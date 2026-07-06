Cât îi costă pe suporteri să vadă Cupa Mondială. Unii cheltuie chiar și 150.000 de dolari pentru turneu

Pasiunea pentru fotbal îi determină pe unii suporteri să cheltuiască sume impresionante pentru a asista la meciurile Cupei Mondiale. Pe lângă biletele care ajung la zeci de mii de dolari pe piața de revânzare, fanii plătesc și transportul, cazarea, mesele și alte cheltuieli, iar costul total al experienței poate depăși cu mult prețul unei locuințe.

Pe măsură ce turneul a avansat în fazele eliminatorii, prețurile biletelor au crescut spectaculos.

La începutul lunii iulie, unele dintre cele mai bune locuri disponibile pe platformele de revânzare erau listate la aproximativ 20.000 de dolari pentru un singur bilet. Chiar și locurile aflate în partea superioară a stadionului erau scoase la vânzare pentru aproximativ 5.000 de dolari.

Însă costurile nu se opresc aici. Transportul, hotelurile, mașinile închiriate, mesele și suvenirurile măresc considerabil nota de plată pentru cei care aleg să urmărească turneul din tribune, transmite CNBC.

Tony Richardson și fiul său, veniți din Marea Britanie, și-au organizat concediul în jurul meciurilor Cupei Mondiale.

Cei doi au plătit aproximativ 2.000 de dolari pentru biletele de avion și aproximativ 1.000 de dolari pentru fiecare bilet la meci. La acestea s-au adăugat mii de dolari cheltuiți pentru hoteluri și mașini închiriate în timpul călătoriei prin Statele Unite.

Itinerariul lor a inclus orașe precum Orlando, Daytona Beach, Dallas, New Orleans, Memphis, Niagara Falls, Boston și New York.

Potrivit lui Richardson, experiența i-a schimbat percepția despre Statele Unite, unde spune că a fost impresionat de ospitalitatea oamenilor.

Rachel și Nigel Vinecombe se numără printre cei mai mari cheltuitori intervievați.

Cei doi estimează că vor cheltui aproximativ 150.000 de dolari pentru a asista la zece meciuri ale Cupei Mondiale.

Aproximativ 100.000 de dolari reprezintă costul pachetelor VIP oferite de FIFA, iar restul banilor sunt destinați transportului, cazării și celorlalte cheltuieli de călătorie.

Cuplul, care locuiește între Israel și Australia, intenționează să participe și la următoarea ediție a Cupei Mondiale, programată în Portugalia, Spania și Maroc.

Nu toți fanii au avut însă bugete de șase cifre. Andrew Hall, din New York, estimează că va cheltui peste 12.000 de dolari pentru cinci meciuri, cea mai mare parte a sumei fiind destinată pachetelor de ospitalitate FIFA.

În schimb, Miguel Macias, venit din Guadalajara, Mexic, și-a stabilit un buget de aproximativ 2.500 de dolari, din care aproape 700 de dolari reprezintă biletul la meci, 500 de dolari transportul aerian, iar aproximativ 1.200 de dolari cazarea.

Acesta a declarat că a economisit timp de patru ani pentru a-și permite această experiență și consideră că investiția a meritat pe deplin.

Pentru mulți dintre suporterii prezenți la turneu, Cupa Mondială reprezintă o experiență unică, iar costurile ridicate nu i-au împiedicat să își îndeplinească visul de a urmări meciurile din tribune.