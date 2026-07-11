Schimbare importantă pentru proprietarii de apartamente. Blocurile care pot primi bani pentru consolidare. Au fost stabilite și documentele obligatorii
SURSA FOTO: anuntul.ro - blocuri, apartamente
Proprietarii unor blocuri grav afectate de incendii, explozii sau alte accidente tehnice vor putea beneficia de finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, după ce Ministerul Dezvoltării a modificat normele de aplicare ale programului. Noile reguli clarifică situațiile în care astfel de imobile pot fi incluse la finanțare și stabilesc documentele care trebuie depuse pentru accesarea fondurilor.
Modificările au fost introduse prin Ordinul nr. 710/2026, publicat recent în Monitorul Oficial, care actualizează normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 2.853/2022. Schimbările vin în urma modificărilor aduse, la sfârșitul anului trecut, Legii nr. 212/2022 privind reducerea riscului seismic al clădirilor, astfel încât legislația secundară să fie pusă în acord cu noile prevederi.
Blocurile afectate de incendii sau explozii pot fi incluse în programul de consolidare
Cea mai importantă noutate introdusă prin ordinul recent este extinderea categoriilor de clădiri care pot beneficia de finanțare în cadrul subprogramului destinat proiectării și executării lucrărilor de intervenție pentru clădirile de locuințe.
Astfel, pe lângă imobilele încadrate în clase de risc seismic, vor putea fi incluse și blocurile multietajate cu destinație principală de locuință care au fost afectate de acțiuni accidentale sau accidente tehnice, dacă acestea au produs degradări importante ale structurii de rezistență.
Noile norme explică și ce înseamnă aceste situații.
„Sintagma «acțiuni accidentale sau accidente tehnice» include toate categoriile de evenimente negative generatoare de riscuri pentru viața persoanelor și de pagube materiale, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, explozii generate de scurgeri de gaze, incendii etc., care au necesitat intervenția autorităților responsabile implicate în asigurarea acțiunilor de răspuns la riscurile asociate evenimentelor produse, conform legii“, se arată în ordinul publicat în Monitorul Oficial.
Prin această clarificare, autoritățile urmăresc ca și imobilele grav afectate de astfel de evenimente să poată beneficia de finanțare pentru lucrările necesare punerii în siguranță.
Modificarea a fost făcută după cazul blocului din Rahova
Ministerul Dezvoltării a explicat că schimbarea legislativă a fost necesară pentru a permite includerea în program și a unor blocuri care, deși nu au fost afectate exclusiv de riscul seismic, au suferit avarii majore în urma unor accidente.
Printre exemplele invocate de minister se află și blocul din cartierul Rahova, unde structura de rezistență a fost grav afectată în urma unei explozii.
Prin noile prevederi, astfel de clădiri vor putea fi analizate pentru includerea în programul național de consolidare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Ce documente trebuie depuse pentru obținerea finanțării
Ordinul stabilește și documentația care trebuie încărcată în platforma digitală investitii.mdlpa.ro pentru imobilele afectate de incendii, explozii sau alte accidente similare.
Dosarul trebuie să conțină:
- solicitarea scrisă pentru includerea în program;
- raportul de expertiză tehnică;
- procesul-verbal întocmit în urma intervenției la accident, elaborat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
- raportul de audit energetic și certificatul de performanță energetică, atunci când expertiza tehnică nu recomandă demolarea clădirii, iar beneficiarii solicită finanțare integrată care să includă și lucrări pentru creșterea eficienței energetice.
Aceste documente vor sta la baza evaluării dosarelor și a deciziei privind acordarea finanțării.
Obligații noi pentru organizațiile de utilitate publică
Noile norme introduc și obligații suplimentare pentru organizațiile, asociațiile, fundațiile și federațiile de utilitate publică recunoscute potrivit legii care solicită includerea unor clădiri în program.
Acestea vor trebui să depună, odată cu cererea de finanțare, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfășoară activități economice constând în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață.
Măsura are rolul de a clarifica statutul beneficiarilor și condițiile în care aceștia pot accesa fondurile puse la dispoziție prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic.
Programul de consolidare, extins pentru situații de urgență
Prin modificările intrate în vigoare, autoritățile extind aria de aplicare a Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, astfel încât acesta să poată răspunde și situațiilor generate de incendii, explozii sau alte accidente tehnice care afectează grav structura blocurilor de locuințe.
În același timp, noile norme stabilesc mai clar procedurile și documentele necesare pentru accesarea finanțării, astfel încât procesul de evaluare și aprobare a proiectelor să fie unitar la nivel național.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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