respectă cerințele de siguranță și standardele de calitate stabilite de instituțiile competente. Autorităților le solicităm să ia rapid măsuri ferme pentru a opri aceste practici ilegale, intolerabile și imorale și să îi penalizeze drastic pe cei care le practică. PRISA este pregătită să contribuie cu expertiza și resursele relevante la concretizarea acestui demers și la constituirea, cât mai curând, a acestui grup de lucru interinstituțional”, a adăugat Gerald Flintoacă Filip.

PRISA reafirmă angajamentul industriei legale a suplimentelor alimentare pentru siguranța consumatorilor și transparența pieței și transmite că susține inițiativele instituționale destinate eliminării practicilor frauduloase din domeniu.

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) este prima asociație din România dedicată industriei suplimentelor alimentare. Organizația a fost înființată în anul 2000 și a devenit patronat în 2011, având ca obiective promovarea autoreglementării, etichetării corecte și publicității responsabile pentru suplimentele alimentare.

Membrii PRISA sunt Alevia, Boost4Life, Bioeel Manufacturing, Naturpharma Products, Nestlé, Pharma Brands, Pro Teleshop Expert, Queisser Pharma, Republica Bio, Secom® Healthcare, Stada România, Sun Wave Pharma, Vedra International și Zdrovit, companii care reprezintă aproximativ 40% din piața suplimentelor alimentare din România. Organizația susține informarea consumatorilor prin campania „Informare, apoi suplimente alimentare” și platforma infosuplimente.ro.