FIFA transformă gazonul finalei Cupei Mondiale într-un suvenir de lux. Cât costă o bucată din teren
Stadionul MetLife. Sursa foto: Wikipedia
Suprafața de joc care va fi folosită la finala Cupei Mondiale FIFA 2026 este inclusă în oferta de produse pentru colecționari. Forul internațional de fotbal vinde bucăți din gazonul pregătit pentru meciul decisiv programat pe 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey, fiecare piesă având un preț de 450 de dolari.
FIFA scoate la vânzare bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026
Decizia vine după ce FIFA a fost criticată pentru nivelul ridicat al unor prețuri asociate turneului organizat în Statele Unite. Produsul este comercializat prin magazinul oficial al organizației și este prezentat ca un obiect destinat fanilor și colecționarilor interesați de suveniruri legate de competiție.
Descrierea produsului precizează că fiecare segment de gazon are dimensiunile de 17,5 pe 17,5 pe 17,5, fără să fie menționată unitatea de măsură utilizată. FIFA nu a oferit imediat detalii suplimentare privind dimensiunile exacte ale bucăților de teren.
„Puteți deține o piesă autentică de la Cupa Mondială FIFA 2026, păstrată într-un acrilic premium cu un stick USB”, se arată pe site. „Fiecare piesă conține un fragment original al suprafeței de joc iconice a Finalei, ceea ce o face o piesă de colecție unică ce celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.”
Gazonul finalei, transformat într-un obiect de colecție
FIFA a precizat că produsul include o componentă de prezentare destinată păstrării fragmentului de teren. „Memoria USB din acril prezintă o peliculă de autenticitate, oferind în același timp o piesă de prezentare elegantă și contemporană. Prezentat într-o cutie premium cu balamale, cu detalii UV punctuale uimitoare, acest articol exclusivist este conceput atât pentru colecționari, fani, cât și pentru pasionații de fotbal.”
Comenzile pentru aceste produse nu vor fi expediate înainte de disputarea finalei Cupei Mondiale FIFA 2026. Livrarea este disponibilă doar pentru adrese din Statele Unite și Europa, potrivit informațiilor furnizate de organizație.
„Comenzile nu vor fi expediate decât după finala Cupei Mondiale FIFA 2026”, a declarat forul de conducere al federației.
Stadionul MetLife, arena unde se va disputa finala, folosește în mod obișnuit o suprafață artificială pentru partidele din NFL ale echipelor New York Giants și New York Jets. Calitatea terenului de joc a fost criticată anterior de mai mulți jucători și antrenori, care au ridicat probleme legate de condițiile oferite pentru meciurile de fotbal.
Prețurile pentru finală ajung la zeci de mii de dolari
Pe lângă comercializarea fragmentelor de gazon, FIFA a stabilit și prețuri ridicate pentru accesul la finala Cupei Mondiale 2026. Biletele obișnuite pentru meciul de pe stadionul MetLife ajung până la 32.970 de dolari.
Pentru pachetele de tip hospitality, organizația solicită prețuri de 34.500 de dolari și 32.500 de dolari. Aceste variante includ servicii suplimentare, precum mâncare și băuturi.
Oferta de produse și servicii legate de finala turneului include astfel atât bilete cu acces la meci, cât și obiecte de colecție realizate din elemente asociate evenimentului sportiv.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.