Veste bună pentru cei care merg spre Valea Prahovei. Restricțiile de pe DN1 au fost ridicate

Șoferii care tranzitează unul dintre cele mai circulate drumuri din România primesc o veste importantă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat ridicarea restricțiilor de circulație instituite pe un sector al DN1, după încheierea primei etape a lucrărilor de punere în siguranță a carosabilului. Deși traficul a fost reluat în condiții normale, autoritățile precizează că intervențiile în zonă nu s-au încheiat, urmând să fie executată și a doua etapă a proiectului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a informat că restricțiile instituite pe DN1, între kilometrii 99+000 și 99+550, au fost eliminate, după finalizarea primei etape a lucrărilor de punere în siguranță a părții carosabile.

Măsura permite reluarea circulației pe acest sector de drum, unul intens circulat, utilizat atât de șoferii care se deplasează spre Valea Prahovei și Brașov, cât și de cei care tranzitează zona în interes de serviciu sau în scop turistic.

Potrivit reprezentanților DRDP București, prima etapă a intervențiilor a fost finalizată, ceea ce a făcut posibilă ridicarea restricțiilor impuse anterior.

„Au fost ridicate restricțiile de circulație instituite pe #DN1, km 99+000 – km 99+550, ca urmare a finalizării etapei I de punere în siguranță a părții carosabile, urmând a se realiza în etapa a-II-a, lucrări la baza taluzului.”

Deși traficul a fost redeschis, autoritățile precizează că proiectul nu este finalizat.

În etapa a doua vor fi executate lucrări la baza taluzului, intervenții necesare pentru consolidarea zonei și pentru creșterea siguranței circulației pe termen lung.

DRDP București nu a anunțat, deocamdată, calendarul exact al acestor lucrări și nici dacă vor fi necesare noi restricții de circulație în funcție de evoluția șantierului.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară, dacă aceasta va fi instituită pe durata lucrărilor rămase de executat.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere le recomandă participanților la trafic să se informeze înainte de plecare cu privire la eventualele restricții, lucrări sau condiții de circulație de pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi.

„Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro”.

DN1 este una dintre cele mai importante artere rutiere din România, iar orice restricție instituită pe acest drum are un impact semnificativ asupra traficului, în special în perioadele cu valori ridicate de trafic sau în sezonul turistic. Ridicarea restricțiilor pe sectorul dintre kilometrii 99+000 și 99+550 contribuie la fluidizarea circulației, însă autoritățile atrag atenția că lucrările de consolidare vor continua în perioada următoare.