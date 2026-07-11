FIFA transformă gazonul finalei Cupei Mondiale într-un suvenir de lux. Cât costă o bucată din teren

Suprafața de joc care va fi folosită la finala Cupei Mondiale FIFA 2026 este inclusă în oferta de produse pentru colecționari. Forul internațional de fotbal vinde bucăți din gazonul pregătit pentru meciul decisiv programat pe 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey, fiecare piesă având un preț de 450 de dolari.

Decizia vine după ce FIFA a fost criticată pentru nivelul ridicat al unor prețuri asociate turneului organizat în Statele Unite. Produsul este comercializat prin magazinul oficial al organizației și este prezentat ca un obiect destinat fanilor și colecționarilor interesați de suveniruri legate de competiție.

Descrierea produsului precizează că fiecare segment de gazon are dimensiunile de 17,5 pe 17,5 pe 17,5, fără să fie menționată unitatea de măsură utilizată. FIFA nu a oferit imediat detalii suplimentare privind dimensiunile exacte ale bucăților de teren.

„Puteți deține o piesă autentică de la Cupa Mondială FIFA 2026, păstrată într-un acrilic premium cu un stick USB”, se arată pe site. „Fiecare piesă conține un fragment original al suprafeței de joc iconice a Finalei, ceea ce o face o piesă de colecție unică ce celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.”

FIFA a precizat că produsul include o componentă de prezentare destinată păstrării fragmentului de teren. „Memoria USB din acril prezintă o peliculă de autenticitate, oferind în același timp o piesă de prezentare elegantă și contemporană. Prezentat într-o cutie premium cu balamale, cu detalii UV punctuale uimitoare, acest articol exclusivist este conceput atât pentru colecționari, fani, cât și pentru pasionații de fotbal.”

Comenzile pentru aceste produse nu vor fi expediate înainte de disputarea finalei Cupei Mondiale FIFA 2026. Livrarea este disponibilă doar pentru adrese din Statele Unite și Europa, potrivit informațiilor furnizate de organizație.

„Comenzile nu vor fi expediate decât după finala Cupei Mondiale FIFA 2026”, a declarat forul de conducere al federației.

Stadionul MetLife, arena unde se va disputa finala, folosește în mod obișnuit o suprafață artificială pentru partidele din NFL ale echipelor New York Giants și New York Jets. Calitatea terenului de joc a fost criticată anterior de mai mulți jucători și antrenori, care au ridicat probleme legate de condițiile oferite pentru meciurile de fotbal.

Pe lângă comercializarea fragmentelor de gazon, FIFA a stabilit și prețuri ridicate pentru accesul la finala Cupei Mondiale 2026. Biletele obișnuite pentru meciul de pe stadionul MetLife ajung până la 32.970 de dolari.

Pentru pachetele de tip hospitality, organizația solicită prețuri de 34.500 de dolari și 32.500 de dolari. Aceste variante includ servicii suplimentare, precum mâncare și băuturi.

Oferta de produse și servicii legate de finala turneului include astfel atât bilete cu acces la meci, cât și obiecte de colecție realizate din elemente asociate evenimentului sportiv.