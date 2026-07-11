Trafic rutier, 11 iulie: Ceață densă în trei județe și restricții temporare pe DN1 și DN39

Centrul Infotrafic anunță că traficul rutier se desfășoară fără incidente majore, sâmbătă dimineață, pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale din România. La ora 07:00, autoritățile nu raportau accidente care să impună restricții de circulație, însă șoferii sunt atenționați cu privire la condițiile de vizibilitate redusă existente în mai multe zone ale țării.

Potrivit informării transmise de autorități, „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumurile naţionale”, anunță, sâmbătă dimineață, Centrul Infotrafic.

Ceața afectează circulația pe mai multe drumuri din județele Neamț, Suceava și Vaslui, unde vizibilitatea scade pe alocuri sub 200 de metri. În aceste condiții, conducătorii auto sunt nevoiți să adapteze viteza și să manifeste prudență sporită pentru evitarea incidentelor.

Fenomenul meteo poate influența desfășurarea traficului în special în primele ore ale dimineții, când vizibilitatea este redusă pe anumite sectoare de drum din cele trei județe.

Pe marile artere de circulație din țară, traficul se desfășoară în condiții normale. Autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud nu înregistrează probleme deosebite, iar circulația se desfășoară fluent.

Aceeași situație este raportată și pe drumurile naționale DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, unde carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin la un nivel obișnuit pentru această perioadă.

Autoritățile precizează că, pe aceste trasee, nu există restricții generate de accidente sau alte evenimente rutiere care să afecteze desfășurarea circulației. Șoferii sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să adapteze permanent viteza la condițiile existente pe fiecare sector de drum.

Până la data de 13 iulie 2026 sunt menținute restricții de circulație pe DN39, între Agigea și Mangalia, în județul Constanța. Măsura se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricțiile au fost instituite pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță și pentru reducerea riscului de apariție a blocajelor rutiere, pe fondul organizării unui eveniment muzical în zonă.

Pe durata aplicării măsurii, șoferii vehiculelor vizate trebuie să țină cont de restricțiile impuse și să își planifice traseele în funcție de acestea.

Autoritățile monitorizează circulația din zonă pentru a limita impactul asupra traficului și pentru a asigura desfășurarea acestuia în condiții cât mai bune.

Restricții temporare sunt în vigoare și pe DN1, în județul Sibiu, între kilometrii 278 și 280+170 de metri, pe tronsonul cuprins între localitățile Avrig și Porumbacu.

Măsura este valabilă până la data de 15 iulie 2026 și a fost instituită pentru efectuarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului.

Circulația se desfășoară alternativ pe acest sector, fiind dirijată prin semafoare. Fiecare sens de mers beneficiază de intervale de aproximativ 10 minute pentru traversarea zonei în care se execută lucrările.

Din cauza restricțiilor și a alternării traficului, pe parcursul zilei valorile de trafic cresc semnificativ, iar în ambele sensuri de deplasare se formează frecvent coloane de autovehicule.